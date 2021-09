Jokić najavio da će više odmarati, veruje da može do titule: Ukoliko svi budemo posvećeni, postoji šansa

Sve je bliži početak nove sezone u NBA. Predsezona kreće već u prvim danima oktobra, a Denver Nagetsi će u nove pobede po prvi put krenuti sa najkorisnijim igračem lige u svojim redovima - Nikolom Jokićem. Srpski košarkaš se uveliko sprema za predstojeće napore, a višak vremena sve češće koristi kako bi govorio za medije.

Nedavno je pričao o odluci da ne igra za reprezentaciju Srbije tokom leta. Odustao je iz nekoliko razloga, jedna je svakako i nagomilani umor, s ozbirom da je u MVP kampanji odigrao svaku moguću utakmicu za sastav iz Kolorada. Zbog svega, ubuduće planira češće da se odmara.

"Mislim da je to pametna stvar. Posebno jer smo minule sezone videli koliko igrača se povredilo i propuštalo utakmice. Bolje da presedim jedno veče nego da se povredim, ako već pomaže. Verujem lekarskom timu i čitavoj organizaciji. Mislim da će pronaći pravo, najbolje rešenje".

Odlučila je uprava kluba tokom leta da zadrži kostur tima iz minule sezone. Od novajlija je samo prinudno angažovan Džef Grin (umesto Pola Milsapa), a kako stoje stvari konkurenciju u reketu će pojačati i Tarik Blek. Veruju u Koloradu u kadar koji Majk Meloun ima na raspolaganju, ali je jasno da će mnogo u predstojećoj sezoni zavisiti i od Džamala Marija. Kanađanin je u aprilu doživeo jednu od najtežih povreda u svetu sporta - kidanje spoljnih ligamenata kolena. Očekuje ga pauza najmanje do februara ili marta naredne godine.

Svestan je i Jokić da će ekipi faliti sjajni strelac. Za njegove minute će se boriti Vil Barton, Monte Moris, Fakundo Kampaco, Ostin Rivers, Pi Džej Dozir i Markus Hauard.

"Nedostajaće nam Džamal. On je veliki deo našeg tima. Svi znaju kako može da odigra kada mu je veče. Uvek je tu da podrži tim. Svima će nedostajati. Mari navlači puno pažnje na sebe i tako otvara puno prostora ostalima. Naravno da će nam faliti, ali svi ostali su se vratili. Imaćemo gotovo identičan tim".

Može li Denver do titule?

"Nikada ne možete da znate. Ukoliko svi budemo posvećeni, postoji šansa. Da li smo dovoljno talentovani? Ne znam. Da li smo najbolji tim u NBA? Ni to ne znam. Videćemo. Sve će nam se tokom sezone ukazati. Ne postavljam ciljeve pred sezonu. Uvek će se govoriti o osvajanju šampionata, to sam rekao i pre sedam godina. Ali neću to da kažem samo jer je deo moje mašte i zato što to želim. Naravno da želimo da pobedimo, ali puno je stvari koje moramo da uradimo da bi do toga stigli".