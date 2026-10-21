Još ćemo čekati nekadašnjeg prvog pika: Ben Simons uspešno operisan
Vreme čitanja: 2min | sre. 21.10.26. | 09:30
Uprkos povredi, Australijanac je zadržao mesto u rosteru Sakramenta
Tek što je posle godinu dana pauze ponovo pronašao put do NBA parketa, Ben Simons će morati i narednu sezonu da posmatra sa strane. Nekadašnji prvi pik na draftu povredio se u nedelju na treningu, samo tri dana pred otvaranje sezone.
Australijski košarkaš uspešno je operisan nakon kidanja Ahilove tetive, saopštili su Sakramento Kingsi. Iako se još klub nije oglasio oko tačnog vremena koliko će biti potrebno nekadašnjem 1. piku da se oporavi, očekuje se da će propustiti čitavu takmičarsku godinu.
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Simons je u septembru potpisao jednogodišnji ugovor vredan oko 3.500.000 dolara, ali bez garantovane zarade. Ipak, teška povreda potpuno je promenila računicu Sakramenta, koji su ga zadržali u sastavu za narednu sezonu iako njegov ugovor nije garantovan, jer zbog povrede, u slučaju da ga otpuste morali bi da mu isplate sve finansijske obaveze.
(1,60) LA Klipers (16,0) Sakramento (2,65)
Simons je tokom karijere odigrao 383 utakmice u najjačoj ligi sveta, uz prosečno 13,1 poen, 7,4 skoka i 7,2 asistencije. Osvojio je priznanje za rukija godine, tri puta učestvovao na Ol-star utakmici, a dva puta bio član najbolje defanzivne petorke NBA lige.
Da je Simons bio spreman za povratak, pokazao je i u predsezoni. Na dve utakmice prosečno je beležio 10,5 poena, četiri skoka i četiri asistencije, dok je u poslednjem nastupu protiv San Antonija upisao 14 poena, osam skokova i sedam asistencija. Očekivalo se čak i da bude starter na otvaranju sezone protiv Los Anđeles Klipersa.