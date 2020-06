Jokićeva poslednja šansa za titulu s ovakvim Denverom?

Iako je do početka NBA sezone ostalo još mesec i po dana, pažnja sportske javnosti, posebno one u Americi, počela se okretati najjačoj košarkaškoj ligi na svetu. Mnogo je tema u celoj priči – od toga kako će ekipe izgledati u finišu sezone u Orlandu preko pitanja oko sledeće sezone i razvoja situacije do nekih lepših stvari poput one o stanju Džejmsa Hardena i Nikole Jokića. Ova dva košarkaša oduševila su sve one koji su ih videli na fotografijama jer obojica izgledaju sjajno – u nikada boljem stanju i očigledno su pauzu zbog virusa korona iskoristili kako bi radili na svom telu i kondiciji, jednoj od retkih stvari koje su im pratioci NBA lige zamerali.

Harden i Jokić vratili su optimizam među navijače Hjustona i Denvera da bi ove ekipe možda mogle da iznenade favorizirane timove iz Los Anđelesa u borbi za titulu najbolje ekipe u Zapadnoj konferenciji, ali i celoj ligi. Roketsi i Nagetsi su i pre sezone pripadali onoj "B ligi" izazivača za šampionski prsten, onog koji čeka u drugom planu, ali su tokom sezone njihove šanse malo pale. I dok o Hjustonu i njegovoj budućnosti nema šta mnogo toga da se piše jer Harden i Rasel Vestbruk imaju dugoročne ugovore, ovo bi mogla da bude poslednja sezona u kojoj Denver u ovom sastavu pokušava da napravi neku veliku stvar. Iako nisu pravi izazivači za titulu, ovo bi mogla da bude njihova poslednja sezona za kakvu-takvu borbu za prsten.

Pre nego krenemo na objašnjanje prethodne rečenice, trebalo bi da se malo vratimo u prošlost. Od kada je postalo jasno da je Nikola Jokić velika NBA zvezda, u Denveru su oko njega počeli da grade ekipu za vrh NBA lige. Kao "druga violina" u jednom trenutku se nametnuo Džamal Mari, dobre partije su počeli da pružaju Geri Heris i Vil Barton, Nagetsi su im priključili veterana Pola Milsapa i sve je na papiru izgledalo kao dobro posložen tim. Prošle godine Denver je napokon ušao u plej-of, izbacio u njemu San Antonio, ali i šokantno ispao od Portlanda. No, to je prihvaćeno kao plaćanje cene neiskustvu, a čelni ljudi Denvera smatrali su da ovu ekipu ne treba mnogo menjati. I pogrešili su.

Već u tom plej-ofu je postalo jasno da Mari nije sposoban da bude drugi igrač ekipe koja bi htela da bude šampionska, a Heris i Barton nikako nisu mogli da uhvate dugoročno stabilnu formu. Ipak, kako su se u ekipi pojavili Tori Kreg, Malik Bizli i Monte Moris, smatralo se da ekipa ima dovoljno širok kadar da mogu da pokriju loše dane bilo kome, naravno osim Jokiću. Prošlog leta je traženo rešenje na poziciji "četvorke", a našlo se tako što je iz Oklahome došao jako dobar igrač Džerami Grent. Sve je bilo spremno za novi napad na vrh Zapada, a kako su Nagetsi bili jedna od retkih ekipa koja nije mnogo menjala prošle godine, mnogi su ih smatrali favoritima za prvo mesto na Zapadu u regularnom delu sezone.

Nikola Jokić i Ivica Zubac (©Reuters)

Međutim, problemi su se brzo ponovo pojavili. Jokić nije došao u najboljem stanju u trening-kamp pa se izgubilo neko vreme dok on nije uhvatio pravu formu, ali to nije bio veliki problem – pravi se dogodio na drugim poljima. Mari, Heris i Barton su potvrdili da ne mogu konstantno da igraju na visokom nivou, trener Majkl Meloun je opet imao svojih lutanja kao i prethodnih sezona, a činjenica da postoji veliki broj kvalitetnih igrača na istim pozicijama nije postala prednost nego teret. Jednostavno, nije bilo dovoljno minuta za sve. Rešenje se tražilo u trejdu gde su poslali Bizlija i Huanča Ernangomeza u Minesotu, a zauzvrat dobili Hjustonov pik prve runde na draftu. Priliku je dobio mladi Majkl Porter, a Denver je generalno sasvim solidno izgledao posle toga. Prekid sezone su dočekali na trećem mestu na Zapadu, iza Lejkersa i Klipersa, s nadom da će u Orlandu napraviti nešto. Hoće li to uspeti tek ćemo videti, a pravi izazov za Nagetse će se dogoditi po završetku sezone.

U sledećem prelaznom roku Denver neće moći da računa da će zadržati istu ekipu. Oni glavni igrači (Jokić, Mari, Barton, Heris) imaju važeće ugovore, ali bez njega ostaju Milsap, Kreg i Mejson Plamli dok Grent ima igračku opciju za narednu sezonu. Po njoj će u sezoni 2020./21. zaraditi 9.300.000 dolara, a to nije preveliki novac za ovako zahvalnog igrača. Odnosno, taj novac verovatno može dobiti i od nekog drugog kluba koji bi mogao da mu ponudi višegodišnji ugovor. Ako se Grent ipak odluči da ostane u Denveru, tim će morati da pronađe zamene za Milsapa, Plamlija i Krega, a neće imati mnogo prostora na seleri kepu.

Naime, zbog cele situacije s prekidom ove sezone i nastavkom igre bez gledalaca, NBA će izgubiti veliki novac, a to će se odraziti i na cifru koju timovi mogu da potroše na plate igrača. U februaru su objavljene projekcije kako će seleri kep za sledeću sezonu iznositi 115.000.000 dolara, ali to je potpuno nemoguće da se dogodi. On će sigurno biti znatno manji, a ugledni novinar Džon Holindžer, koji je nekoliko godina bio jedan od najvažnijih ljudi Memfis Grizlisa, smatra kako nema šanse da seleri kep bude veći nego što je ove sezone, a to je 109.140.000 dolara. Iznos za plaćanje poreza je ove sezone 132.627.000 dolara.

Denver ove godine na plate troši 130.777.818 dolara pa su jako blizu plaćanu poreza što svaka ekipa želi da izbegne. Za sledeću godinu imaju osiguranih 96.548.719 dolara bez Grentovog ugovora, a s njim je ta cifra 105.894.872 dolara. Znači da im ostaje samo oko 4.000.000 dolara do ispunjenja seleri kepa, odnosno oko 27 miliona dolara do iznosa kojeg ne smeju da pređu ako žele da izbegnu plaćanje poreza. Reći ćete kako to nije malo za potrošiti na pojačanja, ali treba znati kako je onih 105.894.872 dolara raspoređeno na devet igrača, a svaka ekipa mora imati 15 potpisanih ugovora.

Majkl Meloun, Geri Heris i Džamal Mari (©Reuters)

Nagetsi će jedno mesto verovatno popuniti na draftu – svoj pik nemaju, ali imaju onaj od Hjustona koji su dobili u trejdu za Bizlija i Ernangomeza. Taj pik bi trenutno bio 21, a to znači da bi, po vrednostima koji su bile ove godine, on vredeo 2.065.700 dolara. Možemo dodati i tri veteranska ugovora na minimumu koji će prosečno biti oko 2.000.000 dolara, odnosno 6.000.000 ukupno. Sada smo već na 113.960.572 dolara, preko seleri kepa i samo 18.666.428 dolara ispod poreza na luksuz. A još uvek nisu dovedene zamene za Milsapa i Plamlija koji su važne karike u ekipi – njih dvojica ove sezone zajedno igraju 41,4 minuta te imaju kombinovani učinak od 19,2 poena, 11,2 skokova, četiri asistencije i nešto više od po jedne blokade i ukradene lopte po utakmici. To sigurno nije malo. (Ako Grent ipak odluči otići, Denver će verovatno onda ponuditi ugovor na godinu ili dve Milsapu koji će slično vredeti pa se cela ova računica ne bi mnogo menjala).

Za tih nešto manje od 17.000.000 mogu se naći dobri igrači, ali nismo sigurni da će Denver u tu cifru uspeti da "ubaci" igrače koji će da nadoknade učinak Milsapa i Plamlija. U obzir treba uzeti i da će na kraju ove sezone tržište biti dosta slabije nego šta je bilo 2019. ili što će biti 2021. godine, a Nagetsi imaju i problem što definitivno nisu veliko tržište koje privlači košarkaše. To znači da bi pojačanja trebalo da plate možda malo više nego što ti igrači stvarno vrede, a tu je još jedan veliki problem. Naime, za vreme trajanja korona-pauze iz kluba je u Čikago otišao Arturas Karnišovas, GM kluba. Legendarni litvanski košarkaš je bio i najzaslužniji šta je Jokić došao u Denver, a sada je odlučio da se prihvati izazova i vrati Bulse na pobedničke staze. Njega će naslediti Kelvin But, dosadašnji pomoćnik i bivši NBA igrač. Bez velikog iskustva odmah će imati veliki izazov.

Najgore od svega za Denver je činjenica da im neće biti ništa bolje ni u leto 2021. godine. Za sezonu 2021/22 oni već imaju osiguranih 99.833.796 dolara za plate i to samo za šestoricu igrača (Jokić, Mari, Barton, Heris, Porter, Vlatko Čančar). Tek 2022. će imati znatno više prostora jer će tada bez ugovora ostati Heris i Barton.

Sve ovo nas dovodi do pitanja koliko će Jokić biti zadovoljan ovom situacijom. Jasno je da ova ekipa teško može do titule prvaka, čovek koji ga je doveo više nije u klubu, a tim će se teško popraviti s nekim pojačanjima jer para za njih jednostavno nema. Doduše, sve se može rešiti ako bi se Nagetsi odlučili da trejduju jednog iz trojca Mari-Heris-Barton, ali pitanje je koji bi se klub odlučio da uzme nekog od njih jer nijedan nije elitni igrač, a imaju prilično velike ugovore. Njihova vrednost je bila veća pre početka sezone kada je Denver trebalo da se reši nekoga od njih. Sada će sve biti jako teško, a posebno je nezgodno trejdovati igrače kada drugi klubovi znaju da ti oni nisu potrebni. Tada je gotovo nemoguće dobiti pravu vrednost za njih, a često se i taj odlazak mora dodatno platiti ponekim pikom.

Kako bilo, Denver se našao u nezgodnoj situaciji. Ima ekipu dovoljno dobru da uđe u plej-of svake godine, da bude čak i među četiri-pet ekipa Zapada, ali teško da može do šampionske krune, posebno ne pored ovakvih Lejkersa i Klipersa, a do pojačanja će teško doći. Jokić ima ugovor do 2023, a nameće se pitanje - hoće li i ranije tražiti trejd?

Piše: Emir FULURIJA

