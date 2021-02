Boston Seltik igra promenjivo. Za ovaj momenat sezone to čak i nije tako strašno, ali u svlačionici Seltiksa se očigledno nešto desilo, promenilo što sve više utiče na rezultate.

Virus korona je umešao svoje prste i izbacio Džejsona Tejtuma iz jednačine na neko vreme. Sada već tradicionalno i povrede kroje formu Kelta, a sada su van stroja Džejlen Braun i Markus Smart.

Jedna od dve najtrofejnije franšize u istoriji NBA ima četiri poraza u proteklih šest utakmica i trenutno se nalazi na skoru 12-10. To je veliki pad u odnosu na 8-3 koliko je rezultat glasio u uvodnom delu sezone. Igre po principu “toplo-hladno“ sada su postale standardni deo repertoara ekipe Breda Stivensa i to najviše koriste Milvoki i Filadelfija da uvećaju prednost na vrhu tabele.

Osim već pomenutih problema, Boston sve više kuburi s rezultatima zbog rupa koje ekipa s visokim ambicijama, a to je bar plasman u konferencijsko finale, ne bi smeo da ima. Pre svega se to odnosi na nedovoljnu dubinu rostera, jer igre iskusnih kajli poput Kembe Vokera, Tristana Tompsona ili Džefa Tiga, nisu u okviru zamišljenih granica. Pogotovo se to odnosi na Vokera koga je povreda kolena potpuno izbacila iz ritma.

Kemba Voker (©AFP)

U nedavnom porazu od Sansa bio je na svega 4/20 iz igre, uključujući i 0/9 za dva poena. Trenutno se nalazi na 35,7 odsto pogodaka iz igre, te 30,8 odsto za tri poena. Takođe se dosta priča o rome da Bred Stivens ne dozvoljava Kembi da dovoljnu širinu kako bi koristio svoj napadački potencijal bar približno kako je radio u Šarlotu. To i nije realno pošto je u Hornetsima Kemba bio prvo ime i lider franšize. U Seltiksima je to Tejtum i Voker ima drugačija zaduženja.

Spekulacije kruže da je kriza u timu i pogotovo sa Kembom naterala upravu Seltiksa da se okrene ka tržištu i eventualno ispita opcije. Zbog korona krize tržište se zatvara 25. marta, a generalni menadžer Deni Ejndž je prošle sedmice govorio o nedostacima svog tima.

“Rekao bih da je najveći minus Bostona nedovoljan broj odličnih igrača i pogotovo šutera“, izjavio je Ejndž.

U modernoj košarci šut je postao sve, pa se tako Boston navodno opredelio da potraži adekvatnog strelca koji bi mogao da se uklopi u timski profil. Davis Bertans i Harison Barns su prve mete, ali ne i lako dostižne. Novinar portala Ringer Kevin O’Konor objavio je nedavno na društvenim mrežama da su ga “menadžeri nekoliko NBA klubova zvali da mu kažu da je je Boston spreman da izađe na tržište“.

Boston ima ogroman “trade exception“ u visini od 28.000.000 dolara kada su potpisali i zatim trejdovali Gordona Hejvorda u Šarlot. Deo američke košarkaške javnosti veruje da će Boston pokušati da nađe plejmejkera s obzirom na situaciju s Tigom i Kembom. U toj konkurenciji jedino je Pejton Pričard pozitivno iznenadio. Pričard je trenutno na nešto više od osam poena po utakmici što je premalo za šutera kakav nedostaje Bostonu, ali trenutno orbitira oko čuvenog statističkog trougla “50-40-90“ (50 odsto šuta iz igre, 40 odsto za tri i 90 odsto slobodna bacanja). Trenutno je na 49,5 odsto iz igre, 40,2 odsto za tri i 90 odsto sa penala.

