Kalinić: Dve stvari sam oduvek želeo – Zvezdu i reprezentaciju

Omiljen u periodu dok je igrao za Crvenu zvezdu i pride u dresu reprezentacije zakucavao u lice Janisa Burusisa. Sad nekako udaljen od reprezentacije Srbije, nikad bivši selektor Aleksandar Đorđević nije precizno objasnio zašto ga je sklonio iz tima, iščekujući da se odluči da li će se košarkaška sezona nastaviti i da li če mu Fenerbahče ponuditi da ostane u Istanbulu ili će kad mu istekne ugovor potražiti novu sredinu. Nikola Kalinić ne mora da brine, jer svakom bi klubu takav igrač bio koristan, pa u intervjuu za Subotica.compriznaje i da mu je mala pauza u rodnom gradu i dedinoj vikendici na Kelebiji i te kako prijala.

“Ne bih mogao da živim tamo pet godina, ali ovaj kraći period mi je baš prijalo i mislim da će to biti i neki trend u budućnosti - da će svi da se vraćaju prirodi jer shvatamo da smo se odmetnuli od svega – i od prirode i od zemlje“, kaže Kalinić za sajt Subotica.com i priznaje da je promenio stav o rodnom gradu.

Nekada ga je malo i “gušio“ jer je mala sredina, danas posle iskustva u Istanbulu sasvim drugačije gleda na Suboticu.

“Zvanično, Istanbul ima 17.000.000 stanovnika, a verovatno i koji milion više, što je praktično tri puta više nego cela Srbija! Samim tim je veći i broj kola na ulicama, vreme provedeno u gužvama, lošiji kvalitet vazduha... I meni, koji sam odrastao ovde gde sam biciklom sve obavljao – išao na treninge, u školu – sve to ne prija. Zato sam počeo sve više i više da se vraćam u Suboticu i verovatno ću u nekom narednom periodu pokušati da još više vremena provedem ovde i uživam u tim mirnijim stranama života. Možda sam konačno počeo da se malo primirujem i da cenim i neke druge stvari u životu“.

Nije se promenio samo odnos prema rodnom gradu, menjao se i odnos prema samoj košarci. Ne krije da je posle epizoda u Zvezdi i reprezentaciji imao i problem s motivacijom.

“To su bile dve stvari koje sam oduvek želeo, samo da zaigram za Zvezdu i reprezentaciju, i to je to, ne moram više da se bavim ovim sportom! I onda ti se tako nešto desi sa 22, 23 godine, i čak u neku ruku ostaneš i bez motiva. Imao sam neke periode kada sam lutao, kada sam se tražio, i pitao zašto ja igram, ali iz ovih godina, iz ove pozicije, shvatam da je sve to bilo normalno i ubrzo sam pronašao neke druge motive, počeo da se usavršavam, da pokušam da postanem što bolja verzija Nikole Kalinića - košarkaša. To mi je i današnji motiv! Imao sam sreće da sa Zvezdom osvojimo Jadransku ligu, posle toga i Evroligu, prekinemo dominaciju Partizana, donesemo medalje sa Svetskog prvenstva, sa Olimpijskih igara... To su sve stvari zbog kojih ljudi mnogo duže moraju da igraju, da treniraju, a meni se sve desilo poprilično rano“.

Fener već nije bio emocija, štaviše, Kalinić kaže da isprva nije ni hteo da ide iz Zvezde.

“U tom trenutku nisam želeo da menjam sredinu - došao sam u klub za koji čitav život navijam, odigrali smo sjajnu godinu, zadovoljan sam, svi me cene, vole, pozdravljaju... Jedan zaista lep period i odjednom ti kažu: ’Hej, treba sad da menjaš, ideš u Fenerbahče’, o kojem ne znam toliko stvari. U prvi mah bio sam čak i tužan zato što idem i što su se tu desile još neke stvari i bez mog znanja, ali sada shvatam da nisam pogrešio i da sam uzdigao svoje košarkaško znanje i shvatanje košarke na neki sledeći nivo, a to verovatno ne bih uspeo bez kluba te veličine, sa takvim ambicijama i sa takvim trenerom“.

Nema dakle kajanja.

“Ne kajem se ni zbog čega u životu, tako ni zbog toga! Sve što sam uradio, ja sam uradio i u tom trenutku imao svoje razloge za to. Ne kajem se zbog prošlosti nikada“, iskreno će Kalinić u intervjuu za portal Subotica.com.

Stav je uvek imao, problem je samo što u Srbiji teško prihvatamo tuđe mišljenje kad se ono razlikuje od našeg. Ali ako hoćete da ga pročitate, idite na portal Subotica.com, govorio je Kalinić i o detinjstvu, stanju u novinarstvu koje mu se nimalo ne dopada, te planovima za dalju budućnost... Zanimljivo je.