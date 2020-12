Bivši igrači Crvene zvezde Kej Si Rivers i Bili Beron zabeležili su blede partije u Tel Avivu, ali je Zenit pronašao druge adute u svojim redovima i došao do desete pobede u Evroligi ove sezone - 78:72.

Sastav Ćavija Paskvala predvodio je raspoloženi dvojac Aleks Pojtres i Mateuš Ponitka. Prvi je postigao 16 poena i imao pet skokova i dve asistencije, dok je drugi ubacio dva poena manje, ali i imao sedam skokova i pet asistencija. Značajan doprinos slavlju gostujućeg tima dao je i Kevin Pengos sa 11 poena i šest asistencija. Kod domaćina je više od ostalih pružio Skoti Vilbekin. On je postigao 18 poena, uz četiri skoka i tri asistencije. Ipak, sjajnom Amerikancu je ponovo nedostajala adekvatna podrška u napadu.

Kej Si Rivers i Bili Beron nisu bili ni blizu izdanja iz meča sa Crvenom zvezdom. Prvi je za 24 minuta na parketu ubacio samo pet poena, uz jednu pogođenu trojku iz četiri pokušaja. Beron je na parketu proveo 13 minuta, uz tri ubačena poena.

Makabi je konce pogubio u trećoj deonici, koju je Zenit rešio u svoju korist rezultatom 25:17. Tada su gosti iz Sankt Peterburga od dva poena prednosti došli do +10 na kraju treće četvrtine. Domaćin je u finišu četvrte četvrtine uspeo da priđe na "minus četiri", ali je Zenit uspeo da zaustavi taj nalet.

Na sličan način do slavlja u Berlinu došao je i Žalgiris (74:71). Prevaga je takođe napravljena u trećoj deonici, koju je sastav Martina Šilera rešio u svoju korist sa ubedljivih 23:11 i sa minusa od šest poena na poluvremenu došao do "plus šest" pred početak četvrte četvrtine.

Blistali su Najdžel Hejes i Žofri Lovernj. Hejes je ubacio 18 poena i imao šest skokova, dok je Lovernj ubacio 16, uz sedam skokova. Kod Albe je Fontekio postigao 14.

EVROLIGA – 17. kolo

Utorak:

Himki – Olimpijakos 88:105

/Šved 22 - Slukas 25/

Efes – Real Madrid 65:73

/Micić 16 - Kozer 15/

Alba – Žalgiris 71:74

/Fontekio 14 - Hajes 18/

Makabi – Zenit 72:78

/Vilbekin 18 - Pojtres 16/

21.00: (1,70) Baskonija (14,5) Valensija (2,30)

Sreda:

18.45: (1,25) Fenerbahče (17,0) Asvel (4,40)

19.00: (2,30) Crvena zvezda (14,5) Panatinaikos (1,75)

19.30: (2,70) Bajern Minhen (14,5) Barselona (1,55)

20.45: (2,30) Olimpija Milano (14,5) CSKA Moskva (1,70)