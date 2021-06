Finiks nastavlja da sanja. Posle drugog najboljeg rezultata na tabeli zapadne konferencije, pa trijumfa nad aktuelnim šampionom u prvoj rundi, četa Montija Vilijamsa povela je i u polufinalu. Savladala je Denver Nagetse i Nikolu Jokića i još jednom pokazala da ima velike ambicije (122:105).

Srpski centar je odigrao jednu od slabijih partija u doigravanju, ali je i dalje bio daleko najbolji igrač svoje ekipe. Ubacio je Sansima 22 poena, skok mu je nedostajao za dabl-dabl. Ipak, koliko je tim iz Arizone odigrao dobru odbranu na Somborcu koji bi prema svim parametrima svakog časa trebalo da postane MVP najbolje košarkaške lige na planeti, govori i podatak da je pogodio samo 43 odsto šuteva iz igre (10/23).

Sa druge strane Denver je uspeo koliko toliko da ukroti Bukera (21p), ali su Sansi igrali jako dobro u napadu, raznovrsno, pa su na kraj imali četvoricu igrača sa 20 ili više poena. Deandre Ejton (20p), Kris Pol (21p, 11as), Mikal Bridžis (23p) i pomenuti Buker su zajedno ubacili 85.

Trener Majk Meloun je posle utakmice istakao da su njegovi izabranici bili suviše mekani, ali se Jokić ne slaže.

"Ne mislim da smo bili mekani, prosto, dešavaju se utakmice poput ove. Moramo bolje svakako, da bolje kontrolišemo te serije i nalete, mislim da su imali 16:0 u jednom trenutku, mi smo imali samo 7:0 ili 8:0. Mislim da su i početkom 4. deonice imali 6:0. Nije išlo nama u korist, moramo da budemo odlučniji u onome što radimo kao ekipa".

Pun je hvale za protivnika.

"Čitaju igru, imaju pametnog trenera, velikog plejmejkera, vidi se da čitaju igru i pokušavaju da nađu otvorenog igrača, nije da njihovi najbolji pojedinci pokušavaju da pogađaju, oni rade jedni za druge, kreiraju jedni za druge. Veliki su tim i gledaju otvorenog igrača, ne najboljeg".

Recept za nastavak serije?

"Treba pogađati… Ne znam šta da kažem, svi kažu da ponavljam ono što su svi već rekli. Treba naći otvorenog igrača, probati da ih zaustaviš u odbrani".

Snažni centar sa Bahama Ejton je odigrao sjajnu odbranu, što je naš košarkaš umeo da ceni.

"Mislim da je sjajna, stvarno sjajna osoba. Uvek razgovaramo na parketu, cenim ga jer je dobar momak. On je najbolji u ligi po procentima, ne maši mnogo, igra dobro u oba pravca na parketu. Uvek želi da napreduje, a još je jako mlad momak. Biće sve bolji".

Kada je svojevremeno prvi pik sa drafta čuo pohvale od Jokića, bio je oduševljen.

"Stvarno je to rekao? To je strava. Obožavam da igram protiv Jokića. On je MVP lige. Toliko je dobar, teško je čuvati ga. Momak ima sve. To vam je pravi primer modernog centra. On je tip od čijih prodora morate da se čuvate, on šutira, radi sve, stvara za svoje saigrače", izjavio je Ejton.

