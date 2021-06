Denver u svojim redovima ima MVP Nikolu Jokića, ali Finiks se do sada pokazao kao bolji sastav i zasluženo vodi sa 2:0. Posle drugog duela trener Nagetsa Majkl Meloun javno je izrazio nezadovoljstvo, bio je vrlo ljut na svoju ekipu, a priliku za povratak u seriju druge runde plej-ofa Denver će imati u noći petak na subotu od 04.00 po našem vremenu.

Naravno, Denveru najveći problem pravi povreda Džamala Marija i njegov izostanak u ovoj seriji, a radi se o drugom najboljem košarkašu tima. Sve to, uz sposobnost Montija Vilijamsa da napravi prilagođavanja, čini Finiks možda i favoritom i u trećoj utakmici.

Jasno je da će Denver najviše nada polagati u Nikolu Jokića i srpski majstor će morati da bude na svom nivou, čak i da pruži izuzetne partije do kraja serije ako Nagetsi žele da prođu dalje. Uz to, jako je važno da dobije pravu podršku.

Sigurno će Nagetsi biti pod većim pritiskom jer bi eventualnim porazom mogli da dođu do skora 0-3, a to bi dovelo tim Majkla Melouna skoro do nemoguće situacije.

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

Jedan od najvećih problema Jokićevog sastava bio je loš šut za tri poena - 35% u prvoj i 32% u drugom meču. A tokom regularnog dela Denver je gađao sa distance 38%.

Jednostavno Jokić mora da dobije pravu podršku, nijedan igrač osim Jokića nije dao više od 11 poena što samo pokazuje koliko nedostaje Mari. Monte Moris i Majkl Porter Džunior su svakako pojedinci od kojih se više očekuje.

Sa druge strane Finiks pruža značajno bolje partije, a koliko Sansi deluju ubojito govori podatak da je Meloun sam najavio da će serija biti završena u četiri utakmice ako njegova ekipa nastavi da igra kako je igrala u prva dva meča.

Veliki faktor je igra u odbrani Deandre Ejtona na Jokiću, tako da je to tačka od koje sve kreće i sve se tu završava u igri Denvera. Kris Pol je bio vrlo dominantan, Nagetsi mu nisu ništa mogli.

Veliki ispit za Denver, veliki ispit za Nikolu Jokića.

IZBOR UREDNIKA

A pre nego što MVP izađe na parket, pre njega će to učiniti još jedan srpski košarkaš, Bogdan Bogdanović.

Atlanta je uspela da dobije jednu od prve dve utakmice u gostima, onu prvu, posle ogromne borbe. Sada se serija preselila u Atlantu i Hoksi žele da odbrane domaći teren protiv, objektivno gledano, favorita.

Zanimljivo je da je Bogdanović bio heroj u prvom obračunu, a onda je u drugoj utakmici Atlanta uspevala da drži meč zanimljivim u većem delu meča, ali pri kraju nije imala snage da se održi u rezultatskom priključku.

Važno je reći da Džoel Embid, najbolji košarkaš Filadelfije, muči muku sa meniskusom, ali je i u tom stanju dao 39 u prvom i 40 u drugoj utakmici.

Atlanta sa druge strane ima problem sa Deandre Hanterom koji će propustiti ostatak sezone. Njega nažalost čeka operacija. Zato će Hoksi morati da pronađu način kako da dođu do trojki i tu će Bogdanović imati veliku ulogu.

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

Sigurno je Bogdanov tim zadovoljan rezultatom posle prve dve utakmice. Zanimljivo je da su četiri od poslednjih pet mečeva odigrani u Filadelfiji. Moraće domaći sastav da pojača odbranu. A u oba dosadašnja meča Atlanta je slabo šutirala za tri poena u drugom poluvremenu. Seventisiksersi su dolazili do takvih poena preko Seta Karija i Tobajasa Herisa, ali većinu poena Fila je upisivala u igri u reketu.

Atlanta je dobila Njujork Nikse u obe utakmice na svom parketu, tako da će Embid i društvo biti na velikom ispitu večeras, naravno ukoliko Kamerunac bude bio u stanju da igra.

Fila zaista igra jako dobro ove sezone, Siksersi su u najboljih pet napada i odbrana u plej-ofu do sada, a tome naravno najviše doprinosi Embid koji se naljutio što nije izabran za MVP-ja. Verovatno će se sa druge strane Atlanta najviše uzdati u Treja Janga.

NBA: PLEJ-OF

01.30: (2,15) Atlanta - Filadelfiju (1,85)

04.00: (1,85) Denver - Finiks (2,35)