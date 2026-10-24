Kanadska mašina na srpski pogon

Videlo se prošle sezone kakav se rezultat dobije kada istrpite trenera u teškim vremenima, date mu da uspostavi svoj sistem i napravi ekipu, pre svega razvije mlade igrače ne samo da budu dobri košarkaši, nego i dobri ljudi. To svi igrači Toronta imaju da kažu o njemu, i evo krajnjeg produkta – Reptorsi igraju sjajnu košarku. U principu, stali su gde su nastavili i prošle sezone, samo uz još jaču odbranu i naravno svi igrači su još bolji nego što su bili. Najbitnije, još iskusniji.

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Nekako deluje da ljubitelji NBA lige još nisu prihvatili najbitniju činjenicu – Toronto ponovo ima Kavaja Lenarda! Naravno, nije to prošlo ispod radara ili neprimećeno jer je njegov dolazak u Kanadu izazvao jedan od najvećih skandala u istoriji NBA lige, ali i jeste nekako potcenjena situacija. Ima godina Kavaj, ima problema sa povredama, međutim taman ga dozira Darko Rajaković na početku sezone koliko treba, da se ne preforsira i da ne nosi preveliki teret.

Nema ni potrebe da Kavaj Lenard nešto previše stavlja na svoja leđa, već da igra odličnu odbranu kao nekada, da gradi, da hvata skokove i naravno da šutira koliko mu je volja, da isporuči svojih dvadesetak poena. Možda je nezahvalno reći, ali trenutno nije on glavni u ekipi pored Skotija Barnsa. Da li je najbolji igrač i dalje je dobro pitanje, mada ego je očigledno sklonio sa strane i posvetio se ekipi da igra sve uloge. Nešto što nije radio u Los Anđeles Klipersima. Pa, nije radio još iz doba San Antonio Sparsa.

Za sada se vidi šta je ideja i kako treba da igra Toronto, koji će biti defanzivna noćna mora za sve ekipe. Apsolutno za sve ekipe. Skoti Barns brani od jedan do pet sve, jedan je od najozbiljnijih kandidata za defanzivca godine ove sezone, samo će teško to osvojiti neko pored Viktora Vembanjame dok god da igra košarku i sve kriterijume ostvari da tu nagradu i dobije. Svakako, Barns je Top 3 defanzivaca trenutno, legitimni Ol star i lider ekipe, a Kavaj Lenard podseća na dane kada je on bio defanzivac godine isto, za početak.

Jedino kada bi Toronto imao malo boljeg centra, možda modernijeg ili pokretljivijeg, da može malo više da onese u napadu jer Jakob Peltl često ne izgleda dobro, posebno jer je imao slabu prošlu sezonu. Ali, otom potom.

Za sada, ovo deluje vrhunski.