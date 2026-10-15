Jović od svega po malo, razigrava kao imenjak (VIDEO)

Sem odličnog Janisa i raspoloženog Jovića za asistencije, istakli su se Endrju Vigins sa 19, Tim Hardavej Džunior sa 14, Devion Mičel i novajlija Rajan Konvel sa po 13, Bobi Portis i Klej Tompson sa po 12 i Simone Fontekio i Nik Ričards sa po 11 poena. Svi su dali doprinos i posebno su šuteri imali priliku da se ispucaju koliko god im je volja, posebno Klej i THJ koji su zbirno šutnuli 15 trojki. Možda i najvažnije za Majami je da šuteri uđu u ritam jer će se igra bazirati na dosta izbacivanja spolja za trojke, pa je predsezona prava prilika da se svi raspucaju.

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Što se Bruklina tiče, nema tu ništa novo, zna se i dalje ko će biti glavni šerif u gradu. Majkl Porter Džunior je igrao ubedljivo najviše i ubedljivo najviše je i šutirao. Za 27 minuta završio je sa 27 poena, u svom stilu sa tek jednom asistencijom. Džulijus Rendl je isto u 'svom stilu' gađao 4/13 iz igre, od čega 0/4 za tri, i završio meč sa 15 poena, pet skokova i pet asistencija. Istakao se Jegor Djomin sa 17 poena, po 15 su dali i Mo Vagner i novajlija Mikel Braun Džunior, Traore je ubacio 12 i Šarp 11 kao novi startni centar.

Od ostalih mečeva, Boston Seltiksi su bili ubedljivi protiv Šarlot Hornetsa 114:93. Probao je Džo Mazula sa Mičelom Robinsonom na startnom centru umesto Nemijasa Kete i šampion sa Njujork Niksima je imao 12 poena bez promašaja i sedam skokova, dok je Portugalac upisao 16 poena. Biće pravo pitanje ko će tu biti prva petica - treba obratiti pažnju i na Luku Garzu koji je dao 14 poena za 14 minuta, mada i ko će biti startni plejmejker jer je Pejton Pričard isto igrao sa klupe i uspeo da upiše 11 asistencija, uz sedam poena.

Standardno, Džejson Tejtum je bio najefikasniji sa 19 poena, osam skokova i šest asistencija, Derik Vajt je dodao 17, dok je Pol Džordž gađao 2/10 iz igre, od čega 1/3 za tri i završio sa pet poena, šest skokova i četiri asistencije. Kod Šarlota su se istakli Brendon Miler i Tidžan Salon sa po 16, Rojs O'Nil i Naz Rid sa po 12 i Kristijan Anderson sa deset poena.

San Antonio Sparsi su imali lak posao protiv Finiks Sansa, pošto su slavili 123:103. Viktor Vembanjama igrao je 23 minuta i imao 19 poena, uz dve ukradene lopte i četiri blokade. Nije previše forsirao šut, u nešto laganijem ritmu je odradio ovaj pripremni meč, gde je Stefon Kesl šutnuo 15 slobodnih bacanja i završio sa 18 poena. Razigrao se Devin Vasel sa 12, Brajant je sa klupe ubacio 15, kao i Gilespi koji je završio sa 13 poena.

Sansi su igrali bez svih starera, što je jasno i po rezultatu i po strelcima. Rajan Dan je gađao 6/6 i završio sa 15 poena, Bueja je ubacio isto toliko uz osam asistencija, dok su Pit i Čendler dali po deset poena.

Konačno se posle cele letnje sage vratio Džejlen Duren u redove Detroit Pistonsa, sa novim ugovorom od 200.000.000 dolara. Nije baš u dobrim odnosima sa upravom, navijači mu zameraju loše partije u plej-ofu i to što je tražio veliki novac, ali on je odlučio da na kraju odgovori na parketu i bio je sjajan u pobedi u gostima protiv Minesota Timbervulvsa - 128:106.

Igrao je svega 15 minuta, ali je uspeo da postigne čak 24 poena. Gađao je 8/8 za dva i isto toliko sa linije za slobodna bacanja, dok je jedini šut za tri poena promašio, ujedno mu je to i jedini promašaj na meču. Dodao je i tri skoka, dve ukradene i blokadu, za apsolutnu dominaciju. Istakli su se i Dankan Robinson sa 15, Kejd Kaningem i Ajzea Džo sa po 14 i Džon Kolins sa 11 poena.

Kod Minesote je Entoni Edvards dao 20 poena, Džonatan Kuminga 16, Mekdenijels 12 i Beringer i Dosunmu po deset poena. Lamelo Bol je dao tek tri poena, uz šest asistencija za 18 minuta.