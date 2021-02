Šampion je položio oružje u Denveru. Kada je Nikola Jokić raspoložen, kada mu se pridruže i Džamal Mari i ostali saigrači, Nagetsi su ozbiljna ekipa kadra da se umeša u borbu za titulu u NBA ligi. Denver se revanširao Jezerdžijama za poraz pre desetak dana u Stejpls centru (93:114). Jokić i drugovi razbili su branioca krune u najjačoj košarkaškoj ligi na svetu sa 122:105.

Srpski as odigrao je još jednu maestralnu partiju, pogotovo u prvih 24 minuta, kada je bio dominantan na terenu, zasenio je surerstarove u šampionskom timu, Lebrona Džejmsa i Entonija Dejvisa. Somborac je u prvoj četvrtini ubacio 12 poena, do poluvremena je stigao do 23, a nastavku je razigravao saigrače, pre svega Džamala Marija koji je bio sjajan u trećem periodu igre kada su se Nagetsi odlepili na +19 – 103:84. Zanimljivo da naš centar u nastavku nije postigao nijedan poen.

Jokić je završio meč sa 23 poena, a do novog tripl-dabl učinka u sezoni je stigao već krajem treće četvrtine. Za nešto manje od 35 minuta na parketu, Jokić je imao i 16 skokova i 10 asistencija. Srpski centar je imao šut iz igre 8/17, a jedni je slabiji bio u pokušajevima za tri poena (1/5). Sa linije slobodnih bacanja je bio nepogrešiv (6/6).

Najefikasniji igrač meča bio je Džamal Mari koji je bio raspucan u nastavku meča, kada je preuzeo dirigentsku palicu od Jokića. Kanađanin je ubacio 25 poena. Izabranici trenera Majka Melouna imali su još četvoricu dvociftenih košarkaša. Zek Nadži je postigao 16 poena (za tri poena, 4/5), Argentinac Fakundo Kampaco 15, a Monte Moris i Pol Milsap po 10 poena.

Kod Jezerdžija Lebron Džejms je bio najbolji sa 22 poena, Kajl Kuzma je ubacio 19, a Entoni Dejvis 15 za samo 14 minuta na parketu. Dvocifren su bili još Aleks Karuso sa 11 i Horton Taker sa 10 poena, ali nedovoljno da se pobede razigrani Nagetsi.

Lejkersi su se u Koloradu držali do druge polovine druge čertvttine. Tada Denver na krilima Jokića pravi seriju 19:4 i od minus -1 (52:53) stiže do predosti od +14 – 71:57 u poslednjem minutu drugog perioda igre. U trećoj četvrtini Denver je i povećao prednost na maksimalnih +19, a u poslednjoj deonici meča nije bilo dileme, samo rutinsko otaljavanje posla na obe strane. Jokić je u finišu izašao s parketa.

Krajem druge četvrtine posle jednog oštrijeg duela Jokića nad Entonijem Dejvisem, centar Lejkersa je izašao van terena s bolnom grimasom. Vratio se da izvede slobodna bacanja, ali nije igrao u nastavku što je olakšalo posao domaćinu. On je već propustio dva meča prethodne nedelje zbog problema sa Ahilovom tetivom, pa bi mogao na novu pauzu.

Denver je opet u pobedničkom ritmu. Posle tri uzastopna poraza, vezali su tri trijumfa i sada su na sedmom mestu Zapadne konferencije, dok Lejkersi imaju dva poraza više od nezadržive Jute, najbolje ekipe u NBA ligi koja ima skor 22-5.

Memfis je pobedio Kingse u Sakramentu sa ubedljivih 124:110. Nemanja Bjelica je opet dobio solidnu minutažu u redovima tima iz Kalifornije. Ubacio je devet poena, imao četiri skoka i tri asistencije, za nešto više od 26 minuta na parketu. U pobedničkom timu blistao je litvanski centar Jonas Valančijunas sa 25 poena, dok je u poraženoj ekipi Foks ubacio 23.

IZBOR UREDNIKA

NBA LIGA

Šarlot – San Antonio 110:122

/Rozije 33 – Mari 26/

Detroit – Nju Orleans 123:112

/Džekson 21, Vilijamson i Ingam po 26/

Toronto – Minesota 112:116

/Lauri 24 – Tauns i Bizli po 20/

Dalas – Portland 118:121

/Dončić 44 – Lilard 34/

Oklahoma – Milvoki 114:109

/Džekson 22 – Adetokumbo 24/

Finiks – Orlando 109:90

/Buker 27 - Ros 23/

Denver – Los Anđeles Lejkers 122:105

/Mari 25, Jokić 23 - Džejms 22/

Los Anđeles Klipers – Klivlend 128:111

/Vilijams 30 - Sekston 22/

Sakramento - Memfis 110:124

/Valančijunas 25 - Foks 23/