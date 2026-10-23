Jokić ugušen, Mari izgubljen! Šej trojkom sahranio snove Denvera o preokretu (VIDEO)

Pomalo je neverovatno da poenterski ni Šej Gildžus Aleksander, ni Nikola Jokić nisu bili najbitniji faktor u svojim timovima. Upadali su u crne rupe, samo što je Oklahomu imao ko da vuče, radili su to i Džejlen Vilijams i Čet Holmgren, dok je kod Nagetsa do pred kraj sve palo na leđa Erona Gordona...

Džamal Mari bio je izgubljen u vremenu i prostoru, samo tako gubio je lopte – rivalu je poklonio njih šest! U tom segmentu ništa bolji nije bio ni Demar Derozan, prodao je pet, međutim, makar je nešto u napadu imao da ponudi Denveru. Ubacio je 13 poena, dao koš kada je počela da kopni nada, dok je dao tek šest i imao mizernih 18 odsto iz igre?!

Šuterski se ove noći nije proslavio ni Nikola Jokić. Bio je dobro pokrivan, došao je do tek 13 poena. Škripale su mu trojke – gađao je 1/7. Generalno je ceo tim tu podbacio, Denver je pogodio skromnih osam trojki, a sa linije penala bio je na nešto malo više iznad 60 odsto. Kada se na to doda da je Somborac imao sedam skokova i pet asistencija, što je za njegove standarde malo, pomalo iznenađujuće je i to što su Nagetsi vodi bezmalo sve vreme do pred kraj treće deonice.

Eron Gordon ih je do tada vukao napred, igrao je kao besan i dogurao do 20 poena, ali se i on vremenom utopio u sivilo...

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Veoma važan trenutak bilo je polaganje Adžaja Mičela, a zatim i trojka Aleksa Karuza – više povratka Denveru nije bilo. Kola su krenula nizbrdo, nije bilo nikoga da povuče ručnu. Nikola Jokić je uspešnim čelendžima samo odlagao neizbežno, a upravo posle jednog takvog je Si Džej Valas ubacio trojku, da bi potom isto uradio i Šej Gildžus Aleksander.

Znao je da proslavio kanadski košarkaš: tri dignuta prsta, pa trojka u venu. Nije blistao Šej Gildžus Aleksander u većem delu utakmice, što govori i podatak da je utakmicu završio sa 17 poena i to je prvi put od oktobra 2024. godine da nije dao 20 i više?! Ali, jeste imao mirnu ruku kada je bilo potrebno.

Džejlen Vilijams bio mu je najveća potpora u napadu, drugu pobedu Oklahome u sezoni i ujedno prvi poraz Denvera je potpisao sa 21 poenom. Čet Holmgren je zaključao reket – imao je 17 skokova, više od bilo koga drugog, te još 12 poena.

NBA (četvrtak na petak)

Filadelfija - Klivlend 114:106

/Maksi 32 - Mičel 32/

Oklahoma - Denver 96:84

/Vilijams 21 - Gordon 20/