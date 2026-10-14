Kem Pejn: Vratio bih se u Partizan; Majk Džejms je Kobi Brajant Evrolige

Amerikanac je u opširnom razgovoru za platformu SKWEEK govorio o odgovornosti koju preuzima u Efesu, ali se posebno osvrnuo na nekoliko nedelja provedenih u Beogradu. Partizan Mozzart Bet mu je ostao u lepom sećanju, a mogućnost povratka među crno-bele nije isključio. Iza njega su takođe i teške godine u Čikagu, odlazak u Kinu, povratak kroz Razvojnu ligu i NBA finale sa Finiksom, do kojeg je stigao nakon što mu je Monti Vilijams pružio priliku koja mu je, kako sam kaže, promenila život...

19.30: (1,35) Anadolu Efes (16,0) Bajern Minhen (3,70)

U Anadolu Efes ste stigli neposredno nakon što je Majk Džejms doživeo povredu zbog koje je završio sezonu. Koliki pritisak nosi zadatak da zamenite igrača takvog renomea?

"Naravno, veliki je pritisak. Ali, istovremeno, tek je početak sezone. On je sjajan evroligaški igrač, neverovatan evroligaški igrač. Već mi pomaže. Danas mi je poslao neke skauting izveštaje. Biće prilično teško, ali mislim da je zbog toga što je početak sezone ipak malo lakše. Mnogo je manji pritisak nego kada dođete usred sezone, jer se svi još upoznaju. Drago mi je što sam ovde i što mogu da se uklopim, ali molim se za njega. Nadam se da će se brzo oporaviti", počeo je Pejn razgovor za SKWEEK.

O kome vam je konkretno poslao skauting izveštaje?

"O Olimpijakosu. Poslao mi je dugačku poruku".

O nekom određenom igraču?

"Ma ne mogu to da vam kažem! O celom timu, o timu u celini. Svaka mu čast. I dalje je potpuno posvećen, i dalje pomaže ekipi i meni. To je ogromna stvar od igrača takvog renomea, tako da sam mu veoma zahvalan".

U Partizan Mozzart Betu ste proveli manje od dva meseca, pre nego što vas je Filadelfija vratila u NBA ligu. Šta ste tokom tog perioda naučili o evropskoj košarci?

"Naučio sam da se ovde igra dobra košarka. Stvarno volim da igram ovde. Nije mi bilo teško da se prilagodim. Navijači su neverovatni. Ovde mnogo više utiču na utakmicu nego u NBA. Na kraju krajeva, košarka je košarka, ali sviđa mi se kako se lopta kreće u Evroligi. Mislim da to odgovara mojoj igri".

Da li ste imali osećaj da ste u Beogradu ostavili nedovršen posao?

"Ne, mislim da sam uradio najbolje što sam mogao. Kao što ste rekli, bio sam tamo samo nekoliko nedelja. Volim Beograd, volim Partizan. Imao sam prilično dobro iskustvo. Bilo je lepo, bilo je dobro".

Da li biste se jednog dana vratili u Partizan?

"Da, ako mi ponude, sigurno. Definitivno bih razmotrio opcije. Ali pokušavao sam da se vratim u NBA, tako da nisam baš učestvovao na evroligaškom tržištu slobodnih igrača. Saslušao bih ponudu bilo kog tima. Volim da igram košarku. Nije važno za koji tim, jednostavno volim da igram".

Da li vam je NBA liga i dalje prioritet?

"Trenutno nije. Efes je prioritet".

A da li bi to ponovo mogao da postane narednog leta?

"Ne znam. Ići ću tamo gde me lopta odvede".

Koliko se pritisak igranja u Beogradu razlikuje od onog u NBA ligi? Da li je iskustvo iz Partizana promenilo vaš pogled na košarku?

"Ne. Već sam prolazio kroz mnogo toga što je bilo slično Partizanu. Igrao sam za Čikago i imali smo veoma tešku sezonu, a navijači baš nisu bili uz nas. Bio sam deo ekipe koja je gubila, dok su navijači želeli pobede. Na kraju se sve svodi na pobede. Ako pobeđujete, navijači će vas voleti. Ako ne pobeđujete, morate da računate na to da će biti nezadovoljni. Zato samo pokušavate da date sve od sebe kako biste dobili svaku utakmicu".

Bili ste izabrani u prvoj rundi NBA drafta 2015. godine, ali su nekoliko godina kasnije pojedinci iz organizacije Čikago Bulsa javno dovodili u pitanje da li vam je mesto u ligi. Koliko su vas takve kritike pogodile?

"Malo su me pogodile, ali zaista me nije bilo briga jer sam izabran na draftu. Dakle, očigledno sam NBA talenat. Nije me mnogo zanimalo. Ali, kao što sam rekao neposredno pre ovog pitanja, u Čikagu je bilo teško. Moraš da se izboriš sa tim. Ne možeš da brineš o onome što se priča sa strane. Moraš da se baviš svojom igrom".

Šta vam je bilo najteže tokom boravka u Čikagu?

"To što nismo pobeđivali. Osećam da sam pobednik. Volim da pobeđujem. Sve se kod mene vrti oko pobeda. Nije mi stvarno stalo do individualne statistike ili bilo čega sličnog. Samo želim da pobedim na kraju dana".

Od igranja u Kini i Razvojnoj ligi stigli ste do NBA finala 2021. godine sa Finiksom. Šta se promenilo tokom tog perioda?

"Verovatno bih rekao da su odlazak u Kinu uopšte i to što sam naučio da budem skroman bili presudni. Morao sam da napravim novi početak i nekako se vratim Kameronu iz 2015. godine. Velika zahvalnost Montiju Vilijamsu. Pozvao me je i doveo u 'mehur', i to mi je na neki način promenilo život".

Ne samo košarkašku karijeru, već čitav život?

"O, ceo život. Apsolutno, apsolutno. On mi je poput očinske figure. Naravno da imam roditelje, ali on je sjajan trener. Voli da podučava i definitivno mi je dao nekoliko saveta kojih se držim svakog dana. Jedan od njih bio je da uvek ostajem u sali, da pokušavam da poslednji izlazim iz nje, a prvi dolazim. To mi je ostalo".

Baš u tom trenutku razgovora za platformu SKWEEK pojavio se još jedan dobro poznat košarkaš - Dario Šarić. Pejn se zatim prisetio zajedničkih dana u Finiksu.

"I ovaj momak je bio u mojoj ekipi", kaže Pejn i dodaje:

"I on mi je pomogao u tom timu Finiksa. Pozdrav tim momcima. Stvarno su me gurali napred".

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Šta je generalno najteže u Evroligi, posebno za američke bekove koji dolaze iz NBA lige?

"Verovatno prilagođavanje načinu na koji se ovde igra. Malo je fizički zahtevnije. Sudije neke stvari dosuđuju drugačije, a postoji i jezička barijera kada razgovarate s njima. Ponekad misle da ste agresivni, a vi samo pokušavate da razgovarate, pa dođe do manjeg nesporazuma. To je bio moj problem kada sam došao u Partizan, komunikacija sa sudijama. Ali to je jednostavno drugačija košarka i sada, kada to znam, neću morati da brinem o tome".

Pošto ste igrali i u NBA ligi i u Evroligi, mislite li da Evropa može da postane ozbiljna dugoročna destinacija za afirmisane NBA igrače?

"Mislim da da. Mnogi momci imaju priliku da se osećaju kao da su ponovo na koledžu, da imaju kontrolu nad ekipom ili da uzimaju šuteve koje su uzimali dok su bili na koledžu. Ponekad je sve samo pitanje toga gde se osećate prijatno".

Da li vas Evroliga zaista podseća na koledž košarku?

"Pomalo. Nema pravila o tri sekunde u odbrani, zato kažem da je donekle slično. Odbrambene postavke su slične koledž košarci. U NBA ne možete da stojite u reketu, pa ima mnogo više prostora. U Evroligi je mnogo veća gužva".

Igrali ste sa Janisom Adetokumbom u Milvokiju, dok je Filadelfija, vaš bivši klub, sada dobila Lebrona Džejmsa. Koliko su vas iznenadili ovi događaji?

"Bilo je stvarno ludo igrati sa Janisom. Nikada nisam mislio da ću igrati s njim. Bilo je baš lepo videti kako izgleda njegova svakodnevica. Svakog dana nosim Janisove patike, pa sam verovatno zbog toga završio u njegovom timu".

Zaista?

"Apsolutno, apsolutno. On i Tanasis, to su moji momci".

Kako gledate na Janisov prelazak u Majami i Lebronov dolazak u Filadelfiju?

"Biće zanimljivo sa Janisom. Mislim da imaju zaista dobru ekipu. Imaju ozbiljnu šansu da stignu do finala Istočne konferencije, do šampionske serije, kao i Siksersi. Siksersi imaju sjajan tim, čak i mimo Lebrona, sa svim tim momcima koje su doveli".

Koji od ta dva transfera više menja odnos snaga u NBA ligi, Lebronov ili Janisov?

"Ne znam. Lebron. Kada vidite NBA, često pomislite na Lebrona, tako da bih verovatno rekao Lebron".

Da li je Lebron jedan od vaših košarkaških uzora?

"Ne. Ne želim da zvuči kao nepoštovanje, ali ja sam čovek Kobija Brajanta. Kod mene je sve Kobi Brajant. Neka počiva u miru. Nekada, kada se raspravljalo Kobi ili Lebron, ja sam bio na Kobijevoj strani".

Ko je najbolji igrač Evrolige? Ko je danas Kobi Brajant ovog takmičenja?

"Majk Džejms".

A ko je drugi najbolji?

"Vezenkov je neverovatan igrač, makar gledano sa strane. Drži glavnu reč već poslednje četiri ili pet godina. Tako da je izbor između njega i Majka Džejmsa. Ali Majk Džejms je u mom timu, zato Majk Džejms", završava Pejn razgovor za SKWEEK.

EVROLIGA - 5. kolo

SVE UTAKMICE EVROLIGE NALAZE SE U MOZZART RELAX BENEFITU

Utorak

Fenerbahče - Žalgiris 99:80

/Šilds 17 - Edvards 20/

Asvel - Crvena zvezda 82:84

/Gah 19 - Moneke 18/

Barselona - Makabi Tel Aviv u toku

Partizan Mozzart Bet - Panatinaikos 55:72

/Hejs 10 - Hejs Dejvis 14/

Baskonija - Dubai 79:93

/Sedekerskis 13 - Petrušev 17/

Olimpija Milano - Real Madrid 89:98

/Bolmaro 21 - Maledon 16/

Valensija - Olimpijakos 97:102

/Mirotić 19 - Montero 26/

Sreda

18.00: (1,35) Hapoel Tel Aviv (16,0) Bešiktaš (3,70)

19.30: (1,45) Anadolu Efes (16,0) Bajern Minhen (3,20)

20.45: (1,70) Pariz (15,0) Virtus Bolonja (2,40)

*** Kvote su podložne promenama