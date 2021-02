Pre nešto više od godinu dana Nikola Jokić je Atlanti ubacio 47 poen, rekord karijere. Posle najboljeg učinka od 22 poena u prvih 12 minuta, odnosno 33 do poluvremena protiv Jute Džez, činilo se da je brojka od 50 sigurna, ali je Somborac u nastavku spustio gas i stigao „samo“ do 47 poena i izjednačavanja košgeterskog učinka.

Jokić je vodio svoj tim do šeste pobede u poslednjih sedam utakmica. Posle nešto slabijeg izdanja Nagetsa na početku šampionata, četa Majka Melouna igra sve bolje i penje se ka vrhu Zapadne konferencije. Trenutno je skor 12-8. Srpski as je stigao i do 20. dabl-dabl učinka pa je pretakao Janisa Adetokumba u tom segemtu i juri rekord Bila Voltona iz 1976. godine od 34 meča u nizu na startu sezone sa učinkom od 10+ poena i skokova.

Mnogi „preko bare“ smatraju da bi Jokić mogao do laskave nagrade MVP, ali je još rano, tek je prošla četvrtina šampionata.

Jokić nije bio nezadovoljan što nije oborio rekord.

"Ovo je samo igra. Najvažnije je da pogađam kada bude trebalo. Najbitnije je da smo pobedii. Postiću onoliko poena koliko je potrebno da moj tim pobedi“, skroman je Jokić posle blistave partije.

Vil Barton je sa 18 poena bio drugi najefikasniji igrač tima iz Kolorada, daleko iza Jokića. On je rekao da je u finišu rekao saigraču da je blizu rekorda. Ekipa je htela da dođe do 50.

"Znate ga, nije ga briga za takve stvari. On se igra košarke. Definitvno smo hteli da veliki momak stigne do 50“, rekao je Barton.

Džezeri su prekinuli seriju od 11 pobeda, pa sada gledaju u leđa Lejkersima, braniocima titule koji imaju trijumf više od Jute i trenutno najbolji skor u NBA ligi. Jokić se u prvom poluvremenu poigrao sa Francuzom Rudijem Goberom, koji je krajem prošle godine potpisao ugovor na 205.000.000 dolara.

Najbolji odbrambeni igrač planete preuzeo je krivicu na sebe zbog neuspeha u Pepsi centru u Denveru.

"Počeo je rano da pogađa. Trebalo je da uradim mnogo bolji posao. Postigao je previše lako poene u prvom poluvremenu. Preuzimam punu odgovornost za to. Tim se oslanja na mene, a ja moram da radim bolji posao“, istakao je Gober.

Ova dva tima godina vode velike bitke u najjačoj košarkaškoj ligi na svetu. Letos u igrali u prvoj rundi plej-ofa. Juta je povela sa 3:1 u pobedama, Nagetsi su bili otpisani, ali su Jokić i drugovi preokrenuli seriju, plasirali se u polufinale gde su dobii favorizovane Los Anđeles Klieprse, ali su stali pred Lebronom Džejmsom i Jezerdžijama u finalu Zapada.