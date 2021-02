Drugi put u poslednja tri meča Finiks Sansi su na 130+ poena. I dileme nije bilo - treća pobeda u nizu, 20. u sezoni. Tim iz Arizone učvrstio se na četvrtoj poziciji Zapada pošto je tukao Portland sa 132:100.

Trejlblejzersi su se još nekako i držali u prvom poluvremenu - tokom druge deonice dva puta su imali po poen viška - međutim u nastavku potpuni raspad sistema kod gostiju. Sredinom treće četvrtine Sansi prave seriju 12:0, podižu razliku na +21 i utabavaju put ka sigurnom trijumfu. Do isteka 36. minuta Finiks ide i na +29, a tokom poslednje deonice dostiže maskimalnu razliku - 129:92.

Sve ostalo bilo je puko odrađivanje posla.

Sjajnu partiju, jednu od najboljih u sezoni, pružio je Devon Buker. Meč je završio sa 34 koša i to tako što je sa liniji penala i za tri bio nepogrešiv (8/8 i 2/2). Iz igre je ukupno imao 70,6 odsto (12/17). Ozbiljnu podršku Buker je imao u Deandre Ejtonu (19 poena, 8/11 iz igre), a dobar je bio i Dario Šarić sa 14 koševa.

U poraženom timu istakao se Demijen Lilard s 24 poena.





Isti broj koševa kao Finiks ubacila je i Juta protiv Šarlota - 132:110. Lider zapada imao je neverovatno šutersko veče. Džezeri su ubacili čak 28 trojki (iz 55 pokušaja) što je novi rekord franšize, odnosno jedna trojka manje od rekorda lige koji je prošle godine postavio Milvoki. Ovo je 21. pobeda Jute u poslednje 23 utakmice...

Čak četiri igrača domaćeg tima ubacila su 20+ poena - Mičel 23, Ingls i Nijang po 21, Klarkson 20. Kod Hornetsa Lamelo Bol i Gordon Hejvord brojali su do 21. Poen manje ubacio je Monk.





Najuzbudljivije noćas bilo je u Oklahomi gde je domaći tim imao plus devet posle prvog dela meča, vodio sve do kraja treće četvrtine, a onda kao da se ugasio. Majami je režirao veliki preokret započet serijom 15:0 s kraja treće četvrtine i početkom četvrte. Dugo je trebalo Tanderima da se upišu u poslednjih 12 minuta, pa je Hit otišao na nedostižnih +18.

Dankan Robinson bio je najbolji kod gostiju sa 22 poena. Oklahomi nije pomoglo 27 koševa Gildžesa Aleksandera...





REZULTATI

Kakva završnica u Stejples centru... Los Anđeles Lejkersi uspeli su da prokockaju ogromnu prednost u sudaru sa Vašington Vizardsima, omogućivši tako Juti da se dodatno odlepi na vrhu Zapadne konferencije - 124:127.

Preživeli su domaći nekako finiš meča, uspeli da obezbede dodatnih pet minuta, ali onda je pravda ipak zadovoljena. Sjajni Vizardsi predvođeni Raselom Vestbrukom i Bredlijem Bilom stigli su do novog trijumfa koji im povećava šanse da dođu do plej-ofa.

Imali su Lejkersi dvocifrenu razliku već u prvoj četvrtini. Tokom druge i treće deonice išli i do +17, međutim Vašington je uspeo da se vrati i u završnici čak stvori ozbiljnu zalihu - 102:94. Izgledalo je u jednom momentu da Jezeraši gube dobijenu utakmicu, no Lebron Džejms je onda uzeo stvari u svoje ruke.

Finiš je bio veoma uzbudljiv. Deni Avdija pogodio je trojku za 114:111 na 50 sekundi do kraja. Džejms smanjio dvojkom "na silu", pod košem, da bi Rasel Vestbruk promašio veoma važno bacanje u narednom napadu. Lebron je devet sekundi pre kraja izjednačio uz faul (115:115), ali kako je dodatni penal promašio ostavio je šansu Vizardsima da u poslednjem napadu dođu do pobede.

Akcija je bila za Bredlija Bila - ne baš sjajna - šut je išao preko ruke i... Ništa. Produžetak.





Bez obzira na taj promašaj Bila gosti su psihološki bolje stajali. Bolje su ušli u dodatnih pet minuta i odmah poveli. Lejkersi su samo jednom bili u egalu (117:117), uglavnom su zaostajali četiri poena. Ključne poene postigao je Rasel Vestbruk. Išao je na prodor na 14 sekundi do kraja, pogodio, dobio i faul.

Mada je slobodno bacanje ponovo promašio Rasa možemo smatrati junakom, jer Lejkersi nisu mogli do novog produžetka. Promašio je Džejms, onda i Kajl Kuzma i to je bilo to.

Vestbruku je jedna asistencija nedostajala za tripl-dabl. Meč je završio sa 32 poena, 14 skokova i devet asistencija. Iz igre je šutirao 13/25. Bredli Bil ubacio je poen manje, Rui Hašimura zaustavio se na 15, a Robin Lopez na 13.

U poraženom sastavu Džejms 31 (13 asistencija i devet skokova), Montrezl Harel 26, Kaldvel Poup 21.

REZULTATI

Hjuston - Čikago 100:120

/Envaba 22 - Vajt 24/

Dalas - Memfis 102:92

/Hardavej 29 - Morant 22/

Oklahoma - Majami 94:108

/Gildžes Aleksander 27 - Robinson 22/

Finiks - Portland 132:100

/Buker 34 - Lilard 24/

Juta - Šarlot 132:110

/MIčel 23 - Bol i Hejvord po 21/

LA Lejkers - Vašington 124:127pp

/Džejms 31 - Bil 33, Vestbruk 32/