Lokalni derbi u Evroligi pripao je - Baskoniji! Iako je sve išlo na vodenicu gostiju iz Valensije, Baskonija je uspela da se izvuče u pravoj drami, okrene i pobedi s minimalnih 71:70 (17:30, 22:17, 16:11, 16:12) za skor 8-8 posle šesnaest odigranih utakmica.

Nikola Kalinić umalo je obeležio utakmicu pogotkom za pobedu, ali je njegov šut s pola terena ipak završio ispred obruča... Svakako, u Vitoriji je stigao do ličnog rekorda sezone sa 16 poena (7/11 iz igre, 1/4 za tri) za dvadeset sedam i po minuta, te četiri skoka, tri asistencije i po dve ukradene i izgubljene lopte za indeks 20. Potpuno je nespretno odigran taj poslednji napad na meču. Posle promašene trojke Pjerije Henrija na četiri sekunde pre kraja lopta je stigla do Kalinića koji je krenuo silovito napred i onda pokušao s pola, iako je možda bilo i nekih boljih rešenja...

Taj promašaj svakako ne svaljuje krivicu za njega za poraz, jer je kompletna Valensija prosto stala u drugom poluvremenu. Posle 30 poena samo u prvoj četvrtini, Baskonija je zategla odbranu kao strunu i dovela jedan od najefikasnijih timova Evrolige do toga da u trećoj i četvrtoj deonici ubaci samo 11, odnosno 12 poena! Ekipa Duška Ivanovića presekla je Valensijin protok lopte i tako uspela da oživi, iako je posle prve trojke Kalinića na utakmici za 56:41 na šest minuta do kraja trećeg perioda izgledalo kao da će slavljeničko odelo obući gostujući sastav.

Baskonija je do početka četvrte deonice odgovorila serijom 20:2 kojom je povela s 61:58 zahvaljujući kvartetu Polonara – Henri – Piters – Gijedraitis kojijepraktično ubacio sve poene u tom nizu. Do poslednjeg zvuka sirene sve je zavisilo od Polonare i Henrija, a opravdali su očekivanja jer su uradili apsolutno sve da Valensija ne stigne do brejka. Iako se takav ishod nekoliko puta nudio u samom finišu... Ali, Valensija je gotovo tri i po minuta ostala bez poena iz igre, srljalo se iz greške u grešku, odnosno iz promašaja u promašaj, što je negde olakšalo Baskoniji da zadrži vođstvo i upiše osmu pobedu.

Polonara je odigrao partiju sezone sa 18 poena i sedam uhvaćenih lopti, te četiri blokade za indeks 26! Henri je imao devet poena (po 1/4 za dva i tri), te po šest asistencija i skokova, dok je Gijedraitis dodao 14, a Piters 11 poena. Pored Kalinića dvocifren kod Valensije bio je Fernando San Emeterio sa 11, odnosno Klemen Prepelič s 10 poena. Međutim, izgubio se učinak Dubljevića, Van Rosoma, Vilijamsa i Tobija, koji su zajedno upisali tek 22 poena...

EVROLIGA – 17. kolo

Utorak:

Himki – Olimpijakos 88:105

/Šved 22 - Slukas 25/

Efes – Real Madrid 65:73

/Micić 16 - Kozer 15/

Alba – Žalgiris 71:74

/Fontekio 14 - Hajes 18/

Makabi – Zenit 72:78

/Vilbekin 18 - Pojtres 16/

Baskonija - Valensija 71:70

/Polonara 15 - Kalinić 16/

Sreda:

18.45: (1,25) Fenerbahče (17,0) Asvel (4,40)

19.00: (2,30) Crvena zvezda (14,5) Panatinaikos (1,75)

19.30: (2,70) Bajern Minhen (14,5) Barselona (1,55)

20.45: (2,30) Olimpija Milano (14,5) CSKA Moskva (1,70)

*** Kvote su podložne promenama