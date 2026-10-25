Kakav doktor košarke!

Reprezentativac Severne Makedonije apsolutni je lider Valensije, čovek zbog kojeg su momci u narandžastom u gornjem domu Evrolige, a večeras je imao fenomenalno izdanje protiv Baskonije. Učinak Ti Džej Šortsa od 18 poena, pet skokova i četiri asistencije čini ga najefikasnijim igračem u pobedničkom timu, ali je ovo bilo veče njegovog rekorda.

Naime, momak iz Kalifornije je dostigao je 100 minuta u Endesa ligi bez ijedne izgubljene lopte, a ujedno oborio rekord asistencija u u prvih pet kola, a da nije izgubio posed. Omaleni plej je ovako stigao do ostvarenja koja nisu viđena punih 25 godina, a znamo koji su sve majstori igrali ili i dalje igraju u najkvalitetnijoj nacionalnoj ligi Evrope. Nije ovo uradio Huan Karlos Navaro, ni Serhio Ljuj, niti mnogi drugi, već momak kojeg se Panatianikos olako odrekao.

Kako igra neverovatni Šorts najbolje opisuju brojke. Plej Valensije ove sezone u Evroligi beleži prosečan učinak od 17,1 poena i 6,1 asistenciju i nema dileme da je, uz Karlika Džonsa, najkvalitetniji igrač na svojoj poziciji.

Valensija je jednostavno bila mnogo bolji rival i to se videlo već posle prvih 10 minuta. Slepi miševi su u uvodnom kvartalu u potpunosti nadskakali rivala, došli do devet ofanzivnih skokova i tako napravili razliku. Bilo je momenata u kojima je Baskonija bila konsolidovana, došla čak i do egala - 43:43, ali je to bilo sve od tima iz Vitorije.

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Dobio je Ti Džej Šorts podršku od Nila Sakoa, koji je odigrao najbolji partiju sezone, dao doprinos u poenima i skokovima, te ostvario dabl-dabl učinak od 15 poena i 10 skokova. Valensija je u drugom poluvremenu ponovo došla do dvocifrene prednosti i nije je ispuštala sve do kraja meča.

Utakmicu je obeležio i okršaj u poluvremnu u kojem je učestvovao Rodions Kuruc. Nekadašnji član Partizan Mozzart Beta je u poluvremenu ušao u verbalni sukob sa navijačima domaćeg tima. Delovalo je da može da eksalira, ali su ga na kraju članovi stručnog štaba odvojili od domaćih pristalica i sve se smirilo. U redovima Baskonije najefikasniji bio je Di Džej Stjuart sa 19 poena. Treba istaći i učinak mladog slovenačkog asa Stefana Joksimovića. Jedan od najvećih talenata na Starom kontinentu meč je završio sa 10 poena, četiri skoka i isto toliko asistencija.