Kari zabrinut zbog Porzingisa: Nismo razgovarali

Kari je nakon meča otvoreno govorio o izostanku saigrača i uticaju na rotaciju.

„Teško je iz svih razloga, pre svega za njega lično. Njegova dostupnost, uz postojeće izostanke koje imamo u timu, značajno utiče na zamisao i izgled naše ekipe i sve ono što možemo da uradimo na terenu.“

MOZZART RELAX radi za tebe – Tvoj tim povede sa 16 razlike, i tip kec ili dvojka je odmah dobitan

Posebno zabrinjavajuće zvuči podatak koji je prva zvezda tima otkrila odgovarajući na pitanje da li se u skorije vreme čuo sa Porzingisom.

„Nisam razgovarao sa njim još od početka trening kampa.“

Uprava Golden Stejta zvanično je saopštila da Porzingis u neposrednoj budućnosti neće boraviti sa ekipom, uz napomenu da će svi dalji razgovori sa igračem i njegovim agentima ostati strogo unutar kluba. Međutim, dobro obavešteni novinar ESPN-a Šams Čaranija lansirao je pravu bombu izjavom da Voriorsi već aktivno razmatraju opcije za trejd letonskog košarkaša, dok sam Porzingis duboko razmišlja o svojoj daljoj košarkaškoj budućnosti, pa čak i o potencijalnom okončanju profesionalne karijere.