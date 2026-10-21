Još ćemo čekati nekadašnjeg prvog pika: Ben Simons uspešno operisan

MOZZART RELAX radi za tebe – Tvoj tim povede sa 16 razlike, i tip kec ili dvojka je odmah dobitan

Simons je u septembru potpisao jednogodišnji ugovor vredan oko 3.500.000 dolara, ali bez garantovane zarade. Ipak, teška povreda potpuno je promenila računicu Sakramenta, koji su ga zadržali u sastavu za narednu sezonu iako njegov ugovor nije garantovan, jer zbog povrede, u slučaju da ga otpuste morali bi da mu isplate sve finansijske obaveze.

(1,60) LA Klipers (16,0) Sakramento (2,65)

Simons je tokom karijere odigrao 383 utakmice u najjačoj ligi sveta, uz prosečno 13,1 poen, 7,4 skoka i 7,2 asistencije. Osvojio je priznanje za rukija godine, tri puta učestvovao na Ol-star utakmici, a dva puta bio član najbolje defanzivne petorke NBA lige.

Da je Simons bio spreman za povratak, pokazao je i u predsezoni. Na dve utakmice prosečno je beležio 10,5 poena, četiri skoka i četiri asistencije, dok je u poslednjem nastupu protiv San Antonija upisao 14 poena, osam skokova i sedam asistencija. Očekivalo se čak i da bude starter na otvaranju sezone protiv Los Anđeles Klipersa.