Kakva košarka u Italiji! Nikolić bez promašaja srušio Romu i pokvario sjajnu partiju Kelija Olinika

Kakvu smo utakmicu gledali u Italiji! Vareze i Roma prikazali su ono što svaki ljubitelj košarke želi da vidi. Čak 213 poena, preokreti na obe strane i produžetak u kojem je domaćin ipak imao više snage. Na kraju je Vareze slavio sa 110:103 i stigao do treće pobede u sezoni.

U dresu Rimljana briljirao je Keli Olinik, ali ni njegova sjajna partija nije bila dovoljna da Roma izbegne poraz. Vareze je imao raspoloženog Stefana Nikolića, koji je odigrao savršen meč bez promašaj iz igre i sa 28 poena predvodio domaćina do pobede nakon produžetka 110:103.