Jokić o Topiću: Videću se sa prijateljem, tako da ne osećam nervozu

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Na pitanje novinara da li oseća nervozu pred početak nove sezone, Jokić je odgovorio u svom prepoznatljivom stilu, otkrivši da je već isplanirao kako će provesti slobodno vreme u Oklahomi.

"Iskreno, videću se sa svojim prijateljem Nikolom Topićem u Oklahomi. Ići ćemo na večeru, verovatno gledati neke utakmice i malo se zabaviti, tako da neću osećati nervozu. Ali mislim da uvek osećam tremu pred utakmicu. Mislim da je to normalno i da tako treba da bude. Mislim da upravo zbog tog osećaja i igram ovaj sport".

Topić je zbog zdravstvenih problema propustio i početak nove NBA sezone. Mladi srpski košarkaš već je preskočio sezonu 2024/2025 zbog kidanja prednjih ukrštenih ligamenata, a potom mu je u oktobru prošle godine dijagnostikovan rak testisa. Nakon hemoterapije uspeo je da se vrati na parket u februaru i odigra svega deset utakmica, da bi u junu morao na novu operaciju, ovog puta leđa. Od tog zahvata se još oporavlja, a datum njegovog povratka zasad nije poznat.