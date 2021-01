Kada se u košarkaškim krugovima govori o Ognjenu Dobriću, gotovo da je nezaboravna anegdota koju je Milan Gurović podelio u razgovoru za Mozzart Sport sada već davna 2017. godine.

"Kažu lopov lopova oseti u autobusu, tako sam i ja recimo prepoznao Gudurića da može da bude dobar igrač ili Dobrića. Kad sam došao saigrači su Dobrića zvali Gvozden. Ja rekoh, momci, što Gvozden? Oni, pa treneru videćete. Mi na treningu, on ’er bol’ jedan, drugi - svaku petu ubaci. Ja rekoh – sine, sad znam zbog čega te zovu Gvozden. Sedam posto za tri, ja to nisam video u životu. Kako misliš da napreduješ? On kao, pa ne znam. Evo ja ću ti reći. I tako je i bilo. On stvarno ima jednu crtu isto u sebi, veliki je radnik, ima radnu etiku, hoće da radi, dobro je dete, mnogo dobar momak. Par puta smo se šalili, ono za zeta da ga uzmeš. Stvarno, jedno divno stvorenje. Baš mi je drago da je tu, svojim radom je zaslužio".

Od tada Crvena zvezda je kompletirala ciklus od odlaska do povratka Dejana Radonjića s mnogo uspona i padova, a najviše patila zbog stalnih promena sistema bez prave ideje. Ognjen Dobrić je u istom vremenskom intervalu prošao put od najboljeg strelca i najkorisnijeg igrača finala Superlige 2017. do toga da postane stranac u svojoj kući, odnosno da bude kritikovan zbog nekih loših sekvenci iako je vreme za igru na momente dobijao kao po kazni. U međuvremenu je doživeo i to da bude gotovo izopšten iz tima, da bi na mala vrata ponovo ušao na teren, počeo da igra i bio među najzaslužnijima za vraćanje titule šampiona Jadranske lige 2019. godine, samo da bi kasnije opet bio zakucan za klupu...

S povratkom Dejana Radonjića stvari su počele da se okreću za 180 stepeni, a izgubljeno poverenje da se pretvara u čvrstu vezu s mnogo poštovanja. Prošle večeri Ognjen Dobrić ponosno je mogao da ogrne herojski plašt, jer je šuterskim monologom pogazio sve kritike i poslao jasnu poruku nekim prethodnim trenerima s kojima je radio da je za nešto više nedostajala samo vera. Levoruki momak iz Knina je u dvorani Topolica ponovo bio u prepoznatljivom "Kobra" modu, kada svaki njegov pogodak deluje poput otrova, lagano usporava rivala i dovodi do neizbežnog kraja.

Ognjen Dobrić je u najvažnijoj utakmici ovog dela sezone isporučio svoju najbolju partiju u poslednjih godinu i kusur dana, te postao sinonim ideje koju je trofejni stručnjak na Zvezdinoj klupiželeo da sprovede u delo - da Mornar napadne njegovim oružjem i kroz šut za tri poena uzme pobedu kojom se Zvezda osamostalila na tabeli Jadranske lige. Malo li je za igrača kome je pomoćni trener Mornara Zoran Peruničić nadenuo epitete rukometaša?

Jeste Dobrić protiv FMP ubacio poen više nego u Baru, uz pet indeksnih koeficijenata razlike, ali su njegovih 20 (indeksnih) poena i šuterska minijatura sa 75 odsto preciznosti van linije 6,75 metara (6/8) i ukupnih 63,6 odsto iz igre sinoć bili daleko značajniji. Crvena zvezda je preturila još jedno teško gostovanje, srušila dosad neosvojivu Topolicu - Mornar imao svih šest pobeda kod kuće - i stekla taj benefit da sama odlučuje o tome hoće li ligaški deo regionalnog takmičenja da završi na vrhu ili ne.

Još posle onog bolnog poraza od Fenerbahčea uz zvuk sirene pisali smo o tome koliko se život Dejana Davidovca, Alekse Radanova, pa i Ognjena Dobrića promenio od povratka čoveka koji je Zvezdi vratio šampionski sjaj. Baš u tom meču s Fenerom upisao je rekord karijere u Evroligi sa 35 odigranih minuta. Do utakmice protiv Olimpijakosa u Beogradu samo je jednom upisao više od 15 minuta u Evroligi – protiv Efesa –, a kada su kola uveliko počela da idu nizbrdo Saša Obradović mu je dao znatno veći prostor. Tako je protiv pirejskih crveno-belih, Albe i Zenita prosečno igrao oko 24 minuta. Pre toga je u deset kola elitnog takmičenja bio na proseku od 10 minuta, a na šest mečeva igrao je ispod te granice. Od momenta kada je ozvaničena nova saradnja s Radonjićem Dobrić u Evroligi igra prosečno 28,2 minuta! Dva puta je proveo na parketu bar 30 minuta.

Poređenja radi, kroz sezonu 2017/18 evroligašku košarku video je 15 minuta u proseku. U sezoni 2018/19 oko 19 minuta u Evrokupu. A u sezoni 2019/20 nešto ispod 15 minuta u elitnom takmičenju...

Ognjen Dobrić (©MN Press)

U četiri od pet mečeva kod Radonjića upisao je dvocifren učinak, u prethodnih 14 utakmica samo jednom. Bio je najefikasniji Zvezdin igrač protiv Barselone sa 11 poena i jedini dvocifreni. U pobedi nad Realom u Madridu dopisao je 13 poena za trideset i po minuta u igri, te na listi strelaca bio odmah iza Korija Voldena.

Istini za volju, procenti mu nisu zavidni. Tek 7/20 za dva što je 35 odsto i 9/24 za tri poena iliti 37,5 odsto. Ali, primećuje se drugačija tendencija. Od toga da je u uvodnih 14 utakmica Evrolige imao nešto manje od četiri ispaljena šuta po utakmici, u prethodnih pet kola je na blizu devet ispaljenih hitaca! Scena iz pobede nad Panatinaikosom kada Dobrić promašuje tri dalekometna pokušaja zaredom, a Radonjić ga kraj aut linije ohrabruje da nastavi dalje i veruje u sebe, što se vratilo sa tri uzastopna pogotka, nešto je što se retko videlo u uvodna tri meseca sezone. Pogotovo u Dobrićevom slučaju.

Promenu je Dobrić osetio i u Jadranskoj ligi. U Laktašima i Baru igrao je preko 30 minuta, dok je pre toga najviše vremena na terenu proveo u onom komotnom trijumfu nad Krkom u Beogradu početkom novembra - 26 minuta. Večiti derbi praktično je ceo odgledao sa klupe, jer je dobio nepunih 120 sekundi. U derbiju protiv Budućnosti imao je 12 minuta. U Baru sinoć čak 32...

Malo kome je i dalje jasno zbog čega su se treneri na Zvezdinoj klupi poslednjih godina tako lako odricali Dobrićevih usluga. Malo ko, uostalom, zna šta se dešava iza zavesa, na treninzima, putovanjima i generalno kada su kamere u dvorani ugašene. Dobrić svakako nije klonuo duhom. Ostao je veran Zvezdi. Ćutao je, prihvatao svaku ulogu i odrađivao je najbolje što zna. Nije odustao od daljeg rada i usavršavanja, svestan da je upornim probijanjem granica promenio sebe i sa 7 odsto ubačenih šuteva za tri pre nego što su ga pod svoje uzeli Milan Gurović i Dejan Radonjić došao na 75 odsto u derbiju visokog napona.

Bilo je samo potrebno poverenje...

Piše: Nikola STOJKOVIĆ (@nikolaS_msport)

