Iako je na pragu 26. rođendana (19. februar) Nikola Jokić je srušio silne timske i NBA rekorde za čije nabrajanje bi bio pretanak i najdeblji udžbenik iz anatomije na medicinskom fakultetu. A upravo anatomija, ne ta iz pomenutih udžbenika, već lična, nije do sada odavala utisak da bi srpski internacionalac mogao "da visi" na NBA obručima, zbog čega je svako njegovo kucanje, a njih nije bilo baš sijaset otkad se 2015. preselio u SAD, istini za volju ni ranije, izaziva oduševljenje saigrača.

Ipak pauzu između dva šampionata Jokić je iskoristio ne samo da se odmori nego i da podigne koji teg "više", pa je protiv Oklahome Siti devetim kucanjem u sezoni (na samo 14 utakmica) najavio da će preleteti i taj lični rekord, postavljen prošle takmičarske godine kada je "nanizao" 15 kucanja.

"Naporno radi. Svaki dan je u teretani. Kao da na svakoj utakmici poveća odraz sa centimetar, dva. Neverovatno kako napreduje...", hvali Pol Milsap Jokića.

Srpski centar objašnjava zašto se češće odlučuje za efektno poentiranje ispod obruča.

"Sviđa mi se samo uzbuđenje koje na klupi momci pokažu kada zakucam, pa onda to uradim zbog njih. Šalim se. Možda to pomaže (podizanju) moje energije. Čak ako i promašim, nastaviću da pokušavam. Takvi agresivni potezi mogu da vas razdrmaju", kaže Jokić čijim saigračima smeta što on nije u prvom planu cele Amerike, već samo navijača Nagetsa i istinskih ljubitelja košarke koji smatraju da je srpski centar istinski MVP pve sezone

Naravno, ne zbog zakucavanja, već ogromnog igračkog uticaja koji ima na tim, ali i kompletnu NBA.

"Kada smo pre neki dan bili u teretani, rekao sam Nikoli: Svi pričaju o Durentu, Lebronu i Janisu..., a mi ovde igramo sa (budućim) stanovnikom Kuće slavnih. Ne cene ga dovoljno.Možda nije dovoljno atraktivan, ali doprinosi timu više od bilo koga u NBA. Oduševljava me na svakom treningu i utakmici s kakvom lakoćom sve to radi", pokazao je Monte Moris ogromno poštovanje prema Jokiću koji će nesumnjivo jednog dana zakoračiti u najslavniju košarkašku kuću na svetu, izgrađenu u Springfildu, pošto obori još "tonu" rekorda, među kojima će biti i onaj u broju zakucavanja...

