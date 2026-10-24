Kakva košarka u Italiji! Nikolić bez promašaja srušio Romu i pokvario sjajnu partiju Kelija Olinika
Vreme čitanja: 2min | sub. 24.10.26. | 23:17
Srpski košarkaš ubacio je 28 poena bez promašaja iz igre, dok je nekadašnji NBA as ostvario dabl-dabl sa 38 poena i 12 skokova
Kakvu smo utakmicu gledali u Italiji! Vareze i Roma prikazali su ono što svaki ljubitelj košarke želi da vidi. Čak 213 poena, preokreti na obe strane i produžetak u kojem je domaćin ipak imao više snage. Na kraju je Vareze slavio sa 110:103 i stigao do treće pobede u sezoni.
U dresu Rimljana briljirao je Keli Olinik, ali ni njegova sjajna partija nije bila dovoljna da Roma izbegne poraz. Vareze je imao raspoloženog Stefana Nikolića, koji je odigrao savršen meč bez promašaj iz igre i sa 28 poena predvodio domaćina do pobede nakon produžetka 110:103.
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Od samog početka bolje se snašao Vareze, koji je već tokom druge četvrtine stigao do 13 poena prednosti. Ipak, Rimljani nisu dozvolili domaćinu da se previše odlepi. Probudio se Olinik, vezao šest poena i pokrenuo povratak svoje ekipe, koja je do odlaska na veliki odmor uspela da smanji zaostatak na svega četiri razlike (49:45).
Ni početak drugog poluvremena nije doneo mnogo drugačiju sliku, pošto je Vareze ponovo uspeo da stigne do dvocifrene prednosti. Međutim, ovoga puta Roma nije samo istopila zaostatak, već je potpuno preokrenula utakmicu. Olinik je pogađao sa distance, pridružio mu se Erik Stivenson, a gosti su serijom 19:5 stigli do prvog ozbiljnijeg vođstva.
Od tog trenutka nijedna ekipa nije uspevala da se odlepi, a prava drama usledila je u završnici. Ekipe su se smenjivale u vođstvu, ali nakon 40 minuta pobednika nije bilo (95:95). Odluka je morala da padne u dodatnih pet minuta, gde je Vareze ipak pokazao više, dobio produžetak sa 15:8 i sačuvao pobedu pred svojim navijačima.
Pored Nikolića, u pobedničkom timu istakao se i nekadašnji košarkaš čačanskog Borca Hanter Hejl, koji je ubacio 22 poena uz šest asistencija. Na drugoj strani najefikasniji je bio Keli Olinik, koji je upisao dabl dabl uz 38 poena i 12 skokova.