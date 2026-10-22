Ko su pojačanja crno-belih: Rivsu se klanjao legendarni Džon Kalipari, Franks može da preti u šutu
Vreme čitanja: 5min | čet. 22.10.26. | 16:15
Crno-beli su rešili pitanje beka i krilnog centra, a mi vam predstavljamo novi tandem
Kada je na red došao težak raspored, postalo je jasno da je rotacija Partizan Mozzart Beta kratka i da ovom sastavu i te kako fali pojačanja na nekoliko pozicija. Znalo se i videlo koliko igra crno-belih zavisi od Karlika Džonsa, kao i to da je napadačka produkcija prilično okrnjena onog momenta kada se zaustavi sjajni plej, pa je igrač sa poenima u rukama nešto što je ovakvom Parnom valjku više nego potrebno.
Najavljivalo se da je Partizan Mozzart Bet na tržištu i u potrazi za igračima koji mogu da budu pojačanja za postojeći igrački kadar, a onda su crno-beli kao grom iz vedra neba u sredu uveče obelodanili da je Antonio Rivs novi član Partizana. Jasno je, da Amerikanac nije preterano poznat većem delu ovdašnje košarkaške publike, ali njegov CV, način igre i košarkaški razvoj mogu da hrabre sve one koji sa nestrpljenjem čekaju da ga vide u akciji.
Izabrane vesti
Jeste Rivs izabran kao 47. pik na draftu od Orlanda, potom odmah prosleđen u Nju Orleans za koji je igrao 44 utakmica, a lane bio deo Šarlota, ali ono što je najveća preporuka u njegovoj radnoj biografiji jeste igranje na univerzitetu Kentaki. Rivs je poslednje dve godine proveo na jednom od najvećih koledža (pre toga bio na Ilinoju) na kojem je radio sa čuvenim Džonom Kaliparijem.
Legendarni trener je tokom svoje karijere brusio dijamante poput Derika Rouza, Džona Vola, Entonija Dejvisa, Devna Bukera, Karla Entonija Taunsa, Bema Adebaja i mnogih drugih, često je znao i lično da se oglasi zbog Partizanovog novajlije i svaki put je to bilo sa oduševljenjem.
"Tako sam ponosan na Antonija Rivsa. Svojim radom je postao NBA igrač. Strelac je koji pogađa iz svih pozicija, a uz to je postao odbrambeni igrač i skakač. Bilo mi je veliko zadovoljstvo što sam mu bio trener i gledao kako napreduje", reči su Kaliparija nakon što je momak iz Čikaga izabran na draftu.
Nije ovo jedini slučaj u kojem je Kalipari odao naklonost Rivsu. Čuveni stručnjak je jednom prilikom govorio o tome kakva je radna etika sada već bivšeg igrač Nju Orleansa.
"Znate, bio je u sali prošle noći posle večere. Šutirao je 400 dodatnih šuteva, a ukupno 1.400 tokom jučerašnjeg dana i od toga 400 posle večere. Bio je tamo potpuno sam, ali je mašina zabeležila svaki njegov šut", istakao je Kalipari.
Čak su i ljudi sa zavidnim iskustvom iz sveta skautinga, poput proslavljenog Predraga Drobnjaka, govorili više puta o tome koliko je Rivs igrač zanimljiv za evroligaško tržište i neko ko bi zbog svojih karakteristika mogao da napravi razliku. Dakle, Partizan Mozzart Bet je dobio igrača sposobnog da dejstvuje na više pozicija, iako je potpuno jasno da se najkomfornije oseća kao čist šuter, a tek onda može da bude ispomoć kao sekundarni kreator i u nekim postavkama kao nisko krilo.
Amerikanac je u jedinoj pravoj NBA sezoni za Nju Orleans imao brojke od 6,89 poena i 1,4 skoka, dok je u Dži ligi dominirao, pa je tako u dresu Birmingema beležio 24,9 poena, 5,9 skokova i 2,1 asistenciju, a lane za razvojni tim Šarlota 17,1 poen i 3,8 skokova.
Kada se pogleda način njegove igre, tokom karijere je demonstrirao da nije jednodimenzionalan skorer, već neko ko može da napadne koš sa obe ruke, pogodi flouter, iskreira sebi šut za tri ili sa poludistance, a crno-beli su se u prethodnim utakmicama mučili upravo u situacijama u kojima gotovo niko nije mogao da napravi prednost u igri jedan na jedan i dođe do poena. Takođe, Rivs je neko ko koristi blokove i pogađa u velikom procentu kada je sam i iz kretnji (prošle sezone 54,8 posto uspešnosti za tri).
Deluje da bi ovo mogao da bude pun pogodak za crno-bele, ali i on mora da e navikne na kontakt, daleko čvršće odbrane koje znaju da naprave problem gotovo svakom ko dolazi iz Dži lige. Svakako da ukoliko hoće da bude pojačanje, novajlija mora da pruži znatno više od Itana Tompsona koji takođe (još) nije pokazao pun potencijal.
Kada je reč o visokim pozicijama, e tu je muka za Parni valjak. Nema Dereka Vilisa koji se povredio u prvom meču sezone, a na pauzi je i Tonje Džekiri. Crno-belima je i te kako bilo potrebno da nađu krilnog centra i rasterete Nikolu Tanaskovića, pa je tako paraf na ugovor stavio Robert Franks. Naravno, on je tek anoniman ovdašnjoj javnosti, pa je tako potrebno reći da se školovao na Vašington Stejtu, potom nije draftovan 2019. Usledilo je igranje u Dži ligi, uz kratkotrajni angažman u Orlandu (sedam utakmica u sezoni 2020/2021), a potom odlazak na istok.
Iskusni krilni centar, rođen 1996. godine, gradio je karijeru u Australiji i Japanu, uz sitno zadržavanje u Hapoel Gilboa Galilu 2023. Poslednja dva prava angažmana imao je u Zemlji izlazećeg sunca gde je igrao za Nagoju i Ibaraki. Bila je tu kratkotrajna epizoda u kineskom Nanđingu za koji je ove sezone odigrao dve utakmice i ukupno upisao četiri poena i osam skokova. Naravno, uzorak iz Kine je marginalan i nije merodavan za bilo kakvo ocenjivanje.
Kada je reč o njegovim angažmanima, pogotovo u Japanu, potrebno je reći da je igrač koji ima poene u rukama i da se stiče utisak da je više nego pouzdan šuter za mesto krilnog centra (poslednja sezona 40,3 posto). Naravno, retko kada su to pozicije iz driblinga, već se uglavnom odlučuje za spot-ap šuteve. Nije baš neko ko često igra u reketu, niti primarno napada obruč leđima, već igra licem, ukoliko mu se zatvori opcija šuta. Ono što je takođe primetno jeste da ima osećaj za asistenciju i puštanje pasa prema saigračima.
MOZZART RELAX radi za tebe – Tvoj tim povede sa 16 razlike, i tip kec ili dvojka je odmah dobitan
U Japanu je bio veliki potrošač lopti, što ovde gotovo sigurno neće biti slučaj, ali svakako da se od njega očekuje da napadne odbranu rivala. Prošle takmičarske godine je u dresu Ibarakija imao 17,1 poen, 6,9 skokova i 3,5 asistencije u proseku, ali je jasno da je igranje u Evropi, a pogotovo u Evroligi, neka potpuno druga priča i znatno viši nivo košarke. Nije zaštitnik obruča, čovek koji lovi blokade i takođe je potrebno videti kako će se on uklopiti u ratnički Partizan koji je do sada pravio rezultate svojom defanzivom.
Sve u svemu, crno-beli mogu da dobiju poene u napadu, što je ovom timu više nego potrebno. Predvideti učinak novajlija, bilo bi neozbiljno i nezahvalno, svakako da se više očekuje od Rivsa, a Franks bi bio pojačanje ukoliko bi uspeo da odmeni Tanaskovića, da mu prostor za predah i pogodi nekoliko trojki, baš kao što je to činio u Japanu.