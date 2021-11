Kari o meč vineru Jagodić Kuridži: Nisu svi Jokić, Divac i Bodiroga - igraju košarku i drugi

Lepši početak u dresu reprezentacije Srbije nije mogao da zamisli Marko Jagodić Kuridža! U svom prvom nastupu za Orlove ne samo što je ubacio 16 poena, već je bio strelac odlučujućeg slobodnog bacanja kojim je stavio tačku na pobedu nad Letonijom u završnici gde su bili potrebni živci kao strune.

Na pitanje da prokomentariše igru 34-godišnjeg debitanta selektor Svetislav Pešić je govorio sa velikim osmehom na licu i pre svega - zadovoljstvom.

"Fantastičan dečko. Ogromno iskustvo je iza njega, to ne može niko da mu uzme. On je svoje iskustvo znao da iskoristi na najbolji način. Igrači su ga prihvatili tako da mu bezrezervno veruju, Miloš Teodosić ga je sve vreme tražio ispod koša, pogađao je važne šuteve, pogodio je i slobodna bacanja", poručio je selektor Pešić i zatim otkrio:

"Kada sam ga zvao pitao me je: ’Za koju reprezentaciju da dođem da igram?’ Nije mi verovao da ga zovem, pitao me je da li zaista treba on da igra sa 34 godine. Ljudi, mi imamo igrače, treba da ih podržimo! Ne mogu svi da budu Jokići, Bodiroge, Divci, Danilovići... Igraju košarku i drugi momci".

Pored slobodnog bacanja koje je bilo tas na vagi u konačnom rezultatu 101:100, Jagodić Kuridža je u završnih minut i po ubacio još četiri važna poena. Možda jeste igrao prvi meč za reprezentaciju, ali sa 34 godine ima dovoljno iskustva da mu ovakve stvari budu rutina...