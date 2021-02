Ubedljivim trijumfom protiv zemunske Mladosti košarkaši Mege postali su prvi polufinalisti Kupa Radivoja Koraća za 2021. godinu, a trener jednog od kandidata za plasman u plej-of ABA lige Vlade Jovanović mogao je da bude zadovoljan igrom centarske linije i njihovom dominacijom pod koševima.

Ukazao je Jovanović i na to da je bilo nekih grešaka koje treba ispraviti do polfuinala u subotu, a indirektno poručuje da je Megin cilj u Novom Sadu da po drugi put u klupskoj istoriji podigne Žućkovu levicu. "Što se tiče nas, kup je jako značajno takmičenje, bez obzira što nema prolaz u neke evropske kupove. Mi ovde shvatamo Kup Radivoja Koraća najozbiljnije, a verujem i svi ostali klubovi koji su u Novom Sadu. Dobro smo igrali protiv Mladosti, mada su nas oni u prvoj polovini treće četvrtine presekli agresivnom odbranom. Uspeli smo da pokažemo reakciju i napravimo razliku dovoljnu za pobedu. Idemo dalje, čekamo subotu i polufinale", izjavio je Jovanović i dodao:

"O ambicijama neću nikad otvoreno da govorim, bez obzira koje je takmičenje u pitanju. Želim da mi budemo s dobrom motivacijom i energijom protiv koga god da igramo u polufinalu".

Trener sastava iz Zemuna Dragan Jakovljević imao je samo reči hvale za Megu i ukazao na to šta je odlučilo pobednika tako rano...

"Mi smo novi na ovom takmičenju, došli smo kao prvoplasirani tim KLS, nismo bili na nivou. Probali smo da iznenadimo postavkom kao nekim prethodnim utakmicama, ali sada nam se to obilo o glavu. Loše smo počeli sa osam primljenih koševa i od tada smo samo jurili rezultat. To je samo pokazalo da smo i dalje daleko od nivoa ABA lige i to najviše u igri pod košem. Evo, Matković, Simonović i Petrušev dali su nam zajedno 52 poena. Završili smo utakmicu sa 15 skokova manje, što je velika razlika i verovatno ključni detalj utakmice. Igrali smo protiv druge srpske ekipe u ABA ligi posle Crvene zvezde koja ima velike šanse da zaigra u plej-ofu. Megu vodi odlični trener Jovanović, a ekipa je prepuna talentovanih košarkaša", poručio je Jakovljević i zaključio:

"Nama ostaje da naučimo lekcije, pa da nastavimo sezonu. Čeka nas završetak KLS i još dva “balona“ ABA 2 lige. Moramo da budemo bolji nego danas, da ne ponovimo igru kao protiv Mege jer smo igrali daleko ispod očekivanja, navijači na ovo nisu navikli od nas".

