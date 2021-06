Pre 20 godina Pau Gasol je vodio Barselonu do titule u Španiji, a potom se otisnuo u NBA. Vratio se na zalasku karijere, a vreme kao da je stalo. Ponovo se bori za najsjajniji trofej u domovini. Fascinira podatak da je veteran prva figura predstojećeg Klasika, koji će odlučiti ko će na tron španske košarke (18.30). S jedne strane je tim često nazivan sa prefiksom "super", s druge ekipa koja je ispisala istoriju ACB lige. Barselona i Real Madrid. Spektakl je zagarantovan.

Forma je prolazna, klasa je večna. Rečenica skovana kao omaž sportistima koji su čitavim tokom karijera znali samo za jedan nivo - najviši. Na manje od mesec dana do 41. rođendana, Pau Gasol se sa Barselonom bori za titulu španskog šampiona. Pre samo dve godine činilo se da će svojevremeno treći pik sa NBA drafta okačiti patike o klin. Ipak, vratio se da odigra poslednji ples.

Daleko od toga da Španac ima sporednu ulogu u timu Šarunasa Jasikevičijusa. Telo mu jednostavno ne dozvoljava da provodi više od 15, 20 minuta na parketu po utakmici, ali i to je dovoljno velikom majstoru da ostavi pečat, što se najbolje oslikava kroz njegove brojke u ovosezonskom plej-ofu. Sa 40 godina je nastavio da obara rekorde. Za oko 15 minuta u igri beleži prosečan indeks korisnosti 18,2! Kada se to podeli, dolazimo do podataka da centar Blaugrane po minutu upisuje 1,2 indeksna poena. To je najbolji rezultat u doigravanjima i to ubedljivo. Ostavio je iza legendarnog Arvidasa Sabonisa (0,97), Voltera Berija (0,93) i brata Marka Gasola (0,93). Kada bi njegovu statistiku rastegli na 40 minuta po nastupu, došli bi do brojki od 32 poena i prosečne valorizacije 48. Cifre koje bi zasenile svakog igrača u dosadašnjem plej-ofu, ali i indeks korisnosti kojim bi na zalasku karijere Gasol ispisao istoriju španske košarke.

Neverovatno je da je za 15 minuta veteran sposoban da promeni tok utakmice, da sa 40 godina starosti i dalje dominira, često i protiv duplo mlađih igrača. Zato slobodno može da se kaže da će velikan svetske i evropske košarke predvoditi katalonski klub u predstojećem finalu, gde će na megdan izaći najvećem rivalu - madridskom Realu.

Oprostio se 2001. godine od voljenog kluba, ali i evropske košarke kao najkorisniji igrač finala španskog prvenstva. Barselona je počistila upravo Real (3:0), a kao zvezda u usponu i igrač sa potencijalom za velike domete (malo je reći da ih je dosegao), Gasol je u prvom meču upisao 12 poena i 11 skokova (indeks 20), u drugom 17 poena i šest uhvaćenih lopti (indesk 24), dok je u trećem eksplodirao sa 22 poena i 10 skokova (indeks 37). Bilo je jasno da je i više nego spreman za najveću scenu - NBA. Kao trećeg pika su ga odabrali Atlanta Hoks, a posle trejda završio je u Memfis Grizlis, da bi se kasnije kao igrač Los Anđeles Lejkersa okitio i sa dva šampionska prstena u najjačoj košarkaškoj ligi na planeti.

Dve duge decenije, šest Ol-star učešća, tri medalje sa Olimpijskih igara (dva srebra i bronza), jedne sa Svetskog prvenstva (zlato) i čak sedam sa kontinentalnih smotri (tri zlata, po dva srebra i bronze) kasnije, Gasol ponovo izlazi na megdan starom rivalu.

Realov put do finala bio je najpre istorijski, ali je zbog silnih povreda potom postao trnovit. Četa Pabla Lasa je pretrpela tek dva poraza u regularnom delu sezone (34-2) i sa najboljim rezultatom u istoriji ACB lige stigla do plej-ofa. Naravno, sa prvog mesta na tabeli. U prvoj rundi je počistila Gran Kanariju, ali su usledili problemi. Serhio Ljulj, Nikolas Laprovitola i Alberto Abalde su se povredili, van stroja su već bili Entoni Rendolf, Trej Tompkins i Felipe Rejes, pa je malo nedostajalo da rezultat za pamćenje iz ligaškog dela ostane umrljan neuspehom u doigravanju. Ipak, Ljulj je stisnuo zube i odigrao majstoricu sa Valensijom. Još jednom je dokazao strašan mentalitet i da je spreman na sve za ekipu, pa je u odlučujućem duelu ubacio 13 poena uprkos problemima sa mišićima, a pritom je pogodio i neke nemoguće šuteve - u svom stilu.

Iskusni Španac bi trebalo da pomogne ekipi i u završnim borbama, u klubu se nadaju da bi Laprovitola mogao da se vrati u jednom trenutku, dok je Alberto Abalde konačno završio sa rehabilitacijom, ali je veliko pitanje da li će biti spreman da pomogne. Ipak, dokazao je Real da ima dovoljno oružja i nema sumnje da će učiniti sve da prigrli titulu.

Barselona je sa druge strane u plej-of ušla posle razočaranja u finalu Evrolige. Pretrpela je poraz od Anadolu Efesa u borbi za najsjajniji pehar u Evropi, pa je posle emotivnog pražnjenja teže od očekivanog došla do borbe za novi trofej. Ipak, opravdala je ulogu favorita kao drugi najbolji tim iz regularnog dela sezone. Posle pobeda od 2-1 u serijama sa Huventudom i Tenerifeom zakazala megdan sa ljutim rivalom.

Jasikevičijus nema većih kadrovskih problema, sa najjačim snagama ulazi u završne obračune za pehar, pa zbog toga ima ulogu favorita.

Real Madrid i Barselona su najtrofejniji timovi u Španiji, Blankosi su osvojili 35 titula, Katalonci 18. Ipak, u ACB eri Barsa vodi: 15 titula je osvojila je u novom formatu, dok je Real do trona stizao u 13 navrata otkako se igra plej-of. Do sada su se veliki rivali sastajali u 15 finala, Madriđani su uspešniji sa 9-6. U tri poslednja, na pobedničkoj strani bio je Pablo Laso. Ukupno su se kroz istoriju ACB lige Real i Barsa sastajali u 205 navrata, Kraljevski klub ima 109 trijumfa, Katalonci 95, dok je jedan duel završen bez pobednika.

U sezoni na izmaku su se veliki rivali već sastajali u šest navrata. Barselona je upisala četiri trijumfa (uključujući i pobedu u finalu Kupa kralja), Real je dva puta slavio (jednom i u borbi za trofej Superkupa).

Barsino najjače oružje je šut za tri poena i prema tom statističko parametru je bila najbolja u ligi tokom regularnog dela. Jasno, Kajl Kjurik dominira u tom segmentu. Sa druge strane, Real se oslanja na unutrašnju igru (delom i zbog povreda i brojnih promena u spoljnoj liniji). Najbolji je tim u prvenstvu po broju skokova i blokada i u plej-ofu se prilično oslanja na centarski tandem Edi Tavares - Vensan Poarije.

Dileme nema, čeka nas atomska košarka i borba do poslednje kapi znoja. Real ima prednost domaćeg terena, pa će seriju koja je skraćena na maksimalno tri meča, zbog dogovora FIBA i nacionalnioh liga, otvoriti u svom Vizink centru. Drugi meč zakazan je za utorak u Palau Blaugrani (22.00), dok će se, ukoliko bude bilo potrebe, majstorica odigrati u četvrta u Madridu (22.00).

ACB LIGA - FINALE (PRVI MEČ)

Nedelja

18.30: (2,55) Real Madrid (14,5) Barselona (1,60)

