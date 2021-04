Nisu uspeli Nagetsi Nikole Jokića da pokore Golden Stejt u San Francisku, ali jesu Maveriksi Bobana Marjanovića i Luke Dončića! Na pola gasa bio je Dalas, ali opet je sa zemljom sravnio Golden Stejt u pobedi rezultatom 133:103 (36:12, 26:17, 41:35, 30:39).

Još jednu zastrašujuću noć imao je slovenački superstar koji je pojeo Voriorse u pravoj demonstraciji sile završenoj sa 39 poena za 28 minuta na parketu! Brutalno... Dončić je za daleko manje od tri pune četvrtine aktivne igre uputio čak 23 šuta iz igre (4/10 za tri), ali i bio precizan u 15 navrata što je vrtoglavih 65 odsto uspešnosti! Svoju moć pokazao je u trećoj četvrtini kada je sam ubacio 18 od 41 poena Dalasa, a izgledalo je kao da ništa što pošalje ka košu ne može da promaši. Na sve to dopisao je osam asistencija, šest skokova i dve ukradene lopte... Dovoljno da dobije naklon najboljeg šutera današnjice, a verovatno i svih vremena – Stefa Karija.

Pitanje pobednika gotovo da se nije ni postavljalo večeras, jer je Dalas u Čejs Centru zaista delovao kao nezaustavljiva sila s ovakvim Lukom Dončićem. Prva četvrtina završena je rezultatom 36:12, što je samo po sebi jasan pokazatelj koliko su se brzo stvari razvijale na parketu. neizvesnost je trajala do rezultata 12:11 za domaćina kada je stigao do jedinog vođstva na utakmici posle Karijeve trojke, posle čega se sve okrenulo naglavačke za Voriorse.

Dalas je upao u trans i nanizao sledećih 25 poena do kraja prve četvrtine, plus još dva poena na startu druge, pa je razlika iznosila 27 poena u uvodnim taktovima nastavka... Brutalan niz gostiju prekinuo je Džordan Pul trojkom, ali to se nije previše odrazilo na rezultat. Do poluvremena razlika je iznosila 33 poena (62:29), na kraju treće deonice bilo je +39 (103:64), a maksimalnih +43 Dalas je dostigao početkom završnih dvanaest minuta, kada je na semaforu stajalo 111:68! Luka Dončić je tada uveliko bio na zasluženom odmoru.

Priliku da zaigraju u ovom susretu imali su Boban Marjanović i Alen Smailagić. Dalasov gorostas upisao je bezmalo četiri minuta u igri i po dva poena i skoka, dok je potencijalni reprezentativac Srbije odigrao šest i po minuta i za to vreme imao dva poena i po jednu uhvaćenu i podeljenu loptu. Najefikasniji kod Golden Stejta bio je Kari sa 27 poena (9/18 iz igre, 5/9 za tri), dok je Majkal Malder imao poen manje.

NBA - rezultati

Boston – Oklahoma 115:119

/Braun 39 - Dort 24/

Šarlot – Milvoki 104:114

/Grejem 25 - Adetokunbo 29/

Indijana – Portland 112:133

/Briset 18 - Sajmons 27/

Toronto - Bruklin 103:116

/Lauri 24 - Grin 22/

Hjuston – Minesota 107:114

/Olinik 28 – Tauns 31/

Golden Stejt – Dalas 103:133

/Kari 27 – Dončić 39/