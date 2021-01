Strašan meč u Berklejs centru u Bruklinu, Denver je razbio Netse u prvom poluvremenu, ali je odigrao katastrofalnu treću četvrtinu, što ga je i koštalo trijumfa. Pokazali su puleni Majka Melouna znake života finišu, čak su i preokrenuli rezultat, ali je domaćin predvođen Kevinom Durentom bio fokusiraniji u samoj završnici pa je upisao šesti trijumf u sezoni (122:116).

Nikola Jokić je odigrao još jedan sjajan meč, ali je ovoga puta odbrana Denvera potpuno zakazala. Ne samo da su Nagetsi primili 36 poena u trećem kvartalu, već su i u odlučujućim trenucima poklekli pred Durentom i večeras veoma raspoloženim Brusom Braunom. Srpski košarkaš je upisao novi dabl-dabl (23 poena i 11 skokova), ali mu je malo nedostajalo za neverovatan kvadripl-dabl. Pored sedam uhvaćenih skokova, uspeo je i da ukrade sedam lopti protivniku. Nije još jedno MVP izdanje srpskog centra bilo dovoljno sastavu iz Kolorada za trijumf.





Predvođeni raspoloženim Jokićem košarkaši Denvera stigli su do viška od osam poena pred prvi odmor, u istom ritmu nastavili su u drugom kvartalu, interesantno je da su prve dve deonice rešene identičnim rezultatatom - 27:35. A onda, treća četvrtina o kojoj će Majk Meloun sasvim sigurno dugo pričati svojim izabranicima. Rapsodija Netsa koji serijom 27:4 dolaze do potpunog preokreta i viška od sedam poena. U poslednja dva minuta treće četvrtine Denver uspeva da se trgne i da preko Dozira i Morisa stigle do poravnanja (90:90).

Iako su domaći košarkaši nešto bolje otvorili odlučujući kvartal, posle tri vezane trojke Vila Bartona i potom poena Morisa i Marija, Denver stiže do preokreta. Pose dvojke Jokića na ulasku u poslednja dva minuta imali su prednost, a onda je usledila serija Bruklina. Četiri poena je vezao Braun, a onda Durent još šest i sve je bilo jasno i Berklejs centru.





???? KEVIN DURANT. TAKING OVER. ????



34 PTS (20 in the 2nd half) for KD as the @BrooklynNets win! pic.twitter.com/qNlcE7H413 — NBA (@NBA) January 13, 2021

Jokića je pratio Barton sa 22 poena, Džamal Mari je dodao 17, Moris je ubacio 14 sa klupe. U pobedničkom sastavu blistao je Kevin Durent, 34 poena i 13 asistencija, samo skok nedostajao mu je za tripl-dabl. Lavert je takođe bio odličan sa 20 poena, a ključna je bila rola Brusa Brauna, koji je meč završio sa 16 poena, ali je pogađao u jako bitnim trenucima. Pola koša manje dodao je Džo Heris, jedan od najzaslužnijih za veliku seriju sredinom treće četvrtine.

Još interesantniji meč odigran je u Filadelfiji, gde je gostovao Majami. Nije 48 minuta bilo dovoljno da se odluči pobednik u Pensilvaniji, ali su Siksersi predvođeni neverovatnim Džoelom Embidom uspeli da slave posle dodatnih pet minuta (137:134).

Igralo se u serijama u Vels Fargo centru, domaćin je imao i dvocifrenu prednost u prvom kvartalu, ali ju je Majami spustio na tri poena pred prvi odmor. Bila je to najava bolje igra Hita, koji ubrzo stiže i do preokreta, pa i do viška od osam poena na kraju prvog poluvremena. Prednost gostiju sa Floride dostigla je i dve cifre u trećem kvartalu, ali je onda usledila serija Siksersa. Ubacili su puleni Doka Riversa 41 poena u trećoj deonici i stigli do prednosti od pola koša pred poslednji odmor. Stiču i dvocifren višak u četvrtom kvartalu, ali je Majami odbio da se preda. Hiro i Ačijuva prave seriju 10:0 u samom finišu i gosti dolaze do preokreta. Ipak, nije svoju poslednju reč dala ni Filadelefija, Embid pogađa na 3,3 sekunde do kraja regularnog dela za 120:120. Majami nije imao odgovor, otišlo se u produžetak.





Čitav tok utakmice preslikan je u dodatnih pet minuta, ekipe su se smenjivale u vođstvu, ali je Džoel Embid ipak pravio razliku na parketu (ubacio je 11 poena u produžetku), pa je Filadelfija upisala i osmi trijumf u sezoni. Završio je Kamerunac meč sa 45 poena i 16 skokova, pratio ga je Deni Grin sa čak 29 poena i 10 skokova. Kod Majamija 34 poena ubacio je Tajler Hiro, 27 je dodao Dankan Robinson, a svoje veče imali su i Gejb Visent (24 poena) i ruki Prešus Ačijuva (17 poena i 13 skokova).

Igralo se i u Ohaju, Klivlendu nije prijao džez iz Solt Lejk Sitija. Ubedljiv trijumf Jute na gostovanju (87:117), istakao se Donovan Mičel sa 27 poena, 21 je dodao Džordan Klarkson, raduje i odlična partija Bojana Bogdanovića (20 poena). Kod Kavalirsa je jedini vredan pomena bio Džedi Osman (17 poena).

NBA

Sreda

Filadelfija - Majami 137:134 (120:120)

/Embid 45 - Hiro 34/

Bruklin - Denver 122:116

/Durent 34 - Jokić 23/

Klivlend - Juta 87:117

/Osman 17 - Mičel 27/

Čikago - Boston (otkazano)

Hjuston - LA Lejkersi (u toku)

Oklahoma - San Antonio (u toku)

04.30: (1,75) Golden Stejt (12,5) Indijana (2,30)

***kvote su podložne promenama