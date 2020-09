Legendarni bivši trener, a aktuelni TV komentator I-Es-Pi-Ena, Džef van Gandi, u jednom trenutku prenosa utakmice između Denvera i Klipersa je rekao rečenicu koja treba da svima ostane usađena duboko u sećanju:

„Nisam nikada video da je neko dominirao utakmicom na ovaj način, a da je imao samo 13 šuteva na koš iz igre“.

I time je sve rečeno o epskoj utakmici koju je Nikola Jokić imao sinoć, u sedmoj utakmici polufinala plej-ofa Zapada koja je opet otišla na stranu Nagetsa pa su izborili finale gde ih čekaju Lebron Džejms, Entoni Dejvis i ostali Lejkersi.

Pisali smo juče da je Jokić u prvih šest utakmica serije protiv Klipersa ućutkao sve kritičare koji su sumnjali u njegov status i definitivno potvrdio da je trenutno najbolji centar NBA lige, a sinoć je Somborac svoju igru digao na novi nivo.

Neverovatnom lakoćom Jokić je sve situacije rešavao u svoju korist, odnosno u korist svoje ekipe. Jasno je bilo od početka da će Klipersi pokušati da ga uspore agresivnom odbranom na njemu, a to se i dogodilo. No, Jokić je to brzo shvatio i nije forsirao svoje šuteve - koncentrisao se na razigravanje svojih saigrača koji su odlično koristili situaciju što je tim iz Los Anđelesa pažnju posvetio Jokiću i Džamalu Mariju.

Ostali igrači Denvera su odlično pratili sva udvajanja na Jokiću, koristili prazan prostor koji su im ostavljali Klipersi i mirno završavali akcije koje bi im Jokić servirao. Kao kada u kafani konobar već zna kada treba da donese novu turu pića, pa se cela ekipa oduševi na njegov potez jer je pročitao šta se događa za stolom. Tako su i Jokićevi saigrači oduševljeni svakom situacijom kada se konobar iz Sombora pojavi. Ne sa pićem, nego sa dobrom asistencijom.

Jokić je od početka meča krenuo sa razigravanjem ekipe, a dominaciju je nastavio u skokovima na obe strane parketa. Ovakva skakačka dominacija nije odavno viđena u nekoj seriji. Srpski košarkaš je juče uhvatio 22 lopte, u celoj seriji je na proseku od 13,4 skokova, a kada bi se isključila prva utakmica, u kojoj je imao samo tri skoka i u kojoj su Nagetsi očigledno još u glavi bili u seriji s Jutom, prosek bi bio 15,2 skoka što je stvarno fascinantno.

Jokić se borio sa centrima Klipersa za skokove, ali činjenica da svi znaju kako je on spreman da u svakom trenutku pošalje brzu loptu u napad za novu asistenciju, sprečila je Ivicu Zupca i ostale centre Klipersa da idu u žešću borbu za skokove u napadu. Jednostavno, Jokić je prevelika opasnost u različitim delovima košarkaške igre da bi mogao da ga sprečiš. Ako uspeš zaustaviti jedan deo njegove igre, „ubiće“ te drugim. A ako je posebno raspoložen, kao šta je to bio u ovoj seriji protiv Klipersa, „ubiće“ te sa svih strana. To je pokazao i juče kada je postizao koševe kada je to trebalo, kada se pomalo i umorio od asistiranja.

Velika stvar koja mora da bude istaknuta u ovom neverovatnom raspletu priče sa Denverom i njihovim nastupom u plej-ofu je činjenica da su Nagetsi psihički dosta rasterećeni. Pritisak je bio na njima u seriji protiv Džeza, koju nisu smeli da izgube, ali nakon toga kao da su doživeli neko prosvetljenje ili iskupljenje. A sve se to najbolje vidi na Jokiću i njegovim izjavama u ovih par dana. Majstorski je nakon šeste utakmice prebacio pritisak na Kliperse rekavši kako je Denver tu da se zabavi i da će onda da se vidi šta će da se dogodi. I nije to govorio u onom klasičnom „kontrafekat“ stilu, da glumi da pritisak nije na njima. Bio je iskren, a izgledalo je kao da su svi igrači Denvera tako razmišljaju. Jednostavno, prošli su tešku situaciju protiv Džeza, a ono šta su napravili u petoj i šestoj utakmici protiv Klipersa im je samo donelo dodatnu snagu. Sinoć su samo još jednom sve ponovili, pokazali koliko dobri mogu da budu.

Denveru je sigurno pomogla i činjenica da su sve ove drame doživeli u „balonu“. Iako ova situacija sa zatvorenim ekipama na jednom mestu verovatno nije dobra igračima koji mesecima nisu videli svoju porodicu i prijatelje, a sigurno nije navijačima iz Amerike koji su utakmice želeli da gledaju u svojim dvoranama, ali šta se košarkaške strane tiče, „balon“ je sjajna ideja.

Pomogao je u ovoj situaciji i Nagetsima jer su u ovim kritičnim vremenima bili celo vreme na okupu, praktično osuđeni da se druže jedni s drugima. Tačno je da su porodice došle u „balon“ kada je počeo drugi krug plej-ofa, ali isto tako je tačno da NBA klubovi inače nemaju ovakve situacije, da su igrači celo vreme zajedno. Inače se dosta gubi na putovanja između gradova, a nakon mečeva se odlazi kućama. Nema tu onih zajedničkih karantina na koje smo navikli u našim uslovima. A ovde se sve promenilo - igrači su se družili celo vreme jedni sa drugima, pa su, hteli to ili ne hteli, pričali o situacijama u kojima su se nalazili. A igrači Denvera su se nalazili u teškim situacijama, koje su odlično rešili u svoju korist. Koliko im je to značilo, najbolje pokazuje ovaj video iz svlačionice nakon utakmice:

Nagetse sada čekaju Lejkersi. Ima vremena do petka za veću analizu ovog dvoboja, ali nakon svega šta smo videli protiv Klipersa, ali i u zadnjim utakmicama protiv Jute, neće biti nemoguće da Jokić i društvo reše i taj dvoboj u svoju korist. Činjenica je da je pritisak na strani ekipe iz Los Anđelesa jer niko nije očekivao da će Denver napraviti ovo šta su napravili.

Realno, svojom igrom na početku „balona“ i na početku serije protiv Jute, oni su i zaslužili da se sumnja u njih. Ali, onda se sve posložilo - Džamal Mari je pokazao protiv Džeza da je prava zvezda, trener Majkl Malon je napravio neke dobre poteze šta se tiče rotacije i pristupa u odbrani, vratio im se Geri Heris koji je odigrao sjajne minute čuvajući Kavaja Leonarda, a uz sve to je Nikola Jokić odlučio da pokaže koliko je dobar. I sve to uz onaj mangupski osmeh na licu. Osmeh koji pokazuje koliko voli košarku, ali i situaciju u kojoj se našao. Situaciju u kojoj se izdižu samo najbolji, a kada još imate i ovaj balkanski mentalitet, punog vica, zezanja i ludih poteza, onda protiv takvih igrača ne možete ništa.

Uostalom, pitajte Kavaja Leonarda i Pola Džordža šta misle o tome. Sada su i oni shvatili, da prepišemo foru koja je danas prisutna na društvenim mrežama, da se ne može hamburgerom protiv bureka. Nikako.

PIŠE: EMIR FULURIJA