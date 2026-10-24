Kanadska mašina na srpski pogon
Vreme čitanja: 3min | sub. 24.10.26. | 10:50
Odličan početak sezone za našeg trenera Darka Rajakovića
Silovito su ušli Toronto Reptorsi u novu sezonu NBA lige. Naštelovao je Darko Rajaković kanadsku ekipu, koja će biti trn u oku svakome ove sezone, možda i više od toga. Rezultatski su za sada perfektni, dok je očni test još bolji jer je srpski trener napravio jednu pravu, malu defanzivnu kliniku. Deluje da će šampion iz 2019. godine biti poznat po odbrani, dok u napadu teško da će biti zime kada su starteri raspoloženi.
To se moglo videti na gostovanju Vašington Vizardsima, koje su rutinski savladali 112:102. Neko bi se zapitao, kako je to baš za neke hvalospeve jer je u pitanju Vašington, ali nisu to više oni Vizardsi koji su bili vreća za udaranje. Sada su dosta respektabilniji, sa nekadašnjim Ol star igračima i dobrim mladim košarkašima, samo još i oni treba da uhvate pravi ritam.
Izabrane vesti
Videlo se prošle sezone kakav se rezultat dobije kada istrpite trenera u teškim vremenima, date mu da uspostavi svoj sistem i napravi ekipu, pre svega razvije mlade igrače ne samo da budu dobri košarkaši, nego i dobri ljudi. To svi igrači Toronta imaju da kažu o njemu, i evo krajnjeg produkta – Reptorsi igraju sjajnu košarku. U principu, stali su gde su nastavili i prošle sezone, samo uz još jaču odbranu i naravno svi igrači su još bolji nego što su bili. Najbitnije, još iskusniji.
MOZZART RELAX radi za tebe – Tvoj tim povede sa 16 razlike, i tip kec ili dvojka je odmah dobitan
Nekako deluje da ljubitelji NBA lige još nisu prihvatili najbitniju činjenicu – Toronto ponovo ima Kavaja Lenarda! Naravno, nije to prošlo ispod radara ili neprimećeno jer je njegov dolazak u Kanadu izazvao jedan od najvećih skandala u istoriji NBA lige, ali i jeste nekako potcenjena situacija. Ima godina Kavaj, ima problema sa povredama, međutim taman ga dozira Darko Rajaković na početku sezone koliko treba, da se ne preforsira i da ne nosi preveliki teret.
Nema ni potrebe da Kavaj Lenard nešto previše stavlja na svoja leđa, već da igra odličnu odbranu kao nekada, da gradi, da hvata skokove i naravno da šutira koliko mu je volja, da isporuči svojih dvadesetak poena. Možda je nezahvalno reći, ali trenutno nije on glavni u ekipi pored Skotija Barnsa. Da li je najbolji igrač i dalje je dobro pitanje, mada ego je očigledno sklonio sa strane i posvetio se ekipi da igra sve uloge. Nešto što nije radio u Los Anđeles Klipersima. Pa, nije radio još iz doba San Antonio Sparsa.
Za sada se vidi šta je ideja i kako treba da igra Toronto, koji će biti defanzivna noćna mora za sve ekipe. Apsolutno za sve ekipe. Skoti Barns brani od jedan do pet sve, jedan je od najozbiljnijih kandidata za defanzivca godine ove sezone, samo će teško to osvojiti neko pored Viktora Vembanjame dok god da igra košarku i sve kriterijume ostvari da tu nagradu i dobije. Svakako, Barns je Top 3 defanzivaca trenutno, legitimni Ol star i lider ekipe, a Kavaj Lenard podseća na dane kada je on bio defanzivac godine isto, za početak.
Jedino kada bi Toronto imao malo boljeg centra, možda modernijeg ili pokretljivijeg, da može malo više da onese u napadu jer Jakob Peltl često ne izgleda dobro, posebno jer je imao slabu prošlu sezonu. Ali, otom potom.
Za sada, ovo deluje vrhunski.