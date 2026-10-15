Jokić ne gleda ka košu, samo deli luda dodavanja (VIDEO)

Možda je dao tek pet poena, ali je opet kao i uvek učestvovao u svakom napadu Denvera dok je bio u problemu i upisao je još jedno sjajno dodavanje u ovoj predsezoni, kada je bez gledanja lansirao loptu ka Eronu Gordonu . Napravio je sjajan katalog dodavanja za ove četiri pripremne utakmice, što neki velikani nemaju za čitavu karijeru ovakav skup asistencija na jednom mestu, a čovek to radi u predsezoni. Još da je krilni centar pogodio, pa da bude zvanična asistencija...

Jedini dvocfren od startera bio je Džamal Mari, koji je bio raspoložen i ubacio 14 poena za 17 minuta. Jokić i on igrali su najviše od standardne petorke, a igrači sa klupe su dali najveći doprinos. Međutim, ima jedna dobra i jedna loša vest za Nagetse. Dobra vest je što je novajlija Trevon Brazil bio ubedljivo najbolji i našao je sjajan ritam, pošto im je baš potreban igrač na poziciji krila koji može da i da pogađa i da igra odbranu. Brazil je utakmicu završio sa 22 poena i to na šutu iz igre 8/10. Istakao se i Kem Vitmor sa 17 poena, koji je stigao kao bitno pojačanje.

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Loša vest za Denver je povreda Džulijana Strotera, koji je ubacio 11 poena za 19 minuta. Kako prenose mediji iz Kolorada, radi se o povredi leve noge i moraće na magnentnu rezonancu, posle čega će biti poznato koliki je stepen povrede. Stroter se povredio u trećoj četvrtini, kada je nezgodno savio nogu prilikom doskoka i izgledalo je veoma bolno i veoma neprijatno. Grčio se od bolova, pomagao mu je medicinski tim Denvera, koji ga je na kraju i izneo sa parketa jer nije mogao da se osloni na tu nogu.

Bio bi ovo baš veliki udarac za šampiona iz 2023. godine jer je planirano da bude jedan od glavnih igrača sa klupe, uz Demara Derozana. Blistao je u predsezoni, gde je beležio 14 poena u proseku, a sada samo gledaju u Denveru da sve bude u redu sa njim.