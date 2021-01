Denver se zalaufao i Nikola Jokić je zadovoljan. Prvenstveno zbog klupskih rezultata. Jer on sam nikad nije bio sporan. Mada u razgovoru sa dopisnikom RTS-a iz SAD Aleksandrom Žigićem ne želi da se zamara pričama o tome da bi mogao da sezonu završi sa tripl-dabl učinkom u proseku.

Do sada, uspeli su u tome samo Oskar Robertson još početkom 60-ih godina prošlog veka, a potom u tri navrata Rasel Vestbruk, verovatno najveći “privatnik“ NBA lige. Sa prosekom od 24,4 poena, 11,2 skoka i 10,4 asistencija na 10 utakmica u novoj sezoni Jokić bi ipak mogao da pojuri neverovatno ostvarenje, uostalom, pre samo koji dan i trener Nagetsa Majkl Meloun je na pitanje da li bi popularni "Džoker" mogao da izvede taj podvig rekao.

“Ne vidim zašto da ne? Dobiće minute, imaće šansu. Znamo da je efikasan strelac. Da je izvrstan plejmejker i đavolski opasan skakač. Jedan je od retkih igrača u NBA ligi za koje biste realno mogli da kažete da imaju šansu završe sezonu sa tripl-dabl učinkom u proseku“.

Jokić pak ni ne razmišlja o tome. Što govori da mu je rezultat tima bitniji od njegove statistike.

"Teško je, dugačka je sezona. Zavisi od utakmice do utakmice, nekada možeš i ide te, nekada ne možeš. Teško je, jedino ako baš pratiš i 'vijaš' statistiku, zato nije mnogo ljudi to napravilo, mislim da su samo dva-tri čoveka to uradila otkad postoji liga", rekao je Jokić za RTS.

A šta je o Jokiću rekao legendarni Tim Dankan?

“Volim da gledam Denver i Jokića. Džoker je uživanje za gledati. Njegova kreativnost, rad nogu, njegova dodavanja – prava zabava“.

Jokić je zahvalan na komplimentima.

“Hvala mu, sigurno znači kada te jedan takav igrač, tolika zvezda i budući član Kuće slavnih pohvali. Jedan igrač kojem sam se divio kada sam dolazio u NBA i bila mi je čast što sam igrao protiv njega. Znači sigurno mnogo“.

Nema zaista mnogo takvih asova kakav je bio Dankan. Doduše, danas nema ni publike. Nema čak ni zajedničkih ručkova zbog bezbednosnih mera izazvanih pandemijom korona virusa.

“Dosadno je. Ne možemo ni na večere da idemo, da se tu bar družimo. Po sobama smo uglavnom. Ništa ne radimo. Ali dobro, ovde smo zbog posla“, kaže Jokić za RTS.

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com