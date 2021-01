"Idi budi MVP".

To je nešto što Vil Barton kaže Nikoli Jokiću pre svake utakmice.

Nikola na startu ove sezone igra baš u tom ritmu, a protiv Bruklina se zaustavio na 23 poena, 11 asistencija, osam skokova i sedam ukradenih lopti.

"Da li Jokić prima Bartonove reči k srcu nije bitno. Ono što on pruža na terenu je jedini dokaz da je Jokić istinski MVP kandidat", piše renomirani The Athletic. A to ima svoju težinu.

Pominjalo se i ranije da bi Jokić mogao da bude sledeći MVP lige, ali sada deluje da bi to moglo stvarno i da se ostvari, dodaje Athletic.

Više puta je Jokićevu svestranost pokušavao da objasni i trener Denvera, Majkl Meloun.

"Znamo da je efektan strelac. On je sjajan plejmejker i vrsan skakač. Mislim da je jedan od retkih u NBA ligi koji realno mogu da kažu da imaju šansu za tripl-dabl u proseku tokom sezone", rekao je Meloun.

Samo su dvojica igrača u NBA istoriji imala tripl-dabl u proseku u sezoni: Oskar Robertson i Rasel Vestbruk.

Jokić trenutno ima 24,4 poena, 10,4 asistencije i 11,2 skoka u proseku. Sa utakmicom protiv Bruklina postao je prvi igrač Nagetsa koji je zabeležio najmanje 20 poena, 10 asistencija, pet skokova i pet ukradenih lopti još od Alena Ajversona koji je to učinio u februaru 2008. godine.

"Jokić ne ulazi u utakmicu tako što kaže: ´Imaću tripl-dabl večeras´. Samo igra svoju igru. I to je ono što nam je potrebno od njega. Potrebno nam je da daje poene, da razigrava, da skače. Zato on igra na MVP nivou. Sve prethodno rečeno radi iz noći u noć", rekao je Meloun.

Jokić je vodeći igrač NBA lige u dosadašnjih 11 utakmica. Dao je ili asistirao 214 od 520 koševa koje je dao Denver, a to je 41,2%. Dončićev skor u Dalasu u ovom pogledu je 40,3%, Lebronov 35,2 u Lejkersima, a Durantov 24% u Bruklinu.

"To je ono što čini MVP igrača: to je neko ko je potreban ekipi kako bi ona postigla pun potencijal i tu je da pronađe način kada se tim muči", piše Atletik.

Dodaje se da je Jokić neko ko živi ispod radara, ko se ne razbacuje, neko ko voli da jaše konje i uvek kada su ciljevi u pitanju govori o - timu.

A, saigrače poznaje odlično.

IZBOR UREDNIKA

O Jokiću je mišljenje dao i trener Bruklina, Stiv Neš.

"Njegov IQ, rad nogu, koordinacija očiju i ruku, šuta, vizije, čitanje igre... To je fenomenalno! Ofanzivno je totalno jedinstven izazov jer je on plemejker na poziciji centra. A može da bude i tradicionalni centar. Daje trojke, iz reketa, sa penala, razigrava druge. On je kompletno jedinstven igrač, istorijski gledano ", rekao je Neš.

A kada Stiv Neš tako nešto kaže - tu ne treba ništa dodavati.