Ko je ispratio Efesovo prošlonedeljno gostovanje Zenitu u Sankt Peterburgu mogao je da vidi kako izgleda kada šampion Turske iz 2019. odigra najlošije poluvreme u sezoni. Zenit je kao plitak potok pregazio goste iz Istanbule tada uz rezultat 53:31, mada je konačna razlika tog susreta bila jednocifrena, ali opet u korist domaćina. Zakonom velikih brojeva moglo je da se očekuje da će Efes protiv Crvene zvezde večeras da izvuče poluvreme s dijametralno suprotnog kraja skale. To se i dogodilo. Posle 56 ubačenih poena za dve četvrtine i razlike od 21 poena nije teško zaključiti da je tim Ergina Atamana ostvario rutinsku pobedu uz rezultat 86:72 (29:13, 27:22, 19:17, 11:20).

Najbolje poluvreme ove sezone odigrao je Efes. I to samo pet dana pošto je istrpeo nešto slično od Zenita. Šejn Larkin je igrao u MVP ritmu pa je meč završio sa 23 poena (8/11 iz igre, 5/8 za tri) i indeks 24. Vasilije Micić je ostao na 13 poena iz prvog poluvremena (5/8 iz igre, 3/5 za tri), te četiri skoka, tri asistencije i pet izgubljenih poseda. Rodrig Bobua je imao 11 poena, Sertač Šanli je ubeležio drugu najbolju partiju sezone posle one protiv Himkija kada je imao 19 poena. Večeras je stao na 12 poena, ali je bio jedan od glavnih razloga zašto je Efes igrao tako furiozno u prvom delu.

ANADOLU EFES – CRVENA ZVEZDA 86:72

/29:13, 27:22, 19:17, 11:20/

Sinan Erdem Dom, Istanbul.

Sudije: Huan Karlos Garsija, Jakub Zamojski, Artem Lavruhin.

ANADOLU EFES: Larkin 23 (3uk), Bobua 11, Singlton 2, Balbaj 2, Musa -, Šanli 12, Moerman 7 (10sk), Tundžer -, Micić 13, Anderson -, Danston 6, Simon 10 (6as).

CRVENA ZVEZDA: O’Brajant -, Hol 9, Volden 5, Lojd 7, Davidovac 12 (4sk, 4as), Lazić 6, Rit 10 (6sk), Radanov -, Dobrić 12, Jagodić Kuridža 7, Noko 4, Kolom – (6as, 6iz).

Mnogo otvorenih pitanja ostaje u Zvezdi posle ove utakmice. Prvo je zašto Džonija O'Brajanta nije bilo ni na klupi za rezervne igrače u drugom poluvremenu ili bar većem delu istog. Ne zna se još šta je razlog, ali ga očigledno nije bilo među rezervama kada bi ih uhvatile kamere. Odigrao je samo tri i po minuta i to je sve. Drugo otvoreno pitanje je zdravstveno stanje Džordana Lojda. Veliku glavobolju zadaje povreda rasnog strelca s polovine druge četvrtine. Dobro je započeo susret najbolji strelac Zvezde u Evroligi, ubacio sedam poena za četvrtinu, ali je onda posle jednog prodora na koš završio na parketu, a na levu nogu mu je pao Šanli. Uhvatio se u prvom momentu Lojd za koleno i nakratko zaledio krv u žilama svima na klupi jer je pre samo dva dana iz gotovo bezazlene situacije Mornar izgubio Džejkoba Pulena. Odahnuli su u Baru jer će Pulen na parket za tri do pet sedmica, a laknulo je i svima u gostujućem sastavu pošto se Lojd sam pridigao, odšetao do svlačionice i kasnije bio uz saigrače, ali nije ulazio u igru iz predostrožnosti jer je meč uveliko bio izgubljen.

Larkin i Volden (©MN Press)

A zašto? U petak će gost Beograda biti Asvel, plus Crvena zvezda ništa nije mogla da uradi protiv Efesa na turbo pogon! U plej-of ritmu igrao je domaćin od prvog sudijskog podbacivanja, do poslednjeg zvuka sirene pa nije čudo što je rasplet baš ovakav, a susret trajao samo malo više od 90 minuta ukupno... Utakmica je praktično bila završena već posle deset minuta. Jer ma koliko Crvena zvezda bila kvalitetan sastav, kada Efes posle jedne četvrtine imao 16 poena viška (29:13), moralo je da se dogodi vanvremensko čudo za rezultatski preokret. Zvezda je apsolutno pogrešno ušla u meč. Prihvatila je Efesov brutalni ritam koji malo koja evropska ekipa može da isprati i naivno završila u drobilici. Možda je to samo posledica situacije kada igrate treću fizički zahtevnu utakmicu u pet dana, ali čak ni to ne bi trebalo da bude izgovor za crveno-bele jer su padali na elementarnim stvarima.

Bez trunke energije su započeli susret, dozvolili rivalu da se već u ranoj fazi maksimalno raspuca i to kroz pogotke iz otvorenih šuteva van linije 6,75 metara što nikako ne sme da se dozvoli takmacu s ovakvim šuterskim potencijalom. Da problemi nisu bili samo defanzivne prirode najbolje je pokazao statistički podatak da Efes nije morao da skrivi nijedan faul u prvoj deonici jer je Crvena zvezda bila suviše pasivna ili je tražila odgovor kroz šuteve s distance, što je za razliku od meča u Baru pre dva dana imalo samo kontraefekat.

Kako je vreme prolazilo situacija je bila sve lošija... Simon je pokrenuo mašinu i prvu četvrtinu završio sa 10 poena, Micić i Bobua su dopisali po pet, a Efes je već tada ubacio pet hitaca sa distance! Lojd jeste dobro započeo susret i u istom intervalu dao sedam poena, ali ga je povreda izbacila s utakmice. Do poluvremena razlika je otišla na 21 poena (56:35), Efes je već bio na 10/17 za tri, ali mnogo više je oči parao podatak da je za dva procenat bio izuzetno visok (11/14 - 78,6%). Posle one katastrofe tokom prvog dela u Sankt Peterburgu Efes je morao da dokaže da može daleko bolje od toga, pa je zato Zvezdu provukao kroz ruke. Odbrana je bila na 110 odsto mogućnosti, izuzetno agresivno je svaki Zvezdin posed ispratila petorka s plavim dresovima, a Larkin je jurio parketom kao navijen. Zato je već na poluvremenu imao 15 poena (3/4 za tri) i tri ukradene lopte. Ispratio ga je Micić koji je svojim karakterističnim bravurama namučio Zvezdinu odbranu i dopisao već tada 13 poena.

Dobrić i Tundžer (©MN Press)

Istini za volju, Zvezda je znatno bolje otvorila drugi kvartal, mada kako je sve izgledalo u uvodnih deset minuta to i nije bio tako izazovan zadatak. A kada je Efes pronašao svoj ritam, moglo je samo da se konstatuje da će domaćin da nastavi pobednički niz nad Crvenom zvezdom, peti uzastopni i peti zaredom kod kuće. Pitanje je samo bilo kolika će konačna razlika da bude, a ona je stala na prihvatljivih 14 poena, pošto je Zvezda dobila poslednju deonicu sa 20:11 i izbegla ubedljiv poraz.

Zanimljivo, razlika u broju pogođenih, pa čak i ispaljenih trojki nije bila tako velika. Efes je imao 14/31, Zvezda 11/32. Nešto slično je i u skokovima (21-7 Efes i 19-7 Zvezda). Gosti iz Beograda upisali su čak 21 asistenciju i imali prihvatljivih 11 izgubljenih lopti, što i nije toliko strašno s obzirom kako se utakmica razvijala.

Kod Crvene zvezde po 12 poena imali su Dejan Davidovac (5/8 iz igre, 1/4 za tri) i Ognjen Dobrić (3/9 iz igre, 3/8 za tri). Duop Rit, koji je večeras odmenio Ognjena Kuzmića u protokolu, skupio je deset poena i šest skokova.

