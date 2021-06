Da dva poraza na početku plej-of serije ne predstavljaju dovoljnu zalihu da Klipersi budu otpisani pokazali su dueli sa Dalasom i Jutim, a po istom principu tim iz Los Anđelesa razigrao se i protiv Finiksa (106:92) potvrdivši da je kraj borbi za veliko finale još daleko.

Odlično veče Džordža i Džeksona, uz skromno izdanje Bukera, povredu Pejna i promašaje Krisa Pola na koje od njega nismo navikli, uticali su da Klipersi stignu do prve pobede u finalnoj seriji zapadne konferencije.

Raspoloženi domaćin, iskoristio je nešto slaviji dan rivala i na najbolji način se revanširao za dva poraza u Finiksu. Sansi su korak u odnosu na rivala izgubili već pri kraju prve deonice, ali su se u drugoj četvrtini vratili u igru i čak stigli do vođstva. Rezultatska klackalica nastavljena je i u trećoj deonici, a nakon što su Klipersi stigli do dvocifrene prednosti bilo je jasno da će gosti veoma teško vezati treći uzastopni trijumf.

Prednost stečenu u trećoj četvrtini igrači Klipersa uvećali su na početku poslednjeg kvartala i brzo stigli do plus 18, međutim, gosti su smogli snage i još jednom pokušali da preokrenu rezultat. Serija 12:0 probudila je tračak nade Finiksa, ali je on brzo ugašen.

Najefikasniji akter susreta bio je Pol Džordž sa 27 poena, 15 skokova i osam asistencija, dok ga je Redži Džekson pratio u stopu sa 23 poena. Na drugoj strani najraspoloženiji je bio Ajton sa 18 poena, dok su po tri manje postigli Buker i Kris Pol. Upravo pomenuti dvojac može se okarakterisati kao odgovoran za poraz imajući u vidu a su asovi Finiksa uputili po sedam šuteva za tri i da je Buker pogodio samo jednom, a Pol dva puta.

Finalna serija zapadne konferencije igra se u četiri pobede, a naredni duel zakazan je za 27. jun, dok je šest utakmica na programu dva dana kasnije. Tim koji prvi stigne do četiri pobede u finalu će odmeriti snafe sa boljim iz duela Milvoki - Atlanta.

NBA - ZAPAD

Los Anđeles Klipers - Finiks Sans 106:92 (1:2 u seriji)

/Džordž 27 - Ajton 18/