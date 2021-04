Vratio se Nikola Jokić "u normalu". Prethodne noći je u pobedi nad Nju Orleansom ubacio 32 poena, ali je u ostalim kolonama ostao jednocifren. Ipak, već večeras se "ispravio". Srpski košarkaš je još jednom MVP partijom, doduše nešto skromnijom nego što nas je navikao, predovio svoj tim do rutinskog trijumfa nad Torontom – 121:111.

Bilo je na Džokerovom repertoaru svega, od lucidnih dodavanja i asistencija preko glave, do nesvakidašnjih, čudno izbačenih trojki za na kraju – 19 poena, 11 skokova i dve asistencije. Bilo bi ih verovatno i više da Majkl Meloun u četvrtoj četvrtini, kada je Denver slomio otpor Reptorsa, nije Jokića izvadio iz igre. Ovako, za 28 minuta provedenih na terenu, odličan jučinak našeg centra.

No, nije Jokić jedini zaslužan za ovako naizgled rutinski trijumf Nagetsa. Na početku četvrte četvrtine, kada je na snazi i dalje bila rezultatska klackalica (dva poena razlike), Denver je sipao iz svih pozicija, od Pola Milsapa i Majkla Portera Džuniora, preko Pi Džej Rozijera do Džamajkla Grina, i za tili čas napravio seriju 15:0, a zatim otišao i na plus 21, posle kojih Toronto nije mogao da se vrati.

Prednjačio je pomenuti Porter Džunior, koji je meč završio sa 23 poena i po sedam asistencija i skokova, dok od ostalih, niko osim Jokića, nije bio ni blizu dabl-dabl učinka.

Aleksej Pokuševski je večeras takođe bio nadomak dabl-dabl učinka. U porazu od Nju Orleansa 109:95, Poku je za 28 minuta, inače nešto više od njegove uobičajene minutaže, ubacio osam poena i zabeležio devet skokova.

Mada je imao zavidnu minutažu, stiče se utisak da bi Pokuševski do kraja uspeo do dabl-dabl da ga je u finišu meča bilo na terenu. Ipak, sa njim ili bez njega, Oklahoma je odavno vreća za udarce. U prethodnom kolu savlada je Seltik, prekinuvši niz od 13 poraza, kojem su se izgleda vrati.

Tander je od finiša prve četvrtine bio u minusu, iz kojeg nije uspeo da se iščupa do kraja utakmice, uprkos dobrim partijama Dorta, Maledona i Bazlija, koji su ubacili 17, 16 i 15 poena. Na drugoj strani su najefikasniji bili Zajon Vilijamson i Brendon Ingram sa 27, odnosno 24 poena.

NBA REZULTATI

Petak

Detroit - Dalas 105:115

(Džekson 20, Stjuart 20 - Hardavej 42)

Indijana - Bruklin 113:130

(Levert 36 - Durent 42)

Hjuston - Milvoki 143 - 136

(Porter 50 - Midlton 33)

Minesota - Golden Stejt 126 - 114

(Rubio 26 - Kari 37)

Denver - Toronto 121 - 111

(Porter 23 - Anunobi 25)

Oklahoma - Nju Orleans 95 - 109

(Dort 17 - Vilijamson 27)