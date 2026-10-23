Jokić o Topiću: Videću se sa prijateljem, tako da ne osećam nervozu
Vreme čitanja: 2min | pet. 23.10.26. | 09:57
Trostruki MVP pred početak nove sezone otkrio kako se nosi sa tremom
Prva utakmica Denvera u novoj NBA sezoni nije protekla onako kako su se nadali navijači Nagetsa. Oklahoma je pred svojim navijačima slavila rezultatom 96:84, a ni Nikola Jokić nije imao veče za pamćenje. Srpski centar postigao je 13 poena, uz skroman šut iz igre (5/19).
Ipak, gostovanje Oklahomi za trostrukog MVP-ja imalo je i poseban značaj van parketa. Još uoči utakmice Jokić je otkrio da se raduje susretu sa Nikolom Topićem, koji je u prethodnom periodu prolazio kroz težak period.
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Na pitanje novinara da li oseća nervozu pred početak nove sezone, Jokić je odgovorio u svom prepoznatljivom stilu, otkrivši da je već isplanirao kako će provesti slobodno vreme u Oklahomi.
"Iskreno, videću se sa svojim prijateljem Nikolom Topićem u Oklahomi. Ići ćemo na večeru, verovatno gledati neke utakmice i malo se zabaviti, tako da neću osećati nervozu. Ali mislim da uvek osećam tremu pred utakmicu. Mislim da je to normalno i da tako treba da bude. Mislim da upravo zbog tog osećaja i igram ovaj sport".
Topić je zbog zdravstvenih problema propustio i početak nove NBA sezone. Mladi srpski košarkaš već je preskočio sezonu 2024/2025 zbog kidanja prednjih ukrštenih ligamenata, a potom mu je u oktobru prošle godine dijagnostikovan rak testisa. Nakon hemoterapije uspeo je da se vrati na parket u februaru i odigra svega deset utakmica, da bi u junu morao na novu operaciju, ovog puta leđa. Od tog zahvata se još oporavlja, a datum njegovog povratka zasad nije poznat.