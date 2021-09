Kiša koševa, drama i trijumf Igokee u poslednjim sekundama: Sjajan otpor Borca, Hejl promašio pobedu (VIDEO)

Ušla je Igokea u meč kao veliki favorit, ali je Borac pokazao da će u tekućoj sezoni biti tvrd orah. Skupo su prodali kožu u Laktašima Čačanina, kraju imali priliku i da slave, ali je Hanter Hejl ostao kratak. Ambiciozno je šutirao sa zvukom sirene, ali je bio neprecizan. Tako je Džejms Robinson izrastao u heroja Igosa, pošto su njegovi poeni na tri sekunde do kraja obezbedili trijumfalan start domaćinu u novoj takmičarskoj godini - 91:89.





Sjajnu košarkašku predstavu pružili su košarkaši Igokee i Borca. Domaćin je bolje otvorio meč, kontrolisao stanje stvari na terenu, ali se po povratku sa pauze četa Marka Marinovića raspucala, stigla do preokreta i velike prednostič. Ipak, domaćin se vratio u poslednjem kvartalu, stigao do nove prednosti, a u dramatičnoj završnici i do trijumfa.

Sjajno šutersko izdanje obe ekipe, pogotvu domaćina. Igosi su ubacili 11 trojki uz 46 odsto preciznosti. Borac je čak postigao dve više, ali je imao i sedam dodatnih pokušaja (13/31 - 42 odsto). Gosti su čak bili bolji na skoku, imali 10 ofanzivnih (31:28), kao i četiri asistencije više od rivala, ali nije vredelo. Igokea je sakupila devet ukradenih lopti, Čačani tri. Zaista su na kraju nijanse odlučivale. Podsetimo da je u sezoni za nama Igokea igrala plej-of regionalnog šampionata, dok se Borac do poslednjih trenutaka grčevito borio za opstanak. Uspeli su Čačani tokom leta drastično da smanje razliku i utisak je da će imati dobru sezonu. Ali da ne trčimo pred rudu...

Na kraju su pobednički sastav sa po 15 poena predvodili junak Robinson i Markel Starks (sedam asistencija). Ispratio ih je bivši igrač Mornara Antabija Voler sa 13, koliko je dodao i reprezentativac Srbije Dalibor Ilić. Dvocifren sa 11 poena i bivši košarkaš Partizana Nikola Tanasković.

Kod Borca su se izdvojili Hejl sa 17 poena i osam asistencija, kao i Lautaro Lopez, kojem je jedno završno dodavanje nedostajalo za dabl dabl (14 poena). Odličan i Nemanja Todorović sa 17 poena (3/4 za tri), dok je 15 dodao iskusni centar Ivan Marinković. Dvocifren sa 12 i Marko Pecarski.





Domaćin je na prvi odmor otišao sa šest poena prednosti (21:15). Borac ipak nije dozvoljavao protivniku da se odlepi, ali nije imao snage da dođe do preokreta. Pauza je izrazito prijala gostima, koji su pakleno odigrali treću četvrtinu. Ubacili su pet trojki (po dve Hejl i Lautaro Lopez), probudio se i Pecarski i ubacio sedam poena.

Nije se Bajićeva četa predavala, istopila je i 10 poena minusa, stigla do novog vođstva i uvela meč u neizvesnu završnicu. Igralo se koš za koš, u ključnim trenucima je odgovornost preuzeo Aleksa Radanov, koji do poslednjih par minuta odlučujuće četvrtine nije postigao nijedan poen. Kada se lomilo, ubacio je trojku, dva puta izašao na liniju penala i ruka mu nije zadrhtala. Lopez je blistao na drugoj strani i sve je stalo u poslednjih par sekundi.

Ostalo je šest do kraja, Bajić je nacrtao akciju, lopta je došla u ruke Robinsona, koji sa vrha reketa pogađa težak šut za dva poena i na tri sekunde do kraja donosi prednost Igokei. Odmah je Borac krenuo u poslednji napad, Hejl je rešio da preuzme odgovornost, šutirao je sa centra i promašio.









ABA LIGA - 1. KOLO

Petak

Mornar Bar - Cibona 77:87

/Mihailović 18 - Prkačin 24/

Crvena zvezda - Split 97:61

/Ivanović 20 - Čampara 10/

Subota

Igokea - Borac 91:89

/Robinson, Starks 15 - Todorović, Hejl 17/

21.00: (1,17) Cedevita Olimpija (20,0) Krka (5,50)

Nedelja

12.00: (1,25) Mega (17,0) Studentski centar (4,40)

19.00: (1,07) Budućnost (25,0) FMP (8,50)

Ponedeljak

18.00: (6,00) Zadar (20,0) Partizan (1,15)

*** Kvote su podložne promenama