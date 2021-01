Ne može Nikola Jokić sam. Nije svemoguć. Srpskom centru su veliki jubilej u NBA ligi pokvarili San Antonio Sparsi – 119:109. Protiv tima iz Teksasa Jokić je odigrao 400 meč u najjačoj košarkaškoj ligi na svetu i ponovo je dominirao na parketu, ali je izostala pomoć saigrača kako bi pali Sparsi Grega Popoviča.

Jokić je na 19. meču ove sezone zabeležio 19. dabl-dabl. Nestvaran podatak. Bez premca je košarkaš Nagetsa ove sezone. Centar Denvera stao je rame uz rame sa četiri legende NBA lige: Leri Birdom, Medžikom, Grent Hilom i Oskar Robertsonom. U prvih 400 utakmica u NBA ligi prebacio je brojke od 6.000 poena, 3.000 skokova i 2.000 asistencija.

Protiv San Antonija Jokić se zaustavio na 35 ubačenih poena, sakupio je 10 skokova i podelio pet asistencija. Ubacio je pet trojki iz 11 pokušaja, a pravu pomoć imao je isključivo u vidu Džamala Mareja, koji je uz srpskog centra protiv Sparsa jedini bio raspoložen za igru. Pratio ga je Marej sa 20 poena, sedam asistencija i šest skokova, a dvocifren učinak u timu Denvera ostvario je još samo Monte Moris (10 poena).

U većem toku meča San Antonio je imao prednost. Denver je tek u pojedinim momentima uspevao da stekne vođstvo, ali je bilo kratkog daha. Propisno su Nagetsi namučili Sparse, dahtali su im za vratom sve vreme, bili na minimalnom zaostatku, a tek sredinom poslednje deonice Popovičev tim je definitivno uspeo da slomi otpor upornog Denvera.

U timu San Antonija najefikasniji bio je Demar Derozan sa 30 poena i 10 asistencija uz izvanredne procente šuta iz igre (11/14). Dehuante Marej pogodio je ključne šuteve sredinom četvrtog kvartala,a meč je završio sa 26 poena, sedam skokova i tri asistenicije. Keldon Džonson je dodao 19 poena, a Peti Mils 17.

Kliknulo je u Bruklinu. Snagu Netsa i moć uraganskog dua osetila je na svojoj koži Oklahoma – 147:125. Pregazio je Bruklin rivala. Nosili su Džejms Harden i Kajri Irving ekipu Buklina do četvrtog uzastopnog trijumfa. Legle su kod Netsa stvari na svoje, jedina nepoznanica je kako će sve to izgledati kada se ekipi priključi Kevin Durent... Hoće li trenutna koncepcija biti razbijena i da li će Irving, Durent i Harden funkcionisati kao švajcarski sat na terenu i nastaviti da slede zauzeti kurs?

Bruklin je bio perfektan. To je jedna od onih večeri kada možete samo da ih posmatrate. Ta uloga zapala je Oklahomi, bila je nemoćna. Sve je ulazilo u koš igračima Bruklina, a prednjačili su Harden i Irving. Najpopularnija brada Amerike ostvarila je tripl-dabl učinak. Upisao je Harden 25 poena, sakupio 10 skokova i podelio 11 asistencija. Nije preterano forsirao, iz igre je šutirao 9/14. Jednak broj poena postigao je Kajri Irving, a dodao je i sedam asistencija i pet skokova.

Kod Bruklina je čak devetorica košarkaša stiglo do dvocifrenog poenterskog učinka. Lakše je pobrojati one koji nisu imali impresivno veče. Tajler Džonson i Kris Kjoza dobili su nešto manje od pet minutu i samo oni nisu dobacili do 10 peona.

Aleksej Pokuševski je na terenu proveo 17 minutu, a učestvovao je sa dva poena i dva skoka. Kod Oklahome su listu strelaca predvodili Gildžus-Aleksander i Teo Maledon sa po 24 poena, a zapaženi su bili i Dialo sa 18 i Al Horford sa 16 poena, šest skokova i četiri asistencije.





NBA LIGA

Subota

Šarlot - Indijana 108:105

/Vašington 19 - Sabonis 22/

Vašington - Atlanta 100:116

/Vestbruk 26 - Jang 41/

Milvoki - Nju Orleans 131:126

/Adetokunbo 38 - Ingram 28/

Njujork - Klivlend 102:81

/Kvikli 25 - Garland 24/

Toronto - Sakramento 124:126

/Siakam 32 - Barns 26/

Minesota - Filadelfija 94:118

/Bizli 22 - Embid 37/

Orlando - LA Klipers 90:116

/Ros 24 - Džordž 26/

San Antonio - Denver 119:109

/Derozan 30 - Jokić 35/

Juta - Dalas (u toku)