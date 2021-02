Još jednom je Majami pronašao blago, tamo gde ga niko nije tražio. U novembru je u redove tima sa Floride stigao Maks Strus. Potpisao je ugovor koji mu omogućava da u toku sezone brani boje Hita, ali i filijale aktuelnog vicešampiona. Usled velikog broja povreda Erik Spolstra mu je pružao šansu u dosadašnjem toku sezone, ali posle večerašnjeg nastupa 24-godišnjeg beka nesumnjivo čeka daleko ozbiljnija uloga u redovima Vreline. Zatrpao je koš Hjustona i bio glavni krivac za trijumf Majamija (101:94). Ubacio 21 poen i u senku bacio još jedan sjajan nastup Džimija Batlera (27 poena, po 10 skokova i asistencija).

Roketsi su bolje otvorili meč i posle uvodnih 12 minuta imali deset poena prednosti. Većim delom drugog kvartala domaćin je kontrolisao stanje stvari na parketu, činilo se da Majamiju preti 15. poraz u sezoni. Ipak, najavili su gosti krajem drugog perioda da će skupo prodati kožu ekipi iz Teksasa, pa su na veliki odmor otišli sa šest poena u zaostatku.

Sa tri trojke na startu treće deonice, Hit stiže i do preokreta. Vratili su Roketsi ubrzo prednost, ali su Spolstrini puleni imali spreman odgovor. Serija 12:0 i gosti stižu do dvocifrene prednosti. Maks Strus je do tog trenutka bio epizodista sa sedam poena. Momak kojeg nije izabran na draftu 2019. godine je počeo da zatrpava koš Hjustona u odlučujućem kvartalu. Nije se ustručavao, šutirao je kada god je video priliku i uglavno pogađao. Vezao je četiri trojke, zajedno sa Batlerom nosi najveće zasluge za odbijanje naleta domaće ekipe. Ekipa Stivena Sajlasa se kasno probudila, pokušala da se vrati sa par pogođenih trojki, ali je večeras nezaustavljivi duo Vreline bio rešen da se kući vrati sa pobedom. Tako je i bilo, pogađali su Batler u Strus penale u poslednjem minutu, pa je Majami došao do četvrte vezane pobede (11. u sezoni).

Hjuston su u porazu predvodili Džon Vol i Erik Gordon sa po 17 poena, dok su po 16 dodali Džejšon Tejt i Demarkus Kazins.





U istom terminu u TD Gardenu igrao se derbi istočne konferencije između Bostona i Toronta. Nije ipak bilo neizvesnosti u duelu ekipa koje su minule sezone delile megdan u polufinalu Istoka. Seltiksi su od prvog do poslednjeg minuta imali kontrolu, vodili su čitavim tokom susreta i na kraju zasluženo slavili (120:106).

Semi Oželeje je bio najefikasniji u pobedničkom sastavu sa 24 poena, 21 je dodao Kemba Voker, dok je dvocifren bio i talentovani Pejton Pričard. Prva violina Seltiksa, Džejson Tejtum, meč je završio sa 17 poena, Džejlen Braun je dodao 12 uz 10 asistencija. Reptorsima nisu pomogle ni dobre partije Kajla Laurija (24 poena) i Paskala Sijakama (23 poena), jer su ih ispratili samo Norman Pauel (15 poena) i Kris Bušer (12 poena).

Indijana je u Mičigenu prekinula seriju od četiri vezana poraza. Detroit je bio lak plen za Pejserse (111:95). Do 13. pobede je sastava iz Indijanapolisa predvodio sjajni Domantas Sabonis (26 poena), dok je Malkom Brogdon brojao do 18. Džoš Džekson najefikasniji u 19. porazu Pistonsa ove sezone (18 poena), pola koša manje dodao je Ajzea Stjuart.

NBA

Petak

Boston - Indijana 120:106

/Odželeje 24 - Lauri 24/

Hjuston - Majami 94:101

/Vol, Gordon 17 - Batler 27, Štrus 21/

Detroit - Indijana 95:111

/Džekson 18 - Sabonis 26/

Golden Stejt - Orlando (u toku)

Portland - Filadelfija (u toku)