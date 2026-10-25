Jokić se naljutio na navijače koji zvižde: Nisu više dobrodošli

„Prva utakmica kod kuće i pojedini navijači nam zvižde. Ne moraju više da dolaze. Ako nas pratite, znate da mi nikada ne odustajemo. Vratili smo se i iz gorih situacija. Ako mene pitate, oni više nisu dobrodošli. Ako su pravi navijači, treba da nas podržavaju ", poručio je Jokić na konferenciji posle meča.

Ne smatra srpski as da je Denver loše, bez fokusa ušao u utakmicu.

„Ne, iskreno nije kao da se mi nismo uključili. Nekada stvari ne idu kako želite, oni pogađaju. Loša energija, onda je potrebno malo vremena da prođe da izađete iz toga, ne znam koji izraz da iskoristim, da se vratite na pravi put“.

Jokić je upisao 199. tripl dabl u karijeri i malo mu još nedostaje, svega 11, da stigne rekord Rasela Vestbruka.

„To je lepo, ali nešto za posle karijere. Ako oborim Vestbrukov rekord, onda ću da mu pišem“, rekao je Nikola Jokić.