2019-20 All-NBA teams:



First: LeBron James, Giannis Antetokounmpo, Luka Doncic, Anthony Davis, James Harden



Second: Damian Lillard, Kawhi Leonard, Nikola Jokic, Chris Paul, Pascal Siakam



Third: Ben Simmons, Jayson Tatum, Jimmy Butler, Rudy Gobert, Russell Westbrook