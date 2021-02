Dolazak Vlade Jovanovića u Cibonu ustalasao je hrvatsku javnost, što je bilo donekle očekivano, jer je mladi stručnjak, posle Vlade Androića (KK Zagreb) i Bože Maljkovića (Cedevita) tek treći srpski trener u tamošnjoj klupskoj košarci od 1990. godini.

I to u trenutku kada su bez posla jedina dvojica hrvatskih trenera koja su osvojila ABA ligu (Slaven Rimac, Danijel Jusup), zbog čega su pojedini mediji ispalili po koju strelicu ka njemu.

"Tako je svuda i to nije ništa loše ni negativno. Ne treba to da se prima srcu. To je deo našeg posla baš kao i to da su nam koferi uvek spremni", rekao je Jovanović za Večernji list.

Hrvatska javnost će prema njemu kao strancu biti kritičnija nego prema domaćim trenerima, što je slučaj svuda u svetu kada dolazi neko sa strane.

"To je sve normalno i deo je posla. Nadam da će na sve to najbolji odgovor biti dobri rezultati i dobre igre Cibone."

Svestan je Vlada da će biti i reakcija u Srbiji.

"Sigurno će biti nekih jačih naslova i priča, ali ja se nadam da će sve da ostane u domenu sporta. Košarka mi je jedina vodilja i ne želim da mi bilo što drugo odvlači pažnju."

Otkrio je kako je došlo do dolaska u Cibonu.

"Dogodilo se vrlo brzo. Nije bilo mnogo vremena, ali dovoljno za razmišljanje. U prvom trenutku bio sam iznenađen, ali već posle nekoliko uvodnih rečenica čelnika kluba shvatio sam zašto bi to moglo da bude dobro za obe strane."

Posle odlaska iz FMP-a, koji je uspešno vodio tri i po sezone, Jovanović je u jednom razgovoru rekao da želi da preuzme ekipu koja poseduje potencijal, klub sa dobrim usloveima za rad i dugoročne ciljeve, što je po njegovim rečima pronašao u Ciboni.

"Moja želja je da Cibona igra dobru košarku, da se mladi igrači afirmišu i promovišu, a i da u Cibonine trofejne vitrine donesem još koji pehar. Apsolutno sam svestan veličine imena Cibone, a ono što bih voleo jeste da klub približim vremenima kada je bio veliko ime na košarkaškoj mapi."

Pojedini smatraju da je iako je dobar stručnjak, Vlada prilično mlad, pa je neizvesno kako će da reaguje na pritisak vođenja kluba velikog imena.

"Da imam bilo kakav problem s time, ne bih se upuštao u ovaj posao. Verujem u ono što radim, nemam problem sa samopouzdanjem. To što sam mlad ne mogu da promenim, ali to što sam dosad radio bilo je, verujem, kvalitetno."

Hrvatsko košarkaško okruženje je dočćekalo Jovanovića s pričom da je njegov transfer deo diskretne saradnje između direktora Cibone Domagoja Čavlovića i predsednika Crvene zvezde Nebojše Čovića i da će se Jovanović u Zagrebu pripremati za trenera beogradskog evroligaša.

"Na to mogu samo da se nasmejem, jer to jednostavno nije istina. Uostalom, ja sam u FMP-u dobio otkaz. Ne mogu da shvatim da neko veruje u te priče i to ne bi trebalo da bude tema ozbiljnog razgovora."

Razume amplitude velikih klubova u regionu, pa tako i Cibone.

"U životu mnogih klubova koji su nekad bili moćni događa se da padaju i ponovno se dižu. Takvih je primera bilo i u Srbiji, što su normalni ciklusi u životu klubova, baš kao i kada su treneri u pitanju. Važno je da je Cibona na zdravim nogama i da ima želju da se diže."

Budući da je stigao u predvečerje borbe za prvi trofej (Ćosićev kup), za sistemski trenažni proces u prvo vreme baš i neće biti mnogo prostora.

"I to je deo posla, nešto s čime treneri moraju da se nose."

Jovanović je uzeo tim čiji je kapiten 18-godišnjak, naveliko hvaljeni Roko Prkačin, koji bi s Cibonom ovih dana trebalo da potpiše prvi profesionalni ugovor.

"Ne bih da izdvajam nijednog igrača, posebno ne dok neko vreme ne provedem s njima, ali činjenica je da Prkačin spada u grupu najtalentiranijih u regionu", završrio je Jovanović.