Ozbiljno dobro igra Nikola Jokić na startu ove sezone, a protiv Minesote je u poslednjoj utakmici imao 19 poena, 12 skokova i 12 asistencija.

To mu je bio četvrti tripl-dabl na prvih šest utakmica ove sezone u NBA ligi, a u analizi meča Jokić je istakao da je potrebno da Denver bude bolji u skoku.

Posebno defanzivnom.

"Moramo više skokova da hvatamo, nikada ne smemo da odustanemo, a recimo četvrta četvrtina je bila dosta dobra, imali smo ja mislim osam poena u nizu i moramo da održimo taj ratnički duh, da se konstantno borimo i da ne odustajemo jer će nam to mnogo pomoći", rekao je Jokić.

Generalno je zadovoljan kako njegov tim igra odbranu, ali da mora bolje da gradi svoj koš.

"Igramo solidnu odbranu, ali defanzivne posede često nismo završavali skokom i to je bio naš problem. Ja lično mislim da dobar napad može da pobedi odbranu i mislim da dobrom igrom u napadu možemo da izmorimo naše protivnike i onda će i njima biti teže da postignu koš. Kao što sam rekao, igrali smo dobru odbranu, ali moramo da hvatamo skok nakon toga. Oni su nam dali dosta poena iz reketa i posle ofanzivnog skoka, nismo smeli to da dozvolimo i to moramo da promenimo", kaže najbolji igrač Denvera.