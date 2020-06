Kobijev mural iz Republike Srpske o kome priča „ceo svet“

„Poruka je zaista toliko lepa i istovremeno jednostavna - borite se za svoje parče neba! Znate kako kažu da ljudi umiru dva puta, prvi put kada srce prestane da im kuca, a drugi put kada ih svi zaborave. Zbog te premise Kobe Bean Bryant će zauvek živeti, makar u našim srcima i na jednom zidu u Gradišci“

Mnogo ljubavi, a malo vremena i sredstava. Toliko je dovoljno da se za vas čuje i u Americi, da o vama pišu i najpoznatiji sportski sajtovi u Evropi i svetu. Ako ste došli po kašičicu dobre energije i motivacije za današnji dan, onda ste na pravom mestu zahvaljujući grupi entuzijasta iz Republike Srpske, iz Gradiške.

Oni su se probudili jednog jutra i rešila da napravi mural posvećen čuvenom Kobiju Brajantu visok šest i širok 12 metara. Najveći u Evropi, jedan od većih u svetu. Povod je jasan, nažalost. Ali, poruka je lepa, čista i neisprljana.

Kada nešto želiš iz srca, sve je moguće i izvodljivo. Ovo je dokaz. Nije bilo lako, ali su uspeli. I da odrade mural, a mnogo je važnije da pošalju poruku. Dobar glas se daleko čuje, a teško ćemo dobiti bolju potvrdu ove poslovice.

Mic po mic, mnogo kanti farbe kasnije, sve je uspešno završeno. Malo po malo, o tome već pišu svetski poznati sajtovi kao što su TMZ, ClutchPoints, CBS, Yahoo Sport, Eurohoops, te Sportando i brojni drugi svetski sportski mediji. Nisu tražili ovi momci pažnju, ali su je dobili.

„Mi smo se vodili time da osim murala tim klincima kojima smo okruženi ostavimo nešto u amanet. Nije to samo obično košarkaško igralište ili mural, već primer mladim generacijama da vide kako drugarstvo, malo volje i emocije prema nečemu mogu doneti vrhunske stvari. Okruženje je to prepoznalo, kao i mediji, ali ono što ponajviše raduje jeste ostvarenje da ovaj projekat dođe i do američkih medija. Možda i u najbolje vreme, da pojedinci uvide kako jedan mali grad iz BiH može kulturološki biti daleko ispred onoga čime nas predstavljaju“, kaže nam Dejan Gajić, jedan od učesnika u ovoj akciji.

Mural ©Dražena Košpić

Naravno da je taj trud zaslužio da se nađe i na stranicama MOZZART Sporta, pa smo zbog toga pozvali jednog od idejnih tvoraca ovog projekta, Dejana Gajića, da nam bliže objasni i približi čitavu akciju, kako je sve izgledalo, zbog čega se sve dogodilo.

Prenosimo vam njegovo „pismo“ o Kobijevom muralu, ali, ono govori mnogo više. Kao što je ovaj prelepi mural mnogo više od same slike i farbe na zidu.

"Sam početak ove priče krije se u neizmernoj ljubavi prema samoj košarci, ali i odrastanju uz Brajanta, od onih ´airball-ova´ protiv Jute, preko osvojenih titula i silnih povreda, pa do oproštajne sezone i povlačenja. Na kraju, od svega navedenog najveći razlog za odavanje počasti u vidu murala desio se zbog tragedije koja je ostavila u čudu celu planetu. Jednostavno, čak i oni koji nemaju apsolutno nikakve veze sa Kobijem, znali su za lik i delo "Black Mambe". Većini nas upravo je on bio sportski uzor. Sinonim za težak rad, upornost, ludačku želju za pobedom, kao i tvrdoglavost iz koje se izrodi trenutak genijalnosti kroz "mentalitet mambe".

Svi navedeni atributi poslužili su kao inspiracija drugarima i meni da na neki upečatljiv način iskažemo dozu poštovanja.

Mural je u našim očima bio taj način, vid moderne ulične kulture koja je sve više rasprostranjena u "belom svetu", pa tako i kod nas. Igor, Danilo, Marko, Dušan, Vukašin i ja smo pokrenuli inicijativu uz unapred ispoštovanu formu nekog vida dozvole za mural na zidu O.Š. "Danilo Borković" u naselju Senjak u Gradišci, pored košarkaškog terena gde su mnogi od nas napravili prve korake sa narandžastom kožnom loptom, neki ostvarili i košarkaške karijere, a neki kao ja "otkrili" sportsko novinarstvo, pa tu kalili zanat.

Zanimljiva je i činjenica da je baš u ovom školskom dvorištu prve korake napravio i Ratko Varda, čovek iz Gradiške koji je igrao sa Džordanom. Može li biti veća čast od toga?!

U celom projektu prikupljanja sredstava odlučili smo da to uradimo po principu dobrovoljnih priloga, jer mi kao neformalna grupa građana "Košarkaši Gradiška" nismo želeli bilo kakvu političku sponu u priči. Motivi su bili sportski i samo sportski, što se na kraju i videlo kako je urodilo plodom!

Projekat je podržalo preko 200 ljudi, "običnih smrtnika" koji su prepoznali inicijativu i emociju grupe mladih momaka koja želi da doprinese zajednici.

Uz mural, odlučili smo da renoviramo kako košarkaški, tako i fudbalski teren, a sve to propraćeno roštiljom za celo naselje i sve učesnike.

Autora murala pronašli smo u Doboju, kada smo na preporuku još jednog umetnika došli do kontakta Denija Božića. Dečko koji je oslikao kompletan Doboj, sa preko 130 murala!

Kada smo pronašli umetnika i prikupili potrebna sredstva, svi su prionuli na rad, pa je Deniju za mural trebalo devet dana, a nama neka tri dana radne akcije da realizujemo zamisli.

Gajić i Brajant, ©Dražena Košpić

Zvuči kao izrazito dug period, ali odgovor se krije u činjenici da je mural dimenzija 12 metara širine i šest metara visine, što ga čini najvećim Brajantovim muralom u Evropi, a među većima je i u svetu!

Zaista jedna lepa priča iz našeg grada na obali Save, ovo ćemo zasigurno pamtiti do kraja života. Mi smo se vodili time da osim murala tim klincima kojima smo okruženi ostavimo nešto u amanet. Nije to samo obično košarkaško igralište ili mural, već primer mladim generacijama da vide kako drugarstvo, malo volje i emocije prema nečemu mogu doneti vrhunske stvari.

Okruženje je to prepoznalo, kao i mediji, ali ono što ponajviše raduje jeste ostvarenje da ovaj projekat dođe i do američkih medija. Možda i u najbolje vreme, da pojedinci uvide kako jedan mali grad iz BiH može kulturološki biti daleko ispred onoga čime nas predstavljaju.

Na kraju, uz unutrašnji osećaj ponosa i zadovoljstva, jer smo učinili pravu stvar, mogu samo reći da mi kao pokretači čitave stvari uopšte nismo ni bitni, već poruka koju šaljemo.

Poruka je zaista toliko lepa i istovremeno jednostavna - borite se za svoje parče neba! Znate kako kažu da ljudi umiru dva puta, prvi put kada srce prestane da im kuca, a drugi put kada ih svi zaborave. Zbog te premise Kobe Bean Bryant će zauvek živeti, makar u našim srcima i na jednom zidu u Gradišci“, napisao je Dejan u javljanju za MOZZART Sport.

Da li je potrebno bilo šta da dodamo?

FOTO: Dražena KOŠPIĆ (uz specijalnu dozvolu)