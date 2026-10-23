Jokić ugušen, Mari izgubljen! Šej trojkom sahranio snove Denvera o preokretu (VIDEO)
Vreme čitanja: 3min | pet. 23.10.26. | 06:53
Nagetsi prodali 22 lopte, čak deset više od Oklahome, i sezonu otvorili porazom – 96:84
Protoka lopte nije bilo, napad je stao i – Denver Nagetse vir je povukao nadole. Nestali su u Oklahominom kovitlacu, izgubili su se u završnici, kao što su gubili i lopte, a to su radili neverovatnom brzinom. Prodali su čak 22 i pobedu su servirali Tanderima, a sudbinu im je zapečatio Šej Gildžus Aleksander – 96:84.
Denver se koprcao, borio se za vazduh u Pejkom centru. Bio je priteran uza zid, međutim, situacija nije bila beznadežna... Sve dok se nije ukazao Šej Gildžus Aleksander i trojkom sahranio snove Nagetsa o preokretu. Bila mu je tek treća na utakmici u kojoj nije briljirao, kao ni Nikola Jokić, ali je bila vredna pobede.
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Pomalo je neverovatno da poenterski ni Šej Gildžus Aleksander, ni Nikola Jokić nisu bili najbitniji faktor u svojim timovima. Upadali su u crne rupe, samo što je Oklahomu imao ko da vuče, radili su to i Džejlen Vilijams i Čet Holmgren, dok je kod Nagetsa do pred kraj sve palo na leđa Erona Gordona...
Džamal Mari bio je izgubljen u vremenu i prostoru, samo tako gubio je lopte – rivalu je poklonio njih šest! U tom segmentu ništa bolji nije bio ni Demar Derozan, prodao je pet, međutim, makar je nešto u napadu imao da ponudi Denveru. Ubacio je 13 poena, dao koš kada je počela da kopni nada, dok je dao tek šest i imao mizernih 18 odsto iz igre?!
Šuterski se ove noći nije proslavio ni Nikola Jokić. Bio je dobro pokrivan, došao je do tek 13 poena. Škripale su mu trojke – gađao je 1/7. Generalno je ceo tim tu podbacio, Denver je pogodio skromnih osam trojki, a sa linije penala bio je na nešto malo više iznad 60 odsto. Kada se na to doda da je Somborac imao sedam skokova i pet asistencija, što je za njegove standarde malo, pomalo iznenađujuće je i to što su Nagetsi vodi bezmalo sve vreme do pred kraj treće deonice.
Eron Gordon ih je do tada vukao napred, igrao je kao besan i dogurao do 20 poena, ali se i on vremenom utopio u sivilo...
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Veoma važan trenutak bilo je polaganje Adžaja Mičela, a zatim i trojka Aleksa Karuza – više povratka Denveru nije bilo. Kola su krenula nizbrdo, nije bilo nikoga da povuče ručnu. Nikola Jokić je uspešnim čelendžima samo odlagao neizbežno, a upravo posle jednog takvog je Si Džej Valas ubacio trojku, da bi potom isto uradio i Šej Gildžus Aleksander.
Znao je da proslavio kanadski košarkaš: tri dignuta prsta, pa trojka u venu. Nije blistao Šej Gildžus Aleksander u većem delu utakmice, što govori i podatak da je utakmicu završio sa 17 poena i to je prvi put od oktobra 2024. godine da nije dao 20 i više?! Ali, jeste imao mirnu ruku kada je bilo potrebno.
Džejlen Vilijams bio mu je najveća potpora u napadu, drugu pobedu Oklahome u sezoni i ujedno prvi poraz Denvera je potpisao sa 21 poenom. Čet Holmgren je zaključao reket – imao je 17 skokova, više od bilo koga drugog, te još 12 poena.
NBA (četvrtak na petak)
Filadelfija - Klivlend 114:106
/Maksi 32 - Mičel 32/
Oklahoma - Denver 96:84
/Vilijams 21 - Gordon 20/