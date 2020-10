LeBron Džejms će u decembru napuniti 36 godina, u NBA ligi je od 2003. i ima osvojena 3 naslova prvaka. Isto toliko puta je bio MVP finala, 4 puta MVP sezone, 13 puta izabran u najbolju petorku lige, 5 puta u najbolju obrambenu petorku lige, 16 puta na All-Star utakmicu...O svim rekordima i uspesima koje je Džejms napravio za vreme svoje karijere će se pisati još godinama, njegovo iskustvo se jasno vidi u svakoj akciji na terenu, ali i takav igrač zna da napravi bitnu grešku poput one koje je LeBron napravio u trećoj utakmici NBA finala.

Bilo je to negde u prvoj četvrtini, kada su Lejkersi sustizali prednost koju je imao Majami. LeBron se obratio Džimiju Batleru i rekao mu 'U problemima ste'. Takozvani trash-talk je divna stvar, čovek koji je doktorirao na njemu, Redži Miler, davno je rekao kako je uživao protivnicima ući u glavu i rečima ih naterati da prave košarkaške greške, ali treba znati protiv koga i kako ući u obračun rečima. Džimi Batler nije tip kojeg želite dodatno da motivišete kao da je potrebno dodatno motivisati čoveka kojeg je majka, kad je imao 13 godina, izbacila na ulicu, čoveka koji nije dobio stipendiju niti jednog sveučilišta iz prve divizije pa je do Marketa došao zaobilaznim putem, čoveka koji je na draftu izabran kao 30. pik jer niko ranije nije hteo da ga uzme, čoveka kojeg je pratila fama da je loš drug u svlačionici nakon neslavnih epizoda u Minesoti i Filadelfiji. Taj čovek je sve što je do sada napravio u karijeri napravio isključivo svojim radom, svojom ogromnom mentalnom snagom koja nije dopuštala nikome da bude bolji od njega. Ušao je Džimi Batler u treću utakmicu znajući da u njoj neće biti Gorana Dragića i Bema Adebaja, znao je da mora dati sve od sebe da bi Majami uspeo da dođe do slavlja. I dobro je krenuo, sve je bilo kako treba, a onda mu je LeBron dao dodatni turbo pogon.

Znamo kako je sve završilo. Batler je odigrao 45 minuta, ubacio 40 poena te imao 13 asistencija i 11 skokova, a to je bila jedna od najboljih individualnih partija u istoriji NBA finala. I onda je, na kraju utakmice, kada je sve bilo gotovo, on poručio Džejmsu 'U problemima ste'. To je bila ona konačna pobeda, šlag na tortu, odnosno jagoda na vrhu tog šlaga u trećem okršaju Lejkersa i Majamija u NBA finalu.

Ali, jesu li Lejkersi stvarno u problemima? Činjenica je da je tim iz Los Anđelesa i dalje favorit za osvajanje naslova i da je, kako bi se to reklo, njihovo da izgube ovaj prsten. Batlerova, odnosno Majamijeva pobeda u trećoj utakmici spasila je finale koje je pretilo da bude jedno od najmanje zanimljivih u istoriji NBA lige, ali i dalje je sve u rukama LeBrona i društva. Ali da su se neke stvari promenile - to jesu.

Kao prvo, Majami je ovim slavljem kupio vreme, vreme koje je potrebno za barem kakav-takav oporavak Adebaja i njegov povratak u seriju. Dragića ne očekujemo da vidimo jer je povreda slovenačkog košarkaša ipak puno ozbiljnija i on rizikuje kraj karijere ako bi se nespreman vratio na teren. Adebajo je jako važan igrač Hita, vrlo je moguće da bude spreman i za četvrtu utakmicu koja se igra noćas, a gotovo pa da je sigurno da će igrati u petoj koja se igra u noći s petka na subotu. S Adebajom Majami dobija dodatnu snagu, čoveka koji se može boriti s Entonijem Dejvisom pod košem i čoveka koji može rasteretiti Džimija Batlera. Bez obzira što je jasno da Adebajo neće biti potpuno zdrav kad zaigra, s njim na parketu Majami ima više šanse za eventualno iznenađenje uz jedan uslov. Očekujemo da Erik Spolstra potpuno odustane od ideje da Adebajo igra protiv Dvajta Hauvarda ili Džavala MekGija i igra celo vreme protiv Dejvisa. U toj ulozi Adebajo ima najviše šanse da napravi važnu stvar za ovo finale, a ako će Frenk Vogel insistirati da uz Dejvisa većinu utakmice igra s centrom, to je rizik koji Majami mora da prihvati.

Doduše, kako se Vogel svaki put nakon poraza Lejkersa u plejofu prilagođavao, očekujemo da to napravi i za četvrtu utakmicu i to bez obzira hoće li ili ne igrati Adebajo. Naime, Majami je u prethodne dve utakmice, s Majersom Leonardom i Kelijem Olinikom na 'petici' igrao sistemom 'five out', odnosno sa svim igračima van reketa u napadačkom delu igre. S time je dobio mogućnost da Batler kreira napade okružen s četiri igrača koji mogu pogoditi trojku, a to je problem za Hauvarda i MekGija koji nisu dovoljno brzi za istrčavanje na šut i zatvaranje reketa. Doduše, ako Adebajo ipak bude igrao stvari se menjaju jer on ne puca trojke, ali i s njim na parketu je za Lejkerse bolje da uz Dejvisa igra, recimo, Markif Moris nego neki od dva centra.

Lejkersi definitivno moraju dobiti više od Dejvisa koji je treću utakmicu odigrao dosta loše. Zbog problema s ličnim greškama nije ni bio puno na parketu, ali i u ono vremena koje je igrao nije bio toliko agresivan, za 33 minute imao je samo 9 šuteva što je nedopustivo za igrača njegove razine. LeBron pre dve večeri nije bio loš, dobili su Lejkersi solidne partije od Morisa, Kuzme pa i Ronda, ali očigledno je da je Dejvis ključ cele priče oko njihovog osvajanja naslova. Ako je on pravi, onda je i Lejkersima lakše. Tim iz Los Anđelesa definitivno treba da poradi i na kontroli poseda jer su u trećoj utakmici imali previše izgubljenih lopti. S Dejvisom, kontrolom lopte i brzom tranzicijom ne verujemo da mogu izgubiti i drugu utakmicu zaredom, a mogli bi se kladiti da će oni posebno žestoko ući u prvu četvrtinu kako bi odmah pokazali Majamiju da je ono šta se dogodilo pre 48 sati bila čista slučajnost.

Šta se Majamija tiče, dosta toga će zavisiti od toga hoće li Adebajo da igra. S njim će odbrana dobiti na čvrstoći, a Batler partnera koji može kreirati napad, ali i bez njega je ekipa Hita pokazala da može da iznenadi. Doduše, teško je, ali ne i nemoguće očekivati da će Batler opet imati onakvu utakmicu, ali možda mu i nije potrebna ako će šuteri Majamija napokon imati pravo veče. Posebno se to odnosi na Dankana Robinsona kojeg Lejkersi posebno čuvaju i koji je u prve tri utakmice ubacio samo 5 od 20 pokušanih trica. Znamo da je to igrač koji je u stanju povezati 3-4 lude trice u par minuta, a to razbija svaku odbranu na svetu. Majamiju je on definitivno potreban u najboljem izdanju, a videćemo hoće li Spolstra možda postaviti neke nove akcije za njega. Uz to, bez obzira hoće li Adebajo da igra, Majami može da dobije ponešto i od Kelija Olinika koji je odigrao dobre dve utakmice i koji stvarno smeta Vogelovoj ideji igranja s jako visokom postavom. Doduše, ako trener Lejkersa odluči da izbaci Hauvarda i MekGija iz rotacije, a to nas ne bi čudilo jer se već desilo protiv Hjustona, onda bi se Olinikova uloga smanjila.

Sve u svemu, zahvaljujući čudesnom Džimiju Batleru večerašnji meč čekamo s puno više uzbuđenja nego prošli. Lejkersi su i dalje veliki favoriti, bilo bi čudo da ne osvoje naslov, ali čuda mogu da se dese. Ako ne verujete u njih, verujte barem u Batlera.

