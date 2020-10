Kada su Los Anđeles Lejkersi prošle sezone šeasti put u nizu ostali bez plej-ofa, Lebron Džejms obećao je navijačima da suša neće još dugo trajati. I Kralj je ispusnio obećanje. U godini u kojoj se Amerika bori sa opakom pandemijom koronavirusa i rasnom netrpeljivošću, te u godini u kojoj je franšiza ostala bez svoje omiljene ikone - Kobija Brajanta, Lejkersi su ponovo dotakli zvezde i došli do možda i najvažnije od 17 titula šampiona NBA lige. Prve posle punih deset godina. Kruna je stavljena noćas, pošto su Jezerdžije u šestom susretu finalne serije tukle Majami sa 106:93.

Do prstena koji ih stavlja uz rame Boston Seltiksima (dve franšize sada su izjednačene na vrhu večne liste) Lejkerse je vodio Lebron Džejms. A ko bi drugi? Njegov pečat izgledao je ovako: 28 poena, 14 skokova i 10 asistencija. Tako je King Džejms postao prvi igrač u istoriji najjače lige sveta kome je pošlo za rukom uzme MVP titulu igrajući za tri različita tima.

On je ujedno po četvrti put uzeo MVP nagradu finala i u tom segmentu samo je Majkl Džordan ostao ispred njega sa šest takvih priznanja. Dovoljno da se širom SAD-a i celog sveta po ko zna koji put pokrenu debate i rasprave: ko je sad najveći svih vremena?

"I dalje mislim da imam šta da dokažem. To me pokreće", kazao je Lebron posle 260. utakmice u plej-ofu, sa cigaretom u ustima. "Bez obzira na sve što sam uradio do ovog trenutka i dalje postoji malo sumnje kada me upoređuju. Kažu: da li je uradio ovo, da li je uradio ono... Imajući to u glavi osećam se kao da imam još toga da dokažem i to me zaista gura napred. Želim poštovanje koje zaslužujem".





U saradnji sa Entonijem Dejvisom, jednom od ključnih akvizija, Džejms je vodio Lejkerse do prvog mesta u Zapadnoj konferenciji, a onda i do samog trona, uz 16:5 odnos pobeda i poraza u plej-ofu. Obrva je i noćas bio na visokom nivou sa 19 koševa i 15 skokova...

"Odmah posle Kobijeve tragedije rekli smo da igramo za njega, da ćemo pobediti za njega. I uspeli smo. Ovo smo uradili u slavu Kobija Brajanta", kazao je vidno uzbuđeni Dejvis.

U trijumfu Lejkersa istakli su se još Radžon Rondo sa 19 poena, Kentavijus Kaldvel Poup sa 17 i Deni Grin sa 11. Na drugoj strani najbolji je bio Bam Adebajo (25 koševa i 10 skokova), a pratili su ga Džimi Batler i Džej Krauder (po 12).

Lakers’ LeBron James calls his mother to celebrate fourth title pic.twitter.com/hwSQHWyVkR — Ben Golliver (@BenGolliver) October 12, 2020

Zanimljivo da su Lejkersi šesti meč dobili najlakše od svih prethodnih i pitanje pobednika rešili već posle prvog dela igre kada su stekli 28 poena viška. Drugu četvrtinu rešili su u svioju korist sa čak 36:16. Razlika sredinom treće deonice išla i do +36, kada je na semaforu stajalo 82:46. Od tog trenutka pitanje je bilo samo hoće li se Majami makar upristojiti i izbeći blamažu.

Hitu nije pomoglo ni to što se posle povrede u sastav vratio Goran Dragić... Batleru ništa nije polazilo od ruke, Adebajo je loše skakao i pravio mnogo grešaka. S druge strane Rondo je sipao trojke i bio velika podrška Džejmsu u Dejvisu. Pa kad se uključio je i Kaldvel Poup trener Majamija Erik Spolstra mogao je komotno da baci peškir na teren.





LOS ANĐELES LEJKERS: Džejms 28 (14sk, 10as), Dejvis 19 (15sk), Kaldvel Poup 17, Grin 11, Kuzma 2, Moris 3, Karuzo 4, Rondo 19, Hauard 3.

MAJAMI: Batler 12 , Hiro 7, Robinson 10, Krauder 12, Nan 8, Adebajo 25, Dragić 5, Olinik 9, Hil 5.