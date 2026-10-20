Karaičić pružio otpor bez najboljih igrača, ali Čanku ide srpski derbi

Jeste četa Nenada Čanka i tim čije boje brane Ognjen Jaramaz i Miloš Ilić vodio tokom cele utakmice i objektivno gledano bio bolji rival, međutim, veliko je pitanje šta bi bilo da je Karaičić mogao da računa na glavne udarne snage.

Naime, Balkan je na ovom meču igrao bez najboljih strelaca i igrača Džavonte Mekoja (dao 32 poena protiv Ulma, povredio se u drugom kolu) i Darnela Edža. Izostanak njih dvojice je ključan hendikep jer je od prve utakmice jasno da kvalitetom odskaču od ostatka tima. Mnogi od momaka koji su stigli nisu ispunili očekivanja, neki poput bugarskog reprezentativca Aleksandra Stoimenova igraju daleko iznad mogućnosti, ali je jasno da pomenuti tandem ozbiljno fali.

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Međutim, ono što je svakako za pohvalu jeste da se debitant u Evrokupu borio maksimalno sve do sirene za kraj utakmice. Bilo je čak i perioda u kojima je bugarski tim imao prednost, iako je Lijetkabelis ušao u završni kvartal sa plus četiri. Delovalo je da će ovo biti egal završnica i meč u kojem se sve do samog kraja neće znati pitanje pobednika. Ipak, Čankova ekipa je u završnom kvartalu došla do dvocifrenog plusa. Uspeo je Balkan da smanji na minus pet. Ova razlika stajala je na semaforu konstantno u poslednja dva minuta. Balkan je imao nekoliko napada da se dodatno približi, ali je bio neprecizan, pa je Lijetkabelis slavio.

Što se tiče najboljih pojedinaca na meču, Stoimenov je utakmicu okončao sa 17 poena, dok je Ulrih Čomče upisao sedam poena i 10 skokova. Kada je reč o Lijetkabelisu, najefikasniji pojedinac na parketu bio je Ivan Fevrije sa 17 postignutih poena.