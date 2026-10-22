Ko su pojačanja crno-belih: Rivsu se klanjao legendarni Džon Kalipari, Franks može da preti u šutu

Najavljivalo se da je Partizan Mozzart Bet na tržištu i u potrazi za igračima koji mogu da budu pojačanja za postojeći igrački kadar, a onda su crno-beli kao grom iz vedra neba u sredu uveče obelodanili da je Antonio Rivs novi član Partizana. Jasno je, da Amerikanac nije preterano poznat većem delu ovdašnje košarkaške publike, ali njegov CV, način igre i košarkaški razvoj mogu da hrabre sve one koji sa nestrpljenjem čekaju da ga vide u akciji.

Kada je na red došao težak raspored, postalo je jasno da je rotacija Partizan Mozzart Beta kratka i da ovom sastavu i te kako fali pojačanja na nekoliko pozicija. Znalo se i videlo koliko igra crno-belih zavisi od Karlika Džonsa , kao i to da je napadačka produkcija prilično okrnjena onog momenta kada se zaustavi sjajni plej, pa je igrač sa poenima u rukama nešto što je ovakvom Parnom valjku više nego potrebno.

Jeste Rivs izabran kao 47. pik na draftu od Orlanda, potom odmah prosleđen u Nju Orleans za koji je igrao 44 utakmica, a lane bio deo Šarlota, ali ono što je najveća preporuka u njegovoj radnoj biografiji jeste igranje na univerzitetu Kentaki. Rivs je poslednje dve godine proveo na jednom od najvećih koledža (pre toga bio na Ilinoju) na kojem je radio sa čuvenim Džonom Kaliparijem. Legendarni trener je tokom svoje karijere brusio dijamante poput Derika Rouza, Džona Vola, Entonija Dejvisa, Devna Bukera, Karla Entonija Taunsa, Bema Adebaja i mnogih drugih, često je znao i lično da se oglasi zbog Partizanovog novajlije i svaki put je to bilo sa oduševljenjem.

"Tako sam ponosan na Antonija Rivsa. Svojim radom je postao NBA igrač. Strelac je koji pogađa iz svih pozicija, a uz to je postao odbrambeni igrač i skakač. Bilo mi je veliko zadovoljstvo što sam mu bio trener i gledao kako napreduje", reči su Kaliparija nakon što je momak iz Čikaga izabran na draftu.

Nije ovo jedini slučaj u kojem je Kalipari odao naklonost Rivsu. Čuveni stručnjak je jednom prilikom govorio o tome kakva je radna etika sada već bivšeg igrač Nju Orleansa.

"Znate, bio je u sali prošle noći posle večere. Šutirao je 400 dodatnih šuteva, a ukupno 1.400 tokom jučerašnjeg dana i od toga 400 posle večere. Bio je tamo potpuno sam, ali je mašina zabeležila svaki njegov šut", istakao je Kalipari. Čak su i ljudi sa zavidnim iskustvom iz sveta skautinga, poput proslavljenog Predraga Drobnjaka, govorili više puta o tome koliko je Rivs igrač zanimljiv za evroligaško tržište i neko ko bi zbog svojih karakteristika mogao da napravi razliku. Dakle, Partizan Mozzart Bet je dobio igrača sposobnog da dejstvuje na više pozicija, iako je potpuno jasno da se najkomfornije oseća kao čist šuter, a tek onda može da bude ispomoć kao sekundarni kreator i u nekim postavkama kao nisko krilo. Amerikanac je u jedinoj pravoj NBA sezoni za Nju Orleans imao brojke od 6,89 poena i 1,4 skoka, dok je u Dži ligi dominirao, pa je tako u dresu Birmingema beležio 24,9 poena, 5,9 skokova i 2,1 asistenciju, a lane za razvojni tim Šarlota 17,1 poen i 3,8 skokova. Kada se pogleda način njegove igre, tokom karijere je demonstrirao da nije jednodimenzionalan skorer, već neko ko može da napadne koš sa obe ruke, pogodi flouter, iskreira sebi šut za tri ili sa poludistance, a crno-beli su se u prethodnim utakmicama mučili upravo u situacijama u kojima gotovo niko nije mogao da napravi prednost u igri jedan na jedan i dođe do poena. Takođe, Rivs je neko ko koristi blokove i pogađa u velikom procentu kada je sam i iz kretnji (prošle sezone 54,8 posto uspešnosti za tri).