Kari zabrinut zbog Porzingisa: Nismo razgovarali
Vreme čitanja: 2min | čet. 22.10.26. | 17:45
Goldent Stejt u velikim problemima zbog bolesti Kristapsa Porzingisa
Poraz od Los Anđeles Lejkersa na samom startu nova NBA sezone ostao je u potpunom senku goruće teme koja potresa San Francisko. Prva zvezda Golden Stejt Voriorsa, Stef Kari, priznao je da velika neizvesnost oko statusa Kristapsa Porzingisa ozbiljno remeti planove tima, ali je istovremeno naglasio da je zdravstveno stanje letonskog centra apsolutni prioritet.
Visoki Letonac trebalo je da predstavlja jedno od ključnih pojačanja i temelj unutrašnje linije Voriorsa u ovoj sezoni, ali za sada nema nikakvih naznaka kada bi mogao da se vrati na parket.
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Kari je nakon meča otvoreno govorio o izostanku saigrača i uticaju na rotaciju.
„Teško je iz svih razloga, pre svega za njega lično. Njegova dostupnost, uz postojeće izostanke koje imamo u timu, značajno utiče na zamisao i izgled naše ekipe i sve ono što možemo da uradimo na terenu.“
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Posebno zabrinjavajuće zvuči podatak koji je prva zvezda tima otkrila odgovarajući na pitanje da li se u skorije vreme čuo sa Porzingisom.
„Nisam razgovarao sa njim još od početka trening kampa.“
Uprava Golden Stejta zvanično je saopštila da Porzingis u neposrednoj budućnosti neće boraviti sa ekipom, uz napomenu da će svi dalji razgovori sa igračem i njegovim agentima ostati strogo unutar kluba. Međutim, dobro obavešteni novinar ESPN-a Šams Čaranija lansirao je pravu bombu izjavom da Voriorsi već aktivno razmatraju opcije za trejd letonskog košarkaša, dok sam Porzingis duboko razmišlja o svojoj daljoj košarkaškoj budućnosti, pa čak i o potencijalnom okončanju profesionalne karijere.