Nije bilo teško u ovom plejofu navijati protiv Los Anđeles Lejkersa. Osim onog uvek istog razloga, da neutralni pratioci sporta retko kada navijaju za favorite, bilo je tu i nekih drugih razloga. Najčešće su bili u vezi sa Lebronom Džejmsom, koji košarkašku vrednost kao najbolji igrač poslednjih nekoliko decenija nije pretvorio u opštu popularnost. Svi znaju koliko je dobar, ali mnogi ga ne vole, da li zbog toga što je često menjao klubove ili zato što smatraju da ne bi smeo u istu rečenicu s Majklom Džordanom sada nije tema.

Onaj treći razlog zbog kojeg mnogi ne vole ni ceo tim Lejkersa je činjenica da ova generacija nije stvorena “prirodnim“ načinom, kroz draftovanje mladih igrača i dovođenjem košarkaša koji su rasli uz ekipu. U konferencijskim finalima igrala su tri kluba koji su timove gradili na takav način - Majami, Boston i Denver, te Lejkersi koji su išli sasvim drugačijim putem. No, pre nego što pređemo na taj deo priče treba istaći da je ova ekipa ipak donekle stvorena kroz draft. Da nije bilo toga, ne bi bilo ni Entonija Dejvisa u zlatno-ljubičastom dresu.

Lejkersi pre ove sezone čak šest godina nisu bili u plej-ofu. U poslednjoj sezoni Kobi Brajant nije imao pravu podršku saigrača mada je on trebalo da školuje mlađu gardu Jezeraša. Lejkersi su, zbog Brajanta, uvek bili u centru pažnje svetskih medija, ali kada je on 2016. otišao u penziju, izgledalo je kao da će tim iz Los Anđelesa prilično potonuti. U tri poslednje Brajantove sezone Lejkersi nisu bili u plej-ofu, mladi igrači nisu pokazali da mogu do pravih uloga, a klubom su vladali Džim Bus i Mič Kjupček kao ljudi koji su odgovorni za sve poteze šta se igračkog kadra tiče.

POČETAK REVOLUCIJE

Lebron je stigao 2018. godine (©Reuters)

I onda se u leto 2017. dogodio potez koji je nagovestio da Lejkerse ipak čekaju bolji dani. Uprava je zaposlila Medžika Džonsona i Roba Pelinku umesto Busa i Kjupčeka. Medžik je tu bio samo radi imena, a to se i pokazalo jer je brzo napustio svoju funkciju, ali prava stvar je bila dovođenje Pelinke. On je, pre nego što je došao u Lejkerse, bio menadžer mnogim košarkaškima i odmah je bilo jasno da će sada bilo lakše privući slobodne igrače na tržištu. Naime, zahvaljujući “Liga Pasu“ i svim drugim načinima prenošenja utakmica, poslednjih godina navijačima više nije bilo važno da li navijaju za Lejkerse ili, recimo, Klivlend u kojem je tada igrao Lebron Džejms. Mala tržišta su dobila mnogo veću pažnju u celom svetu, Lejkersi su donekle izgubili magnetsku privlačnost, a s obzirom na sve priče koje su dolazile iz kluba, a iz kojih je bilo jasno da tu dosta stvari ne funkcioniše kako treba, malo ko se odlučivao da dođe u Los Anđeles. Zato je klubu bio potreban Pelinka, čovek dosta uticajan u menadžerskim krugovima šta automatski znači da je u dobrim odnosima i s košarkašima. U NBA ligi nije čudno da klubovi zaposle bivše menadžere, nije se uvek to dobro završavalo, ali nema ničega spornog u celoj priči.

Naravno, Pelinka nije mađioničar i nije preko noći stvorio dobar tim u Lejkersima. Štaviše, na početku se nije mnogo toga ni promenilo, a opet se vraćamo na činjenicu da je u novom NBA svetu veoma teško dovesti neku pravu zvezdu kao slobodnog igrača ako već u svojim redovima nemaš jednu takvu. A Lejkersi je nisu imali. Imali su oni dobrih igrača koje su draftovali poslednjih godina – 2014. je kao sedmi pik došao Džulijus Rendl, 2015. su draftovali Dianđela Rasela (2. pik) i Lerija Nensa (27. pik), godinu kasnije su došli Brendon Ingram (2. pik) i Ivica Zubac (32. pik), a Pelinka je 2017. s drugim pikom draftovao Lonza Bola te Kajla Kuzmu s 27. Sve su to dobri igrači, uglavnom sada imaju dobre uloge u novim klubovima, ali niko od njih nije mogao da privuče neku zvezdu da dođe u Lejkerse. Zato je morao da dođe Lebron Džejms.

“KLAČ SPORT“ I UDVARANJE OBRVI

Na promociji Entonija Dejvisa, Rob Pelinka je levo (©Reuters)

“Kralj“ se u Klivlend vratio iz Majamija da bi osvojio naslov u rodnoj državi Ohajo, a kada je to uspeo da napravi, krenule su priče da bi on mogao opet napustiti Kavalirse i ode upravo u Los Anđeles. Jasno je da Lebron ima mnoge ambicije i van košarkaških terena, a Grad anđela je idealna pozornica za sve to. Pominjali su se i Klipersi, odlazak u “drugi tim“ iz Los Anđelesa bi tu ekipu ekspresno izvukao iz senke Lejkersa, ali se Lebron ipak odlučio na onu pravu scenu. Početkom prelaznog roka, takozvanog “free agency“ perioda u leto 2018. on je objavio da dolazi u Lejkerse. Usledilo je oduševljenje navijača, a Pelinka je imao zadatak da složi što bolju ekipu oko njega. U prvoj sezoni to nije uspeo, dovedeno je nekoliko veterana, ali je glavni cilj od početka bio Entoni Dejvis. On u Nju Orleans Pelikansima nikako nije uspevao da napravi veliki rezultat, jasno je bilo da je nezadovoljan činjenicom da mu uprava ne dovodi saigrače za tako nešto, a kada je Obrva promenio menadžera i došao u ruke Riča Pola, odnosno agencije Klač Sports, bilo je jasno da će karijeru da nastavi u Lejkersima. Naime, Pol je blizak prijatelj s Lebronom koji je i javno u jednom trenutku izjavio kako bi voleo da igra s Dejvisom. NBA liga mu je za to “zalepila“ novčanu kaznu, ali pritisak prema Pelikansima je toliko narastao da je tokom sezone 2018/19. došlo do toga da Dejvis više nije igrao za Nju Orleans, a uprava kluba je objavila da će ga trejdovati bilo gde samo ne u Lejkerse. Situacija se nakon toga smirila, Pelinka je izgasio vatru, a kada je nakon kraja te sezone poslao ponudu u Nju Orleans, ona se jednostavno nije mogla odbiti. Lejkersi su za Dejvisa poslali Ingrama, Bola, Džoša Harta i tri pika prve runde od kojih je jedan bio četvrti izbor na prošlogodišnjem draftu. Bez obzira na kvalitet koji Dejvis ima, to je stvarno odlična ponuda, a s obzirom na to da su Pelikansi još došli i do prvog pika i Zajona Vilijamsona, navijači su se lakše oprostili od Dejvisa.

Lebron i Dejvis su, kako se pokazalo sada, dovoljni za osvajanje naslova, ali Pelinki to nije bilo dosta. Pokušao je prošlog leta da dođe i do Kavaja Lenarda, ali on se ipak odlučio na odlazak u Kliperse. Lejkersima je ostalo samo da slože ostatak ekipe oko svog zvezdanog dvojca, ali i da u celoj priči zadovolje apetite Riča Pola koji je slao svoje igrače u tim. S obzirom na to da su Lejkersi radili sve kako bi zadovoljili Lebrona, onda poneki igrač kojeg možda i nisu želeli nije bio problem.

Zanimljivo je da niti jedan igrač šampionske ekipe Lejkersa nije bio u timu u trenutku kada ga je Pelinka preuzeo. Dakle, 2017. je ovo bila potpuno druga ekipa, a Pelinka se odlučio na slaganje rostera na način da je u tim dovodio veterane, čak i one za koje se mislilo da više nemaju šta da ponude. Dok su drugi timovi tražili neke nove, mlade igrače, Lejkersi su se odlučili za taktiku da probaju iz onih starih izvući neku novu energiju. Iako je bilo dosta sumnje u njihov tim, ipak su pogodili. Ova ekipa nema trećeg igrača, on iskače iz utakmice u utakmicu, ali su pažljivo birali veterane koji imaju veliku energiju u odbrani i znaju da treba da se prilagode igri Lebrona i Dejvisa. Tako je i bilo, Lejkersi sada imaju 17. naslov NBA šampiona, a mi vam donosimo i pregled kako je svaki od igrača na ovom šampionskom rosteru došao u Lejkerse.

LEBRON DŽEJMS

Već smo napisali da je Lebron iz Klivlenda došao u leto 2018. godine. Potpisao je kao slobodan igrač ugovor na četiri godine vredan 154.000.000 dolara.

ENTONI DEJVIS

Dvojica igrača koji su bili drugi pikovi na draftu (Brendon Ingram, Lonzo Bol), jedan koji je bio 27. (Džoš Hart) i tri pika prve runde (od kojih je onaj 2019. bio četvrti izbor) poslati su u leto prošle godine u Nju Orleans da bi Obrva stigao u Lejkerse. Njegov ugovor traje još jednu godinu i vredan je 28.751.775 dolara, ali Dejvis ima opciju da “pokupi“ tu godinu, odnosno odustane od nje i bude slobodan igrač. Iako je ovih dana rekao da ne zna gde će igrati u budućnosti, sigurno je da će to biti Lejkersi. Nema smisla da ode iz šampionske ekipe.

KENTAVIJUS KOLDVEL-POUP

On je prve četiri godine proveo u Detroit Pistonsima i tamo igrao dosta dobro, a onda u leto 2017. otišao kao slobodan igrač u Lejkerse. U prve dve godine je u Los Anđelesu zaradio ukupno oko 30.000.000 dolara, a prošlog leta je potpisao ugovor na dve sezone vredan 16.583.028 dolara. I on ima opciju da raskine ugovor nakon ove sezone, a s obzirom na to da je on igrač Klač agencije ne verujemo da će otići iz Lejkersa.

KAJL KUZMA

Lejkersi su ga kao 27. pika izabrali na draftu 2017. I dalje na ruki ugovoru koji mu ističe nakon sledeće sezone. Odnosno, Lejkersi imaju pravo i na dodatnu u sezoni 2021/22. S obzirom na njegovu platu (1.974.600 dolara je zaradio ove sezone), Kuzma je jeftin dodatak ovim Lejkersima.

RADŽON RONDO

Rondo je u veteranskim godinama pokazao da je i dalje vrlo koristan, pogotovo u ovom sistemu Lejkersa. On je u klub došao kao slobodan igrač u leto 2018. godine. Tada je potpisao ugovor na jednu godinu vredan 9.000.000 dolara, a prošlog leta je potpisao novi na dve godine vredan 5.184.358 dolara. I on ima opciju raskida nakon ove sezone. Zanimljivo je da je Rondo u jednom intervjuu rekao da je Lebron insistirao na njegovom dolasku.

DENI GRIN

Grinu je ovo treći naslov NBA prvaka, prvi je osvojio 2014. sa San Antonijem, a drugi lani s Torontom. Kada je Kavaj Leonard napustio Kanadu, napravio je to i Grin, ali je umesto u Kliperse on otišao u Lejkerse i to za 30.000.000 dolara koje će dobiti u dve godine. Ugovor mu, dakle, traje i za sledeću sezonu.

DVAJT HAUARD

Dvajt Hauard (©Reuters)

Hauard je zbog povreda, ali i nekih drugih stvari koje su se dešavala van parketa, bio bez pravog ugovora u NBA ligi, a onda je prošlog leta pristao potpisao negarantovani ugovor s Lejkersima. Tim iz Los Anđelesa je prvo potpisao Demarkusa Kasinsa, ali kad je postalo jasno da je njegovo stanje s povredom teže prirode, dali su priliku Hauardu koji je pristao da igra s ugovorom kojeg su Lejkersi mogli da raskinu u bilo kojem trenutku. Na kraju se pokazao jako korisnim u nekim utakmicama te je došao do NBA prstena. Ugovor za sledeću sezonu nema.

DŽAVAL MEKGI

Mekgi je često bio predmet šale, posebno Šakila O'Nila i njegove rubrike “Šakin-a-ful“, ali Mekgi ima već tri titule NBA lige. Dve je osvojio s Golden Stejtom, 2017. i 2018. godine, a na leto 2018. je kao slobodan igrač došao u Lejkerse za veteranski minimum. Prošlog leta je potpisao na dva godine za 8.200.000 dolara, a i on može da raskine ugovor nakon ove sezone.

ALEKS KARUSO

Nije prošao na draftu 2016, a preko G-lige je došao do Lejkersa i šampionskog prstena. Prošlog leta potpisao ugovor na 5.500.000 dolara koji mu vredi još jednu godinu.

MARKIF MORIS

Skitao je po NBA ligi, a nakon šta ga je u februaru otpustio Detroit, potpisao je veteranski ugovor s Lejkersima i pokazao se jako važnim u lovu na titulu. Nema ugovor za sledeću sezonu.

EJVERI BREDLI

Trebalo je da bude ključni igrač odbrane na bekovskim pozicijama, ali Bredli je odlučio da ne igra nastavak sezone u“'Balonu“. Svejedno, piše mu se titula. Prošlog leta je stigao kao slobodan igrač nakon šta ga je otpustio Memfis. Potpisao je ugovor vredan 9.772.350 dolara, a i on ga može raskinuti nakon ove godine.

TEJLEN HORTON-TAKER

Izabran prošle godine u drugoj rundi drafta (46. pik). Sezonu odigrao za 898.310 dolara, a ima ugovor na još jednu godinu s time da Lejkersi mogu da produže saranju na dodatnu sezonu.

KVIN KUK

Ovo mu je druga titula – prvu je osvojio s Golden Stejtom pre dve godine, ali ni tada, kao ni sada, nije igrao važnu ulogu. Lani potpisao ugovor na dve godine vredan 6.000.000 dolara.

DŽEJ-AR SMIT

Praktično je godinu dana bio van košarke jer ga je Klivlend otpustio u leto 2019, a Lejkersi su ga potpisali pre odlaska u “Balon“, kada je postalo jasno da Ejveri Bredli neće da igra. Lebron mu je doneo dva naslova u karijeri - ovaj i onaj s Klivlendom pre četiri godine.

DION VEJTERS

Počeo je sezonu u Majamiju koji ga je kažnjavao zbog nedoličnog ponašanja i upotrebe droge pa ga trejdovao u Memfis koji ga je odmah otpustio. Lejkersi su ga potpisali i dali mu priliku da osvoji prsten. Zanimljivo je da bi Vejters dobio prsten i da je Majmi pobedio u finalu jer je u sezoni igrao i za njih. Kao ni Smit, nema ugovor za sledeću sezonu.

DŽERED DADLI

Veteran i čovek koji donosi dobru atmosferu svlačionicu napokon je osvojio prsten. Lani došao u Lejkerse za 2.564.753 dolara, nema ugovor za sledeću sezonu.

Piše: Emir FULURIJA