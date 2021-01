Sama rezultatska kriza u Crvenoj zvezdi bila je usko povezana sa nedostatkom samopouzdanja, što je pokazao i večerašnji meč sa Zadrom u dvorani Aleksandar Nikolić. Nošena pobedom nad Panatinaikosom u Evroligi, ekipa Dejana Radonjića je rutinski izašla na kraj sa Zadrom i tako stigla do 10. slavlja u regionalnom takmičenju - 81:66

Crveno-beli su se proteklih nedelja mučili na svim poljima, epilog krize je predstavljao debakl u Laktašima, ali se čini da su stvari počele da se postavljaju na svoje mesto. Radonjić je u ovom meču uspeo da rasporedi minutažu velikom broju igrača, igra u odbrani je bila na visokom nivou, dok je u napadu odrađen zadovoljavajući posao. Na kraju najefikasniji bili Kori Volden i Ognjen Dobrić sa po 12 postignutih poena. Crnogorskom strategu je ovo bilo premijerno slavlje u ABA ligi po povratku na klupu crveno-belih, a već sada deluje da je ekipa počela da usvaja njegove taktičke zamisli.

Beograđani su apsolutnu kontrolu utakmice uspostavili već u finišu prve četvrtine, dok su tokom druge stekli dvocifrenu zalihu i nisu je ispuštali do kraja meča. Zadrani su povremeno uspevali da iskoriste blage oscilacije u igri domaćina, pa su tako na pet minuta do spustili zaostatak na 12 poena, ali su crveno-beli ponovo dodali gas i rutinski stigli do pobede. Crvena zvezda je tokom meča u tri navrata imala +20, poslednji put i na samom startu poslednje deonice (70:50), ali u taboru domaćeg tima u potpunosti imaju razloga da budu zadovoljni večerašnjim slavljem, koje predstavlja uvod u paklenu seriju mečeva koja kreće na Božić protiv Fenerbahčea u Beogradu. Potom u rasponu od samo 11 dana Radonjićev tim očekuju okršaji sa Cibonom, Realom, Valensijom i Borcem.

Zvezda je večeras bila bolja u svim segmentima igre, a posebno je dominirala pod obručima. Domaćin je imao 41 skok, od čega 14 ofanzivnih, dok je Zadar ukupno sakupio 23 (samo ti ofanzivna).

Nagradu za dobru rolu protiv Panatinaikosa dobio je Aleksa Radanov, koji je večeras bio 19 minuta na parketu i postigao osam poena, a svoje minute dobili su i Aleksa Uskoković (šest minuta, bez postignutog poena), Boriša Simanić (10 minuta, bez poena), kao i "povratnik" Lendri Noko. Snažni centar je igrao sedam minuta i postigao jedno slobodno bacanje, uz dva ostvarena skoka. Od njega se tek očekuje da pruži veću sigurnost Zvezdinom reketu.

Dvocifreni učinak u pobedničkom timu imali su i O'Brajant i Kolom, koji su ubacili po 10 poena, stim što je Amerikanac imao i osam skokova, a Španac šest asistencija. Kod Zadra je Aleksandar Bursać ubacio 15 poena, dok je 13 imao Martin Junaković.

CRVENA ZVEZDA - ZADAR 81:66

/22:16, 21:12, 25:22, 13:16/

Dvorana: Aleksandar Nikolić

Bez pristustva gledalaca

Sudije: Belošević, Nikolić, Kruljac

C. ZVEZDA: O'Brajant 10, Volden 12, Uskoković, Davidovac 7, Lazić 6, Rit 9, Radanov 8, Dobrić 12, Simanić, Kuzmić 6, Noko 1, Kolom 10.

ZADAR: Paponja, Džastis 12, Palokaj 9, Brala 2, Vujičić, Vuković, Bursać 15, Junaković 13, Buljan, Onuaku 11, Planinić 2.

ABA LIGA – 13. kolo

Subota:

Crvena zvezda - Zadar 81:66

/Volden, Dobrić 12 - Bursać 15/

19.00: (2,15) Mega (14,5) Cedevita Olimpija (1,80)

Nedelja:

17.00: (3,05) Split (15,0) Partizan (1,45)

19.00: Mornar – Igokea

Ponedeljak:

18.00: Cibona – Borac

Otkazano:

Krka - FMP

*** Kvote su podložne promenama