Prvu utakmicu posle reprezentativne pauze košarkaši Partizana igraju u subotu u Zadru (17.00), a potom 3. marta u Trentu, u petom kolu Top 16 faze Evrokupa.

Crno-beli će direktno iz Hrvatske putovati u Italiju, ali pitanje je u kom sastavu će odraditi ova dva gostovanja zbog novih povreda, o čemu je u intervjuu za Sportski žurnal govorio Sašo Filipovski.

"Čekaju nas dva malo teža putovanja, zato ih vezujemo, da ne bismo bili previše u autobusu", objasnio je Partizanov trener.

Glavobolju Filipovskom trenutno zadaju Novica Veličković, Vilijam Mozli i Markus Pejdž.

"Imamo dosta problema sa povredama. Veličković je izvrnuo zglob, povredio se i Mozli, čekamo da vidimo prirodu njegove povrede. Istegao je butni mišić. Nadam se da nije došlo do pucanja. Nije mogao da nastavi trening, osetio je jak bol u kvadricepsu. Pejdž ima problem sa Ahilovom tetivom. Taj problem vuče neko vreme. Bol je postajala sve veća. Odsutan je već sedam dana. Njih trojicu praktično nemamo", nabrajao je Filipovski probleme s kojima se susreće.

Gotovo da nije imao miran period od svog dolaska u klub.

"Za ova četiri meseca završio sam još jedan fakultet, na temu: 'Kako voditi tim u haotičnim uslovima'".

O pomenutim povredama, Filipovski je dao slikovit opis:

"Kad đavo ima mlade, ima ih mnogo".

Trener crno-belih zadovoljan je kako njegovi igrači rade, a u odsustvu povređenih oslanja se na mlade igrače koji popunjavaju broj na treninzima.

"Pomažu nam mlade nade Partizana, Lazar Stefanović, Nikola Radovanović, Đorđije Jovanović. Sa njima uspevamo da sakupimo desetoricu igrača... Sa onim što imamom pružićemo maksimum! U Zadru, pa u Trentu".

Objasnio je Filipovski i kako pristupa treninzima u nedostatku zdravih košarkaša.

"Za svaki trening imam opcije A, B i C. Jer nikad ne znaš koliko će igrača moći da trenira. Jedan dan smo trenirali samo sa devetoricom, ceo trening 'četiri na četiri'. Povratkom reprezentativaca Jaramaza i Dangubića imamo jedanaestoricu i u utorak smo dobro trenirali".

Uprkos problemima, Filipovski za Žurnal kaže da nije pesimista, već mu je krivo što minulu pauzu nije uspeo maksimalno da iskoristi za treninge i pripreme utakmica. Navodi i da su povrede promenile fizionomiju tima.

"Zagorac će morati malo na poziciji 'četiri', čak i Dangubić, Po potrebi će i Mika morati na tu poziciju... Rašon Tomas ne može sam da izvuče 40 minuta",

Na konstataciju da Tomasu prija kada igra bez zamene, Filipovski je istakao da igrači moraju da prihvate podelu minuta.

"Postala je umetnost podeliti minute, da bi svaki igrač bio zadovoljan. Ali o tome treba brinuti kada se radi selekcija ekipe, na početku sezone. Jer dupliranje pozicija i zahteva dovodi do nezadovoljsta i problema kakve imamo", konstatuje trener crno-belih, uz dodatak da su neki i otišli iz Partizana, kako bi se drugima dao prostor i minuti.

Dosta puta ove sezone Partizanovi košarkaši pravili su neiznuđene greške, što je Filipovski objasnio nedostatkom koncentracije, ali je i naglasio da se koncentracija i karakter najteže menjaju kod igrača.

"Džoš Perkins je doveden da bude bek-ap, Nikad pre nije igrao takve utakmice, niti u ekipi koja ima takve zahteve. Ni mi sami ne znamo kako će on da se nosi sa tim pritiskom. I nije tu samo do koncentracije. Već i do adaptacije na igru, na zahteve trenera... Imamo i Jaramaza koji je kombo, a koji sada menja ulogu. Pa Zagorca koji mora da se nauči na poziciji 'četiri'. Tri petice koje teško prihvataju da ne igraju. Nije tu malo energija kojima treba vladati. Ne može tu samo da se priča o koncentraciji. Ima tu mnogo stvari koje se i ne mogu promeniti. Treba biti fleksibilan i treba izvući iz ovoga maksimum. Neke stvari se ne mogu promeniti i to treba priznati", zaključio je Filipovski u intervjuu za Žurnal.