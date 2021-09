Kapiten Borca Uroš Čarapić: Možemo da budemo prijatno iznenađenje

"To je želja svih nas. Uostalom, za to radimo i treniramo. Imamo iskustvo iz prošle godine. A to se odnosi na sve nas, od igrača do stručnog štaba", poručio je košarkaš čačanskog Borca

Prvi izazov u novoj ABA sezoni košarkaši Borca imaće u subotu od 17.00 sati kada će u Laktašima odmeriti snage i košarkaško umeće sa ekipom Igokee. 17.00: (1,17) Igokea (20,0) Borac (5,50) Biće to veoma zahtevan meč za Čačane. Ali kako su crveno - beli ovog leta sastavili dobar tim, ne treba olako prepustiti ulogu apsolutnog favorita domaćinu, bez obzira što je reč o veoma ozbiljnoj ekipi, koja se godinama nalazi u samom vrhu ABA lige. Kada se podvuče crta, Borac mora da bude zadovoljan učinjenim tokom leta. Sa izrečenim je saglasan i kapiten tima Uroš Čarapić. "Moramo biti zadovoljni onim što smo uradili ovog leta. Trenirali smo jako, temeljno smo se spremili za ovu sezonu. Istina, u poslednje vreme zbog bolesti intenzitet je malo opao, jer u jednom momentu zbog raznih stvari nismo imali dovoljno igrača ni za treninge. Ali nedavno je sastav kompletiran dolaskom Đokovića i Lešića, tako da spremno dočekujemo početak lige", rekao je Čarapić. Sve u svemu, tim Borca je kompletan i spreman za početak takmičenja. "Svako ko barem malo prati regionalnu košarku može da primeti da je klub ovog leta sastavio snažan tim. U Borac je stiglo dosta zvučnih imena, što nas sve raduje. Na svakoj poziciji imamo nekoliko kvalitetnih i dokazanih igrača", zastao je Čarapić, a onda nastavio svoje izlaganje: "Iskreno se nadam da ove sezone možemo da budemo prijatno iznenađenje u ABA ligi. To je želja svih nas. Uostalom, za to radimo i treniramo. Imamo iskustvo iz prošle godine. A to se odnosi na sve nas, od igrača do stručnog štaba". Nakon dva meseca temeljnih priprema došao je momenat da košarkaški klub Borac po drugi put u svojoj bogatoj istoriji nastupi u ABA ligi. Sve o ABA ligi: Zvezda ima gen šampiona, Željko novi Partizan, Budućnost moćan tim... Jadran nikad jači! Prva prepreka je tim iz Laktaša. Ekipu iz grada na Moravi na terenu će predvoditi kapiten Uroš Čarapić, a pored njega grb Borca će braniti Đorđe V. Ćurčić, Hanter Hejl, Ilija Đoković, Duda Sanadze, Radovan Đoković, Lautaro Lopez, Bojan Tomašević, Marko Pecarski, Ivan Marinković, Aleksa Novaković, Sava Lešić, Nemanja Todorović, Stefan Janković. Što se tiče stručnog štaba, pored kormilara Marka Marinovića tu su još Miroslav Milić i Đorđe Mićić, pomoćni treneri, kondicioni trener Darko Bogićević Luis, fizioterapeut Đorđe Milošević, kao i tim menadžer Matija Pantović. Utakmicu broj jedan Borac će odigrati protiv iskusne i kvalitetne Igokee, koju je prošle sezone umalo pobedio u Laktašima. "Igokea je veliki favorit na svom parketu. Ima odličnu ekipu, ali to nije ništa novo. Tim trenera Dragana Bajića godinama se nalazi u samom vrhu ABA lige. Nema sumnje, domaćin ima ogromnu prednost u Laktašima, ali mi ne nameravamo da se predamo. Spremno ćemo čekati trenutak, a ako nam se ukaže povoljna šansa, mi ćemo je svakako iskoristiti", mišljenje je Marinovića. Pišu: Đurđe MEČANIN/Nikola MINOVIĆ [email protected]